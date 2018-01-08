С больной головы на здоровую(2)

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газета Сегодня
18:30 08.01.2018
газета Сегодня / Здравоохранение

Электронная база данных чуть не сгубила врачей и их пациентов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Пока доктор заполнит в электронной базе данных рецепт своему пациенту, он сам… станет больным. 

 

Итак, с 1 января все семейные врачи обязаны выписывать рецепты и больничные листы только в электронном виде — через пресловутую систему э–здоровья, которая наконец заработала. Но, как выясняется, старые болячки этой супердорогой системы, выявленные еще на этапе тестирования, никуда не исчезли. К тому же часть нужной врачам информации в базе данных отсутствует. 

 

Так, например, в базе данных нет отдельных медикаментов, включая определенные антибиотики. А раз их нет в базе данных, то и выписать их в электронной системе невозможно. Проблемы возникают и при выписывании рецептов несовершеннолетним: детишек тоже зачастую не оказывается в базе данных или нельзя выписать лекарства маленьким детям, вводя персональные данные их родителей. В итоге процесс выписки рецептов затягивается, и от этого, разумеется, страдает качество лечения. Тут уж не до обследования пациента — хватило бы время на выписку рецепта.

 

Однако разработчики этой системы э–здоровья, на которую было угрохано более 14 миллионов евро, демонстрируют олимпийское спокойствие. Мол, это все временные трудности, которые скоро будут устранены. Так же ведет себя и премьер, давеча заявивший, что путь введения системы э–здоровья правильный и мы с него не свернем. Даже если свернем при этом себе шею! 

 

Между тем отдельные внепарламентские партии уже начали сбор подписей за то, чтобы отправить создателей столь «качественной» системы э–здоровья за 14 миллионов евро на нары. И нельзя сказать, что они в своем стремлении наказать чиновников не правы…

 

Диагноз 

 

«О проблемах с э–здоровьем семейные врачи и фармацевты уже три года указывали минздраву, но министерство, вместо того чтобы сотрудничать с нами и как можно скорее провести изменения, навязало медикам очень слабо разработанную и небезопасную (с точки зрения сенситивной информации) систему. Политика игнорирования очень точно характеризует атмосферу в нашей стране в последнее время. «Собаки» (то есть жители Латвии) лают, а караван (политическая элита) идет дальше».

 

Вице–президент Общества врачей, семейный врач Илзе Айзсилниеце.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Только нищенские пенсии 18:47 08:01:2018

инвалидов и пенсионеров Латвии остануться до омерзения нищенскими.
С такими пенсиями даже выжить невозможно, но эти люди выживают и у них ещё остаются силы ходить голосовать за тех, кто их преждевременно загоняет в гроб, лишая элементарных лекарств и необходимой медицинской помощи.

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по поводу пенсий 19:22 08:01:2018

это махинация на уровне государства.ты платишь налоги,которые потом не будут проиндексированы согласно инфляции.вспомните,в 1993 году нормальная зарплата
была 500 репшиков в день,что на тот момент было где то 2,5 доллара,и на эти деньги можно было жить.сейчас надо 30 евро в день минимум,то есть твоя отчисления того времени обесценились в 15 раз,и это не учитывая тех,кто не доживет до пенсии.
у чиновников зарплата начиная от 1500 евро,при этом все официально,а в частном секторе
ты не можешь заплатить 1000 евро в конверте,а за 550 евро приличный работник не будет работать.
вот такое построили чиновничье государство

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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