Как сообщили в Минфине, из-за повышения акциза цена не содержащего свинец бензина повысится на 0,048 евро, дизтоплива — на 0,038 евро за литр.
Бутылка вина емкостью 0,7 литра подорожает на 0,119 евро, в 2019 году — на 0,076 евро, в 2020 году — на 0,085 eвро.
Пол-литра водки в 2018 году будут стоить на 0,532 евро больше, в 2019 году — на 0,411 евро, в 2020 году — на 0,448 евро.
Пол-литровая бутылка пива в этом году подорожает на 0,072 евро, в 2019 году — на 0,019 евро, в 2020 году — на 0,022 евро.
Пачка сигарет в этом году станет дороже на 0,243 евро, в 2019 году — на 0,131 евро.
Как заявили в Минфине, более быстрое повышение акцизного налога на алкоголь и сигареты необходимо в связи с тем, что планируется применять более существенные льготы по подоходному налогу с предприятий за пожертвования. В 2018 году к этим товарам будут применяться ставки налога, которые ранее были предусмотрены в 2019 году, а в 2019 году — ставки, предусмотренные в 2020 году.
хорошите *подарки*приготовили вы людям в новом году. Возьмите с полки пирожок и выплатите себе премии.« ответить
Не людям, а себе. Фраза просто чумовая " что планируется применять более существенные льготы по подоходному налогу с предприятий за пожертвования"« ответить
А тебе то чего переживать! Всёравно же на точке таришся. Или там тоже под шумок цену подкинули?« ответить
Ответим на очередное подорожание жизни в Латвии очередной волной эмиграции!« ответить
Reālistam. Yess, krievu būs mazāk, tas būs jānosvin.« ответить
Reālistam. Yess, krievu būs mazāk. Svētki.« ответить
"Латвиешу идиотс"-прикрыл свой рот!Дурачишка ,.диванный вояка.стиркашкашка тролль-эльф!Убогий и безграмотрый пассажир!Хрен ты нам что сдеьаешь и переубедишь.Ясно ,немощный идиотишка???« ответить
Ivan. Suns, pie kājas.« ответить
Тебе кто экономику преподавал, болезный? Повышение акциза (следовательно, цены) на ВСЕ виды топлива неминуемо приведёт (и приводило ранее) к повышению розничных цен на практически все товары т.н. "широкого потребления". У тебя вся страна миллионеры?« ответить
ЭТО ВЫ, ВСЯ ЛАТЫШНЯ !!! И ПРИДЁТ ЭТО CKOPO,КАК ПРИ НЕМЦАХ - ВАС В РИГУ ПУСКАТЬ НЕ БУДУТ,VERGI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Пидриот ты если так рассуждаешь!« ответить
Ошибаешься-русских будет еще больше так как латыши бегут из Латвии и не возвращаются.Так что все возвращается на круги своя-открой глаза-вы скоро опять будете в меньшинстве.« ответить
Почитай "педриотс"-что люди о тебе пишут.Немощный ,ущербный тормоз!хахаха---Вояка диванный .люди пишут что типа тебе уже 50 лет,типа да?И мозгов и интеллекта -нет.да??Одмнокий старишка провокатор-русофоб, да?никому не нужен и не интересен..да????« ответить
Es te cilvēkus neredzu, tikai tupus lielkrievu šovinistus, bet viņu viedoklis un tavējais man ir pie vienas vietas.« ответить
Кто о чем, а лысый о расческе« ответить
я чиьаю в латышской прессе и вижу на улицах и хуторах нашей, никчемной, засраной, нищей по самю пииздуу латвии, мне нравиться!!! Мне нравиться, что дебиловатые от своего рождения латыши, довели своим идиотизмом, да такого состояния!! И выбраться им из этого говна, не хватит ума еще 1000 лет))!! Это такая серая во всех отношениях скотинка. Чем больше, ты будешь ее бить по ебалу, тем больше она будет тебя уважать! Будешь с ними вести приличные разговоры, значит , ты слабый! Тупее латышей, только хохлы!« ответить
Un tā saucas cenu celšanās. Daži centi. Smiekli nāk. Mani tas neuztrauc, varu atļauties.« ответить
Что здесь делает собачий язык? Рамсы попутал?« ответить
Ну ведь те, кто так старается для простого народа должны жить лучше и лучше.« ответить
Латыши, с Новым годом, вы получили то, о чём мечтали сцепившись руками по всем дорогам Латвии?
Если нет, то получите в следующем 2019 году.
Ещё раз с Новым годом и особые поздравления с пожеланиями "благополучия" - Latviešu patriotam.
Ķērc vien, es personiski ar dzīvi esmu apmierināts. Man viss ir sakārtots.« ответить
И где же папанька помог твою задницу пристроить? В Латвии народ делится на две группы-кто пристроился и устроился и кто реально работает и пашет.« ответить
Поздравляю от души!« ответить