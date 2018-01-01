С 1 января богатые будут платить больше налогов(1)

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Владимир Бучельников
14:15 01.01.2018
Экономика / Финансы

Сегодня вступают в силу поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН), предусматривающие введение дифференцированных ставок налога.

Ранее ставка ПНН в Латвии составляла 23%, а с 1 января ставки налога дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, при доходе от 20 001 евро до 55 000 евро — 23%, свыше 55 000 евро — 31,4%.

 

Единая ставка ПНН в размере 20% будет применяться также для доходов с капитала, в том числе его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.

 

Для получения льгот по ПНН за накопительное страхование срок договоров страхования увеличивается с 5 до 10 лет.

 

В дальнейшем устанавливается также процентное (50% от годового облагаемого дохода) и суммарное (600 евро в год) ограничение на общие оправданные расходы на лечение и образование для налогоплательщиков и членов их семей, а также на пожертвования, в том числе политическим партиям, и на образование детей по интересам.

 

Необлагаемый минимум пенсий в этом году повышен до 250 евро, в 2019 году он составит 270 евро, а начиная с 2020 года — 300 евро в месяц.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Щукарь 14:46 01:01:2018

Ой ли? Ведь с Нового Года дивиденды с которых платился налог исключены из налогообложения ну а зарплаты богатенькие владельцы фирм поставят более чем скромные.Увеличен налог на прибыль на 5% а значит будет платить налог фирма и экономить будут прежде всего на зарплатах работников.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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