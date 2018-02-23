С мятой, медом и повидлом. Три простых рецепта постных пряников

Великий пост в этом году продлится до седьмого апреля. Православные отказались от пищи животного происхождения, мяса и десертов, приготовленных с добавлением яиц и молока. Но это не повод оставлять домочадцев без сладкого: приготовить традиционные лакомства можно даже из постных ингредиентов.

Мятный пряник

Ингредиенты:

400 г муки;

250 г сахара (для теста и для помадки);

200 мл кипяченой воды;

4 столовая ложка постного масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

соль;

сода;

мята или мятный ароматизатор.

Приготовление

Готовим тесто. Для этого растворяем шесть столовых ложек сахара в 150 мл воды и варим сироп в течении двух минут. Остужаем и добавляем несколько капель мятной приправы, лимонный сок и постное масло.

Смешиваем муку, соду, соль. Вливаем смесь сиропа и масла в муку и замешиваем. Заворачиваем хорошо вымешанное тесто в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.

Через полчаса достаем тесто, делим его на небольшие шарики диаметром 4-5 см. Смазываем противень постным маслом или застилаем промасленной пергаментной бумагой, выкладываем на него шарики теста, ставим в духовку. Печь пряники нужно недолго, около 15-20 минут.

Пока шарики в духовке, варим помадку. В 100 г сахара вливаем две столовых ложки воды и ставим на маленький огонь. Варим сироп до густого состояния и в теплом вид​​​е наносим на поверхность готовых пряников.

Медовый пряник

Ингреди​енты:

3 стакана муки;

1 стакан воды;

полстакана меда;

полстакана сахара;

4 столовые ложки постного масла;

сода;

лимонный сок или уксус.

Приготовление

В небольшой емкости растапливаем мед, смешанный с сахаром и водой. Варим густой сироп. Добавляем в сироп постное масло, соду гашенную уксусом или лимонным соком.

В отдельной миске смешиваем муку и щепотку специй для пряников (например, корицу). Добавляем муку, всыпая небольшими порциями при постоянном помешивании к горячему сиропу, месим тесто.

Раскатываем тесто до полутора сантиметра толщиной и вырезаем формочками фигурки. Нагреваем духовку до 200° C. На смазанный противень выкладываем пряники и выпекаем 15 минут.

Варим глазурь, смешав сахар и воду, и наносим на поверхность готовых пряников.

Пряник с повидлом

Ингредиенты:

160 г муки;

200 г сахара;

2 столовые ложки меда;

2 столовые ложки постного масла;

1 чайная ложка патоки;

0,5 стакана воды;

4 столовые ложки густого повидла.

Приготовление

125 г сахара смешиваем с медом и шестью столовыми ложками воды, варим густой сироп.

В горячий сироп добавляем масло, патоку, всыпая понемногу муку, вымешиваем тесто. Хорошо выминаем руками несколько минут.

Делим тесто на пять-шесть шариков. Раскатываем их в лепешки толщиной около одного сантиметра.

На середину каждой выкладываем повидло. Защипываем и сразу же ставим в горячую духовку.

При температуре 180-200° C выпекаем около 10 минут.

Для приготовления сиропа сахар, смешав с двумя ложками воды, варим до густого состояния. Теплым сиропом смазываем постные пряники.