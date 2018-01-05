С четверга на пятницу: значение снов по дням недели

Почему одни сны сбываются, будто по щелчку пальцев, а другие — дразнятся, но так никогда и не выдают желаемое за действительное? Оказывается, что в процессе «игры» нашего подсознания не последнюю роль играет день недели, в которую снится сон.

С воскресенья на понедельник

Сны, увиденные в первую ночь после уик-энда, чаще всего, показывают довольно поверхностную картину нашего психологического состояния. Чем больше конфликтов присутствует в вашей жизни — не только с другими людьми, но и с самим собой — тем сложнее будут видения. Вместе с тем, такие сны, как правило, не приносят в жизнь ничего судьбоносного; можете спокойно готовиться к предстоящим заботам на неделе, не обращая на них внимания. Другими словами — это тот самый «сон-пустышка», тщетный и довольно бессмысленный. А если он и сбывается, то, чаще всего, его можно интерпретировать через незначительные домашние заботы.

С понедельника на вторник

Утром во вторник мы чаще видим яркие, остросюжетные сны, которые выражают наш творческий потенциал. Если сон был негативным, то на этой неделе не рекомендуется начинать новые деловые проекты, подписывать важные контракты. И наоборот, если он оказался приятным и позитивным, то стоит действовать решительно и незамедлительно. Обратите особое внимание на сны, в которых вы выигрываете — для вторника, который находится под покровительством Марса, такие видения не просто символические — их можно считать пророческими. Если они сбываются, то в течение ближайших 10 дней. А если этого не случилось в указанный период, то скорее всего, не произойдет уже никогда.

Со вторника на среду

Еще одна ночь с захватывающими сюжетными линиями. В отличие от вторничных, такие сны чаще носят противоречивый характер и заключают в себе противоположный смысл. Кроме того, маловероятно, что сон, увиденный в эту ночь, когда-либо полноценно сбудется — в реальности могут проступить лишь некоторые его аспекты. Ключевое значение: яркие оптимистичные сны в этот период предвещают наступление нового этапа в жизни, который будет полон разнообразных событий.

Со среды на четверг

Постарайтесь не забыть этот сон — он содержит намеки касаемо вашей карьеры. Утро вечера мудренее? Это про утро четверга! Часто к раннему часу, за несколько минут до пробуждения, можно ясно увидеть пути решения какой-то важной проблемы, спора или конфликта. Такие сны могут даже подсказать вам, как выйти из финансового тупика в течение короткого времени.

С четверга на пятницу

Известно, что в ночь с четверга на пятницу люди видят пророческие сны, особенно если они касаются любовных дел. Принято считать, что именно в это время интуиция человека максимально усиливается, и все сны, которые вам удается запомнить, считаются вещими. Положительные эмоции и чувства указывают на то, что у вас впереди период побед и достижений. Те же, что связаны со страхами и потерями, предупреждают о возможных неприятностях. Сны с четверга на пятницу требуют особого внимания, так как отражают реальные переживания человека.

С пятницы на субботу

Назовем субботние сны — «конфетками». Больших перемен в жизни они не гарантируют, но могут привнести в жизнь приятное послевкусие, как после леденца. Обязательно расспросите близкого человека, что ему сегодня снилось — в грезах любимых и родных людей могут содержатся ценные подсказки. Даже мрачные и пугающие сны, в конце концов, сулят удачу — пусть даже через нелегкую работу.

С субботы на воскресенье

Еще одна вещая ночь на неделе — такие сны могут сбыться в тот же самый день! Причем, с приятной оговоркой: положительные — в той же форме, в которой они были увидены; а отрицательные — моментально забываются, никак не отразившись на вашей жизни.