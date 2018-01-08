Электронная база данных чуть не сгубила врачей и их пациентов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Пока доктор заполнит в электронной базе данных рецепт своему пациенту, он сам… станет больным.

Итак, с 1 января все семейные врачи обязаны выписывать рецепты и больничные листы только в электронном виде — через пресловутую систему э–здоровья, которая наконец заработала. Но, как выясняется, старые болячки этой супердорогой системы, выявленные еще на этапе тестирования, никуда не исчезли. К тому же часть нужной врачам информации в базе данных отсутствует.

Так, например, в базе данных нет отдельных медикаментов, включая определенные антибиотики. А раз их нет в базе данных, то и выписать их в электронной системе невозможно. Проблемы возникают и при выписывании рецептов несовершеннолетним: детишек тоже зачастую не оказывается в базе данных или нельзя выписать лекарства маленьким детям, вводя персональные данные их родителей. В итоге процесс выписки рецептов затягивается, и от этого, разумеется, страдает качество лечения. Тут уж не до обследования пациента — хватило бы время на выписку рецепта.

Однако разработчики этой системы э–здоровья, на которую было угрохано более 14 миллионов евро, демонстрируют олимпийское спокойствие. Мол, это все временные трудности, которые скоро будут устранены. Так же ведет себя и премьер, давеча заявивший, что путь введения системы э–здоровья правильный и мы с него не свернем. Даже если свернем при этом себе шею!

Между тем отдельные внепарламентские партии уже начали сбор подписей за то, чтобы отправить создателей столь «качественной» системы э–здоровья за 14 миллионов евро на нары. И нельзя сказать, что они в своем стремлении наказать чиновников не правы…

Диагноз

«О проблемах с э–здоровьем семейные врачи и фармацевты уже три года указывали минздраву, но министерство, вместо того чтобы сотрудничать с нами и как можно скорее провести изменения, навязало медикам очень слабо разработанную и небезопасную (с точки зрения сенситивной информации) систему. Политика игнорирования очень точно характеризует атмосферу в нашей стране в последнее время. «Собаки» (то есть жители Латвии) лают, а караван (политическая элита) идет дальше».

Вице–президент Общества врачей, семейный врач Илзе Айзсилниеце.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.