С крабами и шоколадом. Интересные рецепты блинных тортов

Блинов, казалось бы, много не бывает. Но если их все-таки получилось много, то лучше всего сделать из них торт.

Прослаиваем вкусным кремом, складываем стопкой, украшаем чем-нибудь красивым, желательно из того, что входило в начинку. И готово. Блины в торте не сохнут, а те что подсохли (например, со вчера — реабилитируются), блинные торты подаются холодными, так что можно не волноваться за подогрев блинов. Наконец, блинный торт может выступать как закуской, так и десертом — зависит от того, какую начинку вы в него положите. Универсальное блюдо.

Блинный торт с клубничным муссом и фундуком

На 11 блинов:

4 яйца

1 литр молока

100 мл растительного масла

400 г муки

Соль

100 г сахара

Для начинки

180 г вареной сгущенки

100 г клубники

40 г жареного фундука

Для крема

100 г сливок кассель

50 г сметаны 35 %

40 г меда

Шаг 1. Смешать все ингредиенты для блинов и пожарить их.

Шаг 2. Первый блин полить сгущенкой, посыпая фундуком.

Шаг 3. Второй блин полить кремом, посыпая свежей клубникой.

Шаг 4. Уложить все блины в торт, украсить клубникой.

Мильфей из блинов

Ингредиенты для 12 блинов:

4 яйца

1 литр молока

100 мл растительного масла

400 г муки

Соль

100 г сахара

Крем-соус:

200 г сыра Филадельфия

50 г сливок

5 г укропа

Шаг 1. Ингредиенты для блинов смешать и пожарить на сковороде.

Шаг 2. Для крем-соуса необходимо все ингредиенты перемешать.

Шаг 3. Готовые блины смазать слоями соуса и убрать на полчаса в холодильник.

Шаг 4. Нарезать пластинами, сверху выложив красную икру и укроп.

Блинный пирог с облепиховым кремом

1 л молока

3 яйца

180 г сахара

10 г соли

400 г муки

50 г сливочного масла

50 мл растительного масла

100 мл сливок 33%

500 г облепихи

30 г варенья из шишек

Листья мяты

Шаг 1. Приготовить блины. Подогреть молоко, добавив в него соль, сахар (80 г), растопленное сливочное (50 г) и растительное масло. Тщательно перемешать. Когда молоко станет теплым, снять с огня, добавить яйца. Перемешивая, в 3 захода ввести муку. Тесто процедить и отпечь блины.

Шаг 2. Крем из облепихи: положить в сотейник облепиху, сахар (100 г) и проварить на медленном огне минут 20, уварив до 100 мл. Процедить соус через сито. Взбить сливки и добавить 50 мл облепихового соуса, тщательно перемешать. Крем готов.

Шаг 3. На тарелку налить 50 мл оставшегося соуса из облепихи. Вырезать из блинов кружочки (заготовки) и выкладывать их слоями, промазывая каждый слой кремом из облепихи. Сверху положить крем, налить варенье из шишек и украсить мятой.

Блинный торт с белым шоколадом

Тесто на блины:

1 л молока

300 г муки

3 яйца

100 г сахара

10 г соли

40 г чая матча

Крем с белым шоколадом:

1 л сливок

3 стручка ванили

10 желтков

50 г сахара

100 г муки

15 г желатина

500 г белого шоколада

600 мл сливок 38%

Шаг 1. Приготовить блины: все ингредиенты для блинного теста пробить в блендере и процедить.

Шаг 2. Пожарить блины на хорошо раскаленной сковороде, предварительно смазанной растительным маслом.

Шаг 3. Сделать крем с белым шоколадом: в сливки добавить ваниль, довести до кипения. В желтки добавить сахар, тщательно взбить, добавить муку и еще раз тщательно взбить. В яичную массу влить горячие сливки с ванилью, перемешать.

Шаг 4. Поставить полученную массу на водяную баню, периодически помешивать до тех пор, пока не выделится масло. После этого потомить еще 20 минут, затем слить масло (оно не пригодится).

Шаг 5. Оставшуюся массу переложить в форму, добавить желатин и взбивать миксером.

Шаг 6. Добавить белый шоколад и продолжить взбивать до его растворения в массе.

Шаг 7. Дать остыть, снова взбить миксером, затем добавить сливки 38% и взбить до пышности.

Шаг 8. Собрать торт: на 1 торт потребуется 16 блинов. Положить первый блин на противень, выложить на него часть крема из белого шоколада, разровнять. Положить второй блин, снова смазать шоколадным кремом, разровнять и так далее. Верхний слой смазывать не нужно.

Шаг 9. Поставить блинный торт в холодильник и дать настояться 12 часов. При подаче украсить торт свежими ягодами.

Блинный торт с крабом

Для блинов:

2 яйца

150 мл молока топленого

25 г сахара

6 г соли

150 г муки

50 г растительного масла

5 г разрыхлителя

25 г сливочного масла

100 мл воды

Для начинки

120 г крабового мяса

50 г салата айсберг

90 г свежего огурца

180 г соевого майонеза

60 г творожного сыра

Соус крем-васаби:

5 г васаби-порошка

10 г сгущенного молока

50 г майонеза

5 мл сакэ

5 мл зеленого масла

Для подачи:

1 г ростков гороха

10 г красной икры из водорослей

10 г черной икры из водорослей

1 мл трюфельного масла

5 г чипсов

Шаг 1. Яйца разбить в глубокую миску, слегка взбить вилкой или венчиком, добавив немного сахара.

Шаг 2. Влить к яичной массе топленое молоко, воду и растопленное сливочное масло, снова взбить до однородности.

Шаг 3. Всыпать к жидкой массе просеянную муку, замесить тесто без комочков, добавить разрыхлитель, перемешать.

Шаг 4. Сильно раскалить сковороду, смазать маслом, вылить немного теста, распределить его равномерно по сковороде, жарить блин обычным способом с двух сторон на среднем огне до зарумянивания.

Шаг 5. Смазывать сковороду маслом перед каждым блином.

Шаг 6. Для начинки: Очищенные огурцы, листья салата айсберг, нарезаем мелким кубиком.

Шаг 7. Нарезанные ингредиенты соединяем с икрой летучей рыбы, твороженным сыром и соевым майонезом, перемешиваем до однородной массы.

Шаг 8. Смешать ингредиенты для крем-васаби.

Шаг 9. Из блинов круглой формы вырезаются круги для торта. Каждый слой промазывается крабовой начинкой, не более 7 мм толщиной.

Шаг 10. Вверх блинного торта украшаем икрой из водорослей 2-х цветов с добавлением трюфельного масла. Блюдо украшаем кремом-васаби, миксом из зелени и чипсов.

Блинный торт с творожным кремом и ягодами

Тесто на блины

400 г муки

1 л молока

9 яиц

110 г сахара

16 г соли

140 мл растительного масла

Крем творожный:

350 г творога 0%

100 г сливочного масла

65 г сгущенного молока

90 г сахарной пудры

2 г ванильного экстракта

10 мл коньяка

Кули малиновое:

275 г свежемороженой малины

90 г малинового пюре

90 г сахара

4 г пектина

Для подачи:

10 г кондитерского геля

4 г голубики

2 г красной смородины

8 г клубники

1 г сахарной пудры

Шаг 1. Приготовить тесто для блинов и отпечь их на сковороде.

Шаг 2. Для крема: взбить сливочное масло добела, добавить творог, перемешать и добавить все остальные ингредиенты.

Шаг 3. Для кули: малиновое пюре и свежемороженую малину смешать и довести до кипения, засыпать сахар с пектином и проварить, дать остыть.

Шаг 4. Каждый блин промазать творожным кремом и малиновым кули.

Шаг 5. Верхний слой блинов покрыть кондитерским гелем, сахарной пудрой и украсить ягодами. Разрезать на 8 кусочков.

Блинный торт с ванильным муссом

Для гречневых блинов:

200 г пшеничной муки

240 г гречневой муки

900 мл молока

115 г сахара

5 яиц

Морская соль

175 мл растительного масла

Для ванильного мусса:

750 мл сливок 35%

½ стручка ванили

250 г белого шоколада

6 г желатина

Шаг 1. Яйца взбить с сахаром. Постепенно ввести муку двух видов, молоко, соль и растительное масло. Перемешать до однородной консистенции.

Шаг 2. Оставить массу на 30 минут.

Шаг 3. Слегка смазать сковородку маслом, раскалить ее и выпекать блины.

Шаг 4. Сливки (250 мл) соединить с ванилью и нагреть. Шоколад растопить на водяной бане, соединить со сливками.

Шаг 5. Желатин распустить в воде, добавить в получившуюся смесь и пробить блендером.

Шаг 6. Убрать мусс в холодильник на 1 час под пленкой.

Шаг 7. 500 мл сливок отдельно взбить и ввести аккуратно в мусс.

Шаг 8. Переложить все в кондитерский мешок, прослоить блины и поставить в холодильник на 4 часа.

Шаг 9. Украсить торт можно декором из мусса, горьким и белым шоколадом, свежей клубникой, кусочками бисквита и французской меренгой.