Ржавая Украина надувает весь мир(29)

Лента новостей
Сальмонеллез в рижских детских садах: компания-поставщик увольняет сотрудников Болтун — находка для шпиона Бриедис: после победы над Усиком я думал завершить карьеру, Бог решил иначе Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО) Канистра без ручки Латвия призывает ЕС ввести санкции против причастных к делу Магнитского Феминистки восхитились раком Ксения Собчак в США: о Латвии, Крыме и коварном Путине В Китае создали секс-куклу, умеющую мыть посуду
Eще в разделе
Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО) В Китае создали секс-куклу, умеющую мыть посуду Глава Tesla в глубоком аду Россия готовит снаряды для «Арматы» «Роскосмос» назвал запуск Falcon Heavy рекламой Tesla
Анатолий Тарасов
12:25 08.02.2018
Техно / Оружие

Скандальная история с хорватскими истребителями МиГ-21, «модернизированными» на украинских заводах до состояния полной непригодности к полетам, все больше напоминает цирк.

В начале месяца СМИ Хорватии сообщили, что Загреб, в свое время купивший у Киева 12 реактивных самолетов, в пух и прах раскритиковал качество их ремонта, который, согласно условиям контракта, должны были проводить украинские специалисты на своих предприятиях. Выяснилось, что местные «кулибины» едва не доломали и без того не самые новые машины: часть «МиГов» после регламентных работ не смогла подняться в воздух, на других обнаружили утечки топлива и дефекты в навигационном оборудовании. Загреб намерен в ближайшее время вернуть бракованные машины Киеву и потребовать заменить их исправными.

 

Госкомпания «Укрспецэкспорт», отвечающая за поддержание истребителей в исправном состоянии, все яростно отрицает. По словам ее представителей, информация хорватских СМИ не соответствует истине и вся шумиха «обусловлена только недобросовестной конкуренцией со стороны России». «Перевод стрелок» на вездесущую руку Москвы для нынешней киевской власти уже давно служит универсальным оправданием собственных провалов и неудач. Однако покупателей украинской военной продукции из разных стран все чаще интересует другой вопрос: откуда растут руки у самого Киева.

 

Украинские оружейники далеко не первый раз подставляют своих зарубежных клиентов. В начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт. Выяснилось, что из 88 машин, уже доставленных покупателю, удалось завести лишь 56. Из них только 34 смогли сдвинуться с места. На десяти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. Дальше — больше: иракские спецы выявили дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем. Неисправными признали и вооружение БТР-4 — шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов. Подавляющее большинство аккумуляторных батарей просто-напросто не работали, иракцам пришлось закупать аналоги в Китае. Как вишенка на торте — в корпусах техники были обнаружены трещины.

 

«Машины очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации», — коротко оценил украинские бронетранспортеры еще в 2013-м представитель парламентской комиссии Ирака по безопасности и обороне Шиван Мухаммед Таха.

 

Иракская сторона все-таки оставила у себя несколько десятков бронетранспортеров, однако их пришлось разбирать до винтика, проверять все узлы и агрегаты, своими силами устранять дефекты и собирать машины заново. Они худо-бедно ездят и даже принимают участие в боевых действиях против террористов — измотанный бесконечной войной Ирак испытывает острую нехватку легкой бронетехники и готов ухватиться за любое «железо».

 

А вот Казахстан, заключивший в 2012-м договор с Украиной на совместное производство ста БТР-4, отказался даже от опытной партии. Единственный тестовый экземпляр бронетранспортера вернули в Киев, после того как выявили в его конструкции многочисленные дефекты. В прошлом году примеру Казахстана последовала Индонезия, отказавшаяся от закупок БТР-4 в пользу российской машины БТ-3Ф. Индонезийцам хватило опытной эксплуатации пяти украинских бронетранспортеров.

 

Схожая судьба постигла танки «Оплот», контракт на поставку которых Украина заключила с Таиландом еще в 2011 году. Эти машины на базе советских Т-80УД не рассыпались на составные части от малейшей вибрации и были собраны качественнее мертворожденных БТР-4. Но их сложно было назвать новыми. Дело в том, что в них зачастую использовались узлы и агрегаты со старых танков, десятилетиями находившихся на складах хранения, а то и ржавевших под открытым небом. На «Оплоты» устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности от первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но с тех пор минуло больше 40 лет.

 

Впрочем, главная проблема — не техническое состояние «Оплотов». Промышленность Незалежной попросту не потянула контракт на выпуск 54 основных боевых танков, которые, хоть и с натяжкой, можно назвать современными. За пять лет украинские танкостроители обеспечили поставку заказчику только 20 машин. В 2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения контракта на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не пошел. В качестве замены «Оплоту» Таиланд выбрал китайский VT-4. Контракт на поставку 28 танков уже подписан.

 

Очевидно, Бангкок иметь дело с Киевом по вопросу поставок техники больше не будет. В начале прошлого года министр обороны королевства Правит Вонгсумон резко раскритиковал своих нерасторопных партнеров и заявил, что контракт с Украиной стал основной проблемой в деле перевооружения тайской армии. Подобный упрек от политика такого уровня вполне можно расценить как черную метку на дальнейшее военно-техническое сотрудничество.

 

При всех проблемах украинской оборонки, амбиции у руководства страны по-настоящему космические. Петр Порошенко еще в мае 2015-го поставил перед украинским ВПК серьезную задачу — войти в ближайшие годы в топ-5 мировых экспортеров вооружения. Учитывая, что промышленность Незалежной дышит на ладан и не способна производить действительно новую военную продукцию, добиться этой цели Киев может только одним способом — устроив грандиозную распродажу собственных запасов боевой техники, которая еще на ходу. Естественно, такая «щедрость» немедленно ударит по состоянию Вооруженных сил Украины, лишившихся в Донбассе немало «брони». Эти запасы далеко не безграничны: после распада СССР Киев успел распродать в страны третьего мира большую часть советского военного наследства. И проблемы с хорватскими истребителями МиГ-21 — лишь верхушка айсберга, под которой скрывается комплексный и глубокий кризис украинской оборонки и государственного управления в целом.

 

 

Андрей Коц

РИА Новости / Фото
Комментарии (29)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Пеца 12:32 08:02:2018

ухахаха, над вусраиной весь мир ржот, с тупых скаклов, скачите дальше порохоботы

« ответить
Profile_default
Окраина -Це не Европа! 12:48 08:02:2018

Вот тут вся сущность кастрюлеголовых. Если не могут танки производить, то пусть хотя бы кастрюли научатся делать, чтоб на тупую тыкву одевать..

« ответить
Profile_default
ин-на 13:04 08:02:2018

"великие" укры обдристались по полной. никто не хочет иметь дело с бандитами и жуликами. ваша судьба будет такой же как и у приебалтов - вымирание

« ответить
Profile_default
Хе-хе 13:08 08:02:2018

Понятно желание российской пропаганды обосрать нынешнюю, послемайданную Украину, примерами из ей недавнего прошлого, от которого она избавилась в 2014 году. Все эти контракты и поставки заключили и поставили те самые люди из Власти Украины, которую "незаконно свергли бандеровцы в 2014 году", главный из которых, теперь с краденными деньгами сидит в России .:)))
------------------------------------------

2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения контракта на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не пошел.
------------------------
Пошел, дорогие российские пропагандисты,:))

Среда , 13 декабря 2017
Ещё 5 танков Оплот-Т отправлены в Таиланд
Как стало известно, в Таиланд была отправлена очередная партия из 5 танков Оплот-Т.
Оплоты продолжают пополнять ряды Вооруженных сил Таиланда. И как стало известно, очередная партия украинских танков была отправлена согласно контракту о поставке 49 боевых машин.

« ответить
Profile_default
Надо же!! 13:28 08:02:2018

Фуу-х! Успел на очередные похороны "оплота" и харьковского завода им. Малышева... Каждая партия поставок танков сопровождается "заупокойной" от российской пропаганды, , а они, как вода сквозь песок - просачиваются и просачиваются на азиатский рынок. И тайцы, вроде, не отказываются, :))))))))))

« ответить
Profile_default
И здесь соврали. 13:55 08:02:2018

На «Оплоты» устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности от первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но с тех пор минуло больше 40 лет.
--------------------------------------------------
На танк устанавливается шестицилиндровый дизельный двигатель 6ТД-2Е объёмом 16,3 литра и мощностью 1200 л.с. Двигатель — двухтактный, многотопливный (работает на бензине, керосине, топливе для дизельных двигателей или их смеси в любой пропорции), с наддувом, прямоточной продувкой, непосредственным впрыском топлива, с горизонтальным расположением цилиндров и противоположно движущимися поршнями. Благодаря небольшой высоте двигателя (581 мм) моторное отделение выполнено по двухэтажной схеме. Эжекторная система охлаждения радиаторов установлена над двигателем.

« ответить
Profile_default
ин-на 14:27 08:02:2018

хохлы, дрищите на своих порталах про свои "успехи"

« ответить
Profile_default
Xyexe 14:39 08:02:2018

Ещё 5 танков Оплот-Т отправлены в Таиланд
*********************************************************
Бл*дь если они так "хороши" то почему их не покупают в "дружественной" бандерлогам npoeбалтике?:))))))))))))

« ответить
Profile_default
Саня 12:35 08:02:2018

Русские гастарбайтеры накосячили.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:39 08:02:2018

Krievu propogandas feiks!

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 12:41 08:02:2018

ЭКОНОМИКА,ПРОИЗВОДСТВО,НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЭЗАЛЕЖНОЙ
ЛЕТИТ К ЧЁРТУ...
ОЧЕРЕДНАЯ "ИСТОРИЯ УСПЕХА" ПО-АМЕРИКАНСКИ...

« ответить
Profile_default
поматросит и бросит 12:58 08:02:2018

Пиндостан использует Хохлостан, будет держать на коротком поводке, пока пиндосам это выгодно. Потом за ненадобностью бросит нищенку.

« ответить
Profile_default
а что вы хотели 12:43 08:02:2018

Разграбленная страна, где путём революции власть захватили местные олигархи. Вот и грабят всех вокруг пока им это позволяет народ. Надо было президентом профессора поставить, а не воришку-алконавта...

« ответить
Profile_default
Так 13:26 08:02:2018

Порох не пьет, у него диабет, видимо в России путают его с Ельцыным, оба мужика крупные, и по мнению россиян он тоже должен жрать горькую.:))

« ответить
Profile_default
>>>Так 13:26 08:02:2018 14:24 08:02:2018

чушь, при диабете что ле пить нельзя? иди проспись

« ответить
Profile_default
Доктор для дебилов 14:42 08:02:2018

Так 13:26 08:02:2018
Порох не пьет, у него диабет,
******************************************
При диабете нельзя есть сладкое...
А "Порох не пьет, у него диабет" ,звучит так же как:
"парашник не cpёт,у него кариес"

« ответить
123

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV