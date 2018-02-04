С известным рижским психотерапевтом Ариэлем Резником–Мартовым недавно произошел неприятный случай в вечерней Риге: на него напал агрессивный пес. «Еле разобрался, мог серьезно пострадать. Хорошо, что ношу с собой нож!», — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Этот рассказ доктора вызвал шквал комментариев в соцсети Facebook.

Пользователи активно обсуждали, с чем же у нас лучше ходить поздним вечером — с ножом, баллончиком или электрошокером. Причем в ходе дискуссии, в которой поучаствовал и журналист «СЕГОДНЯ», стало очевидно: про законодательство, регламентирующее «холодное оружие», электрошокеры и баллончики, люди у нас знают очень мало, а иногда и откровенно заблуждаются. Сегодня мы ответим на основные вопросы в этой связи.

Но начнем с конкретной истории, которая произошла с человеком, хорошо известным в нашем публичном пространстве. Что показательно: Ариэль Резник–Мартов находится в солидном возрасте (не страдает юношеской вспыльчивостью), имеет высшее образование и солидную практику психотерапевта. Но это еще не все: в юности доктор занимался карате вместе с Марисом Абилевым и по сей день спорт не забрасывает. Поэтому к его выводу «как хорошо, что со мной был нож!», на наш взгляд, стоит отнестись с особым вниманием.

Что случилось в Межциемсе

Доктор описывает ситуацию так:

«Поздно вечером, часов этак около 12, иду по тихому Межциемсу со стоянки домой. Навстречу шествует некий джентльмен в благородной задумчивости. Рядом с ним бежит здоровенная черная собака, не отягощенная ни поводком, ни намордником. Чем–то я ей явно не понравился, и она начинает кидаться на меня в совершенно неигривом настроении. Хозяин что–то благодушно бормочет, не пытаясь особо вмешиваться. Понимая, что рассчитывать на него не приходится, закрываюсь мешком с провизией и свободной рукой достаю из кармана и раскрываю нож. Хозяин немедленно просыпается и начинает истерично вопить: «Убери нож!» Только после того, как я в непарламентских выражениях посулил скорую кончину собаке и неприятности ему, оттаскивает собаку.

Некоторые обвиняли меня в инфантильности: мол, зачем таскаешь нож, какие такие опасности в наше время, комплексы у тебя. Ходил бы я сейчас без ножа, комплексов и пары кусков мяса.

И что, интересно, делать в такой ситуации? Полиции рядом нет. Но даже если поймают, что я получу? Немного денег на лечение после долгих судов? Вот и хожу как пожилой Маугли в каменных джунглях”.

В разговоре с нами доктор сделал акцент на таком моменте: в наше время рижский Межциемс вечером — это пустые улицы, тут просто нет людей. Мы сейчас не будем уклоняться от основной темы и обсуждать волну отъездов, которая продолжает обескровливать Латвию, не об этом сейчас речь. Но реальность сейчас такова: вы идете вечером по Риге, и в некоторых местах, ранее вполне населенных, просто нет прохожих. Никаких. Полицейских тоже. Одна надежда на личные средства защиты — в данном случае нож марки Mr. Blade.

«Почему об этом никто не думает?» — задал нам напоследок риторический вопрос доктор.

«Со мной был похожий случай!»

Из обсуждения пользователей, в котором приняли участие и люди известные, выяснилось: агрессивные собаки без поводка и намордника — это у нас отнюдь не редкость. Приведем некоторые характерные высказывания пользователей в связи с этим:

* Сергей:

«А с собакой тебе повезло, они бывают сильные и кусают как раз за руку с ножиком, с плачевным результатом для сухожилий».

Ариэль Резник–Мартов: «Так не надо перед собакой вытянутой рукой размахивать».

* Наталия: «Я боюсь собак с детства. И это безобразие, что кто–то вечером гуляет с этими, не всегда мирными, животными, без поводка и намордника… Не знаю, как бы я себя чувствовала в тот момент. Боюсь, что все закончилось бы очень плохо для меня».

* Сима: «Меня несколько месяцев назад днем куснула собака, которую вел хозяин на поводке. Он спокойно проходил мимо, а собака залаяла и цапнула меня. Не сильно. Порвала задний карман на брюках, несколько дней болело, крови не было. Я не успела среагировать, была после таблеток, успокаивающих от кашля. Вообще у нас собаки в основном не обращают внимания на проходящих. Хозяин не проследил, я от неожиданности вышла из столбняка и наорала на хозяина. На следующий день у меня была давно запланированная очередь к семейному врачу. Рассказала. Она сильно разволновалась и потребовала адрес этой собаки. Сказала, что это очень опасно. Сказала, что собаку должны отобрать и проверить на бешенство. Думаю, что хозяина проверить тоже не помешало бы».

* Анатолий Каменев: «В Риге меня дважды штрафовали. Овчарка Герд была без намордника и шла без поводка. С тех пор Герд лишился свободы».

* Валерий: «Электрошокер! Пару раз успешно использовал».

* Татьяна: «Тебя электрошокером! Может, мозги на место встанут… Людей лечить надо, а не собак! Люди, вы звери».

* Татьяна: «Мне было бы страшно до жути, и я сочувствую, что тебе пришлось так защищаться».

* Алиса: «Все мы разные. Я люблю животных, порой мне кажется больше чем людей.

Но если говорить о собственной безопасности, себя или моих близких, я буду убивать!»

* Александр: «Как собачник с 23–летним стажем (держал я фокстерьеров жесткошерстных) напомню: страх, как и агрессия, имеет свой запах. На него и срывается пес. Но срывается только у плохого хозяина, и лучше электрошокер».

* Elena Marga: «Друзья, ну о чем речь?! Хозяин собаки — хам, собака несоциализированная и невоспитанная. Ариэль с ножом совершенно прав! Только не дело, что этот вопрос (ибо «какой хозяин, такая собака») скинут с ответственности государства на ни в чем не повинных граждан. В странах (старого ЕС) еще 50 лет назад был введен закон: собаку любой породы, которая хоть раз произвела атаку, без разницы — на человека или на другого зверя, немедленно стерилизуют. И тоя, и чиха, и кавказскую овчарку, ибо закон един для всех. Не убивают, конечно, нет, мы же гуманисты, но потомства таким особям иметь действительно нельзя, а 50 лет у собак это 25 поколений. Поэтому, когда в Париже у Эйфелевой башни меня и мою Франческу окружают 9 (прописью — девять) собак больших пород без поводков и намордников, а моя молчаливая умничка, имея рижский опыт, вскарабкалась по мне, как по столбу, на самые плечи, то я была совершенно спокойна. У нормальных собак НЕТ гена агрессии».

* Иванда: “У соседки была девочка хаски, которая повадилась к нашему парню в гости через забор. Гуляла по нашей территории как по своей собственной — уводила нашего парня гулять, сама дорогу домой находила, а наш парень нет. После одного из ее визитов она цапнула меня за руку, думала, что полруки откусит. Управы не нашли никакой на хозяйку, и в полицию писали, и куда только не жаловались. Но в конце концов собачка была усыплена. Вот такая вот интересная история 4 года назад произошла, буду помнить, наверное, всю жизнь ее эту белую бесстыжую девчонку хаски”.

* Анастасия: «Было несколько таких случаев. Сейчас ношу с собой баллончик с газом. Тоже помогает и от таких собак и безответственных владельцев, ну и разных больных на голову людей.

* Lana: «Многие собачники у нас похожи на курильщиков — им плевать, каково людям, боящимся собак или не переносящих сигаретный дым».

«Лучше электрошокер! Пару раз успешно использовал!»

* Андрей: «Из–за ножа, который можно одной рукой открыть, могут быть проблемы с полицией?»

Ариэль Резник–Мартов: «Лучше проблемы с полицией, чем со здоровьем».

* Stella: «Kупите электрошокер, не будет к чему придраться полиции, и вы будете себя чувствовать в большей безопасности и от собак, и от неадекватных людей, чем с ножом”.

Андрей: «Зимой электрошокер малоэффективен. Обычный швейцарский нож или баллончик более универсальный вариант, на мой взгляд».

Ариэль Резник–Мартов: «Баллончик плохо действует на пьяных и наркоманов под кайфом, да еще можно самому дозу получить. Шокера, насколько я знаю, хватает на один разряд. Нож дает возможность контролировать место и степень поражения».

Андрей: «На укуренных и пьяных плохо действуют баллончики с вытяжкой жгучего перца (ОС). А те, в которых смесь, — на всех неплохо действуют (обычно это полицейский cs + тоже oc)».

* Oksana: «Как–то я задумалась. Ношу постоянно в сумке маленький складной швейцарский ножик. Там еще пилочка есть, ножнички маникюрные, штопор. Штопором, конечно, пользуюсь чаще всего, но если на меня пытался бы напасть агрессивный здоровый пес, даже не знаю, может, и вспомнила бы, что там еще и ножичек есть…»

* Александр: «Носи лучше электрошокер — им и хозяина можно воспитать, и собаку отпугнуть. Собаки не лезут, останавливаются и отступают, если достал шокер и затрещал им. Проверено за 23 года владения фокстерьерами. Фоксы «провокаторы» — для них другая животинка не страшна, лезут в драку на смерть. И остановить можно только треском шокера, причем сразу обе стороны конфликта останавливались.

* Владимир Стешенко: «К газовому пистолету есть патроны с перцовым газом. Лучшее средство от плохо воспитанных собак».

* Jana: «Можно еще баллончик с газом носить. Он чуть больше (наверное), но тоже сурово выглядит :))))»

* Vlada: «Полиция не выезжает. Три раза пыталась вызвать в подобной ситуации. С детьми и своей собакой была, она всегда на поводке. Не раз думала купить шокер, но боюсь, что ребенок как–нибудь не так его использует и вред себе причинит. А вещь нужная, т. к. многие выгуливают собак без поводка и не всегда успеваешь свернуть куда–то заранее, чтобы избежать встречи с ними».

* Нина: «А на электрошокер нужно получать разрешение?»

Самооборона в законе

7–я статья Закона об обороте оружия и спецсредств предусматривает, что в Латвии для целей самообороны разрешены следующее оружие, боеприпасы и спецсредства:

1) классифицированное для самообороны полуавтоматическое короткоствольное огнестрельное оружие, короткоствольное огнестрельное оружие повторного действия или одного выстрела категории В (пистолет и револьвер), калибр которого не превышает 9 миллиметров, и боеприпасы к нему, за исключением травматического огнестрельного оружия этой категории и боеприпасов к нему;

2) классифицированное для самообороны длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие категории В, С и D, включая травматическое оружие, и боеприпасы к нему, длина гильзы которых не превышает 76,2 мм;

3) предназначенные для самообороны полуавтоматические газовые пистолеты повторного действия или одного выстрела (револьверы), боеприпасы к ним, включая и патроны для салюта;

4) предназначенные для самообороны газовые баллончики;

5) предназначенные для самообороны электрошоковые устройства;

6) предназначенные для самообороны звуковые устройства психологического воздействия на агрессивных животных.

(Во второй части указанной статьи перечислены вещества, которыми могут быть наполнены газовые баллончики.)

У кого и на что есть права, перечислено в 6–й статье закона.

У физического лица, у которого есть право получить разрешение на оружие, его хранение и перевозку, если оно достигло 16 лет, есть право приобретать, хранить и носить предназначенные для самообороны газовые баллончики и применять их для самообороны.

Если лицо достигло 18 лет, оно имеет право приобретать, хранить и переносить холодное оружие, пневматическое оружие малой энергии, боеприпасы с нему и применять его на тренировках и спортивных состязаниях; имеет право приобретать, хранить и переносить предназначенные для самообороны электрошоковые устройства и применять их для самообороны; имеет право приобретать, хранить и переносить предназначенные для самообороны газовые пистолеты и боеприпасы к ним и применять их для самообороны.

Для остальных видов оружия нужны разрешения. Какие именно, с какими нюансами — смотреть в 16–й статье закона.

Как можно применять огнестрельное оружие, газовые пистолеты, раскрывается в 30–й статье закона. В ней говорится, что газовый баллончик разрешено применять для самообороны в ситуации при необходимости защищаться, чтобы с помощью газа воздействовать на организм человека или животного. Устройство электрошока разрешается применять для самообороны в ситуации при необходимости защищаться, чтобы с помощью электрического снаряда высокого напряжения воздействовать на организм человека или животного.

Лицо может также применить огнестрельное оружие как крайнее средство или газовый пистолет (револьвер) в оговоренных законом случаях.

Николай КУДРЯВЦЕВ.