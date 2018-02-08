В начале месяца СМИ Хорватии сообщили, что Загреб, в свое время купивший у Киева 12 реактивных самолетов, в пух и прах раскритиковал качество их ремонта, который, согласно условиям контракта, должны были проводить украинские специалисты на своих предприятиях. Выяснилось, что местные «кулибины» едва не доломали и без того не самые новые машины: часть «МиГов» после регламентных работ не смогла подняться в воздух, на других обнаружили утечки топлива и дефекты в навигационном оборудовании. Загреб намерен в ближайшее время вернуть бракованные машины Киеву и потребовать заменить их исправными.
Госкомпания «Укрспецэкспорт», отвечающая за поддержание истребителей в исправном состоянии, все яростно отрицает. По словам ее представителей, информация хорватских СМИ не соответствует истине и вся шумиха «обусловлена только недобросовестной конкуренцией со стороны России». «Перевод стрелок» на вездесущую руку Москвы для нынешней киевской власти уже давно служит универсальным оправданием собственных провалов и неудач. Однако покупателей украинской военной продукции из разных стран все чаще интересует другой вопрос: откуда растут руки у самого Киева.
Украинские оружейники далеко не первый раз подставляют своих зарубежных клиентов. В начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт. Выяснилось, что из 88 машин, уже доставленных покупателю, удалось завести лишь 56. Из них только 34 смогли сдвинуться с места. На десяти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. Дальше — больше: иракские спецы выявили дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем. Неисправными признали и вооружение БТР-4 — шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов. Подавляющее большинство аккумуляторных батарей просто-напросто не работали, иракцам пришлось закупать аналоги в Китае. Как вишенка на торте — в корпусах техники были обнаружены трещины.
«Машины очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации», — коротко оценил украинские бронетранспортеры еще в 2013-м представитель парламентской комиссии Ирака по безопасности и обороне Шиван Мухаммед Таха.
Иракская сторона все-таки оставила у себя несколько десятков бронетранспортеров, однако их пришлось разбирать до винтика, проверять все узлы и агрегаты, своими силами устранять дефекты и собирать машины заново. Они худо-бедно ездят и даже принимают участие в боевых действиях против террористов — измотанный бесконечной войной Ирак испытывает острую нехватку легкой бронетехники и готов ухватиться за любое «железо».
А вот Казахстан, заключивший в 2012-м договор с Украиной на совместное производство ста БТР-4, отказался даже от опытной партии. Единственный тестовый экземпляр бронетранспортера вернули в Киев, после того как выявили в его конструкции многочисленные дефекты. В прошлом году примеру Казахстана последовала Индонезия, отказавшаяся от закупок БТР-4 в пользу российской машины БТ-3Ф. Индонезийцам хватило опытной эксплуатации пяти украинских бронетранспортеров.
Схожая судьба постигла танки «Оплот», контракт на поставку которых Украина заключила с Таиландом еще в 2011 году. Эти машины на базе советских Т-80УД не рассыпались на составные части от малейшей вибрации и были собраны качественнее мертворожденных БТР-4. Но их сложно было назвать новыми. Дело в том, что в них зачастую использовались узлы и агрегаты со старых танков, десятилетиями находившихся на складах хранения, а то и ржавевших под открытым небом. На «Оплоты» устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности от первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но с тех пор минуло больше 40 лет.
Впрочем, главная проблема — не техническое состояние «Оплотов». Промышленность Незалежной попросту не потянула контракт на выпуск 54 основных боевых танков, которые, хоть и с натяжкой, можно назвать современными. За пять лет украинские танкостроители обеспечили поставку заказчику только 20 машин. В 2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения контракта на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не пошел. В качестве замены «Оплоту» Таиланд выбрал китайский VT-4. Контракт на поставку 28 танков уже подписан.
Очевидно, Бангкок иметь дело с Киевом по вопросу поставок техники больше не будет. В начале прошлого года министр обороны королевства Правит Вонгсумон резко раскритиковал своих нерасторопных партнеров и заявил, что контракт с Украиной стал основной проблемой в деле перевооружения тайской армии. Подобный упрек от политика такого уровня вполне можно расценить как черную метку на дальнейшее военно-техническое сотрудничество.
При всех проблемах украинской оборонки, амбиции у руководства страны по-настоящему космические. Петр Порошенко еще в мае 2015-го поставил перед украинским ВПК серьезную задачу — войти в ближайшие годы в топ-5 мировых экспортеров вооружения. Учитывая, что промышленность Незалежной дышит на ладан и не способна производить действительно новую военную продукцию, добиться этой цели Киев может только одним способом — устроив грандиозную распродажу собственных запасов боевой техники, которая еще на ходу. Естественно, такая «щедрость» немедленно ударит по состоянию Вооруженных сил Украины, лишившихся в Донбассе немало «брони». Эти запасы далеко не безграничны: после распада СССР Киев успел распродать в страны третьего мира большую часть советского военного наследства. И проблемы с хорватскими истребителями МиГ-21 — лишь верхушка айсберга, под которой скрывается комплексный и глубокий кризис украинской оборонки и государственного управления в целом.
Андрей Коц
ухахаха, над вусраиной весь мир ржот, с тупых скаклов, скачите дальше порохоботы« ответить
Вот тут вся сущность кастрюлеголовых. Если не могут танки производить, то пусть хотя бы кастрюли научатся делать, чтоб на тупую тыкву одевать..« ответить
"великие" укры обдристались по полной. никто не хочет иметь дело с бандитами и жуликами. ваша судьба будет такой же как и у приебалтов - вымирание« ответить
Понятно желание российской пропаганды обосрать нынешнюю, послемайданную Украину, примерами из ей недавнего прошлого, от которого она избавилась в 2014 году. Все эти контракты и поставки заключили и поставили те самые люди из Власти Украины, которую "незаконно свергли бандеровцы в 2014 году", главный из которых, теперь с краденными деньгами сидит в России .:)))« ответить
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2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения контракта на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не пошел.
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Пошел, дорогие российские пропагандисты,:))
Среда , 13 декабря 2017
Ещё 5 танков Оплот-Т отправлены в Таиланд
Как стало известно, в Таиланд была отправлена очередная партия из 5 танков Оплот-Т.
Оплоты продолжают пополнять ряды Вооруженных сил Таиланда. И как стало известно, очередная партия украинских танков была отправлена согласно контракту о поставке 49 боевых машин.
Фуу-х! Успел на очередные похороны "оплота" и харьковского завода им. Малышева... Каждая партия поставок танков сопровождается "заупокойной" от российской пропаганды, , а они, как вода сквозь песок - просачиваются и просачиваются на азиатский рынок. И тайцы, вроде, не отказываются, :))))))))))« ответить
На «Оплоты» устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности от первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но с тех пор минуло больше 40 лет.« ответить
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На танк устанавливается шестицилиндровый дизельный двигатель 6ТД-2Е объёмом 16,3 литра и мощностью 1200 л.с. Двигатель — двухтактный, многотопливный (работает на бензине, керосине, топливе для дизельных двигателей или их смеси в любой пропорции), с наддувом, прямоточной продувкой, непосредственным впрыском топлива, с горизонтальным расположением цилиндров и противоположно движущимися поршнями. Благодаря небольшой высоте двигателя (581 мм) моторное отделение выполнено по двухэтажной схеме. Эжекторная система охлаждения радиаторов установлена над двигателем.
хохлы, дрищите на своих порталах про свои "успехи"« ответить
Ещё 5 танков Оплот-Т отправлены в Таиланд« ответить
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Бл*дь если они так "хороши" то почему их не покупают в "дружественной" бандерлогам npoeбалтике?:))))))))))))
Русские гастарбайтеры накосячили.« ответить
Krievu propogandas feiks!« ответить
ЭКОНОМИКА,ПРОИЗВОДСТВО,НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЭЗАЛЕЖНОЙ« ответить
ЛЕТИТ К ЧЁРТУ...
ОЧЕРЕДНАЯ "ИСТОРИЯ УСПЕХА" ПО-АМЕРИКАНСКИ...
Пиндостан использует Хохлостан, будет держать на коротком поводке, пока пиндосам это выгодно. Потом за ненадобностью бросит нищенку.« ответить
Разграбленная страна, где путём революции власть захватили местные олигархи. Вот и грабят всех вокруг пока им это позволяет народ. Надо было президентом профессора поставить, а не воришку-алконавта...« ответить
Порох не пьет, у него диабет, видимо в России путают его с Ельцыным, оба мужика крупные, и по мнению россиян он тоже должен жрать горькую.:))« ответить
чушь, при диабете что ле пить нельзя? иди проспись« ответить
Так 13:26 08:02:2018« ответить
Порох не пьет, у него диабет,
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При диабете нельзя есть сладкое...
А "Порох не пьет, у него диабет" ,звучит так же как:
"парашник не cpёт,у него кариес"