С мятой, медом и повидлом. Три простых рецепта постных пряников

Мятный пряник
Ингредиенты:
400 г муки;
250 г сахара (для теста и для помадки);
200 мл кипяченой воды;
4 столовая ложка постного масла;
1 столовая ложка лимонного сока;
соль;
сода;
мята или мятный ароматизатор.
Приготовление
Готовим тесто. Для этого растворяем шесть столовых ложек сахара в 150 мл воды и варим сироп в течении двух минут. Остужаем и добавляем несколько капель мятной приправы, лимонный сок и постное масло.
Смешиваем муку, соду, соль. Вливаем смесь сиропа и масла в муку и замешиваем. Заворачиваем хорошо вымешанное тесто в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.
Через полчаса достаем тесто, делим его на небольшие шарики диаметром 4-5 см. Смазываем противень постным маслом или застилаем промасленной пергаментной бумагой, выкладываем на него шарики теста, ставим в духовку. Печь пряники нужно недолго, около 15-20 минут.
Пока шарики в духовке, варим помадку. В 100 г сахара вливаем две столовых ложки воды и ставим на маленький огонь. Варим сироп до густого состояния и в теплом виде наносим на поверхность готовых пряников.
Медовый пряник
Ингредиенты:
3 стакана муки;
1 стакан воды;
полстакана меда;
полстакана сахара;
4 столовые ложки постного масла;
сода;
лимонный сок или уксус.
Приготовление
В небольшой емкости растапливаем мед, смешанный с сахаром и водой. Варим густой сироп. Добавляем в сироп постное масло, соду гашенную уксусом или лимонным соком.
В отдельной миске смешиваем муку и щепотку специй для пряников (например, корицу). Добавляем муку, всыпая небольшими порциями при постоянном помешивании к горячему сиропу, месим тесто.
Раскатываем тесто до полутора сантиметра толщиной и вырезаем формочками фигурки. Нагреваем духовку до 200° C. На смазанный противень выкладываем пряники и выпекаем 15 минут.
Варим глазурь, смешав сахар и воду, и наносим на поверхность готовых пряников.
Пряник с повидлом
Ингредиенты:
160 г муки;
200 г сахара;
2 столовые ложки меда;
2 столовые ложки постного масла;
1 чайная ложка патоки;
0,5 стакана воды;
4 столовые ложки густого повидла.
Приготовление
125 г сахара смешиваем с медом и шестью столовыми ложками воды, варим густой сироп.
В горячий сироп добавляем масло, патоку, всыпая понемногу муку, вымешиваем тесто. Хорошо выминаем руками несколько минут.
Делим тесто на пять-шесть шариков. Раскатываем их в лепешки толщиной около одного сантиметра.
На середину каждой выкладываем повидло. Защипываем и сразу же ставим в горячую духовку.
При температуре 180-200° C выпекаем около 10 минут.
Для приготовления сиропа сахар, смешав с двумя ложками воды, варим до густого состояния. Теплым сиропом смазываем постные пряники.
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