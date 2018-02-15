С наступающим!

Новой год по лунному календарю, который мы называем китайским, или восточным, год Собаки, наступает 16 февраля, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Посольство Китая в содружестве с Центром китайской культуры в Латвии и Латвийско–китайским центром по образованию при ЛУ провели пышное празднование в Большой гильдии, куда пригласили всех рижан. Помогли им в этом муниципалитеты городов Сучжоу и Шанхая.

Из садов Сучжоу

Сучжоу, расположенный в регионе мегаполиса центрального подчинения Шанхая — это город–сад, город–памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь исстари располагались дома и усадьбы китайской знати, придворных императора и чиновничества высшего ранга. И по сей день город утопает в зелени экзотических садов, превращенных в музеи под открытым небом, а бережно охраняемые старинные постройки отражаются в многочисленных каналах.

Сегодня это крупный промышленный и культурный центр, мекка приезжающих в Китай туристов, центр бурного гражданского строительства. Здесь уже возвели небоскреб в 68 этажей, на подходе 138–этажное здание. А еще Сучжоу уже много лет — побратим Риги.

Праздник весны, или Весенний фестиваль, как называют в Китае Новый год по восточному календарю, уроженцы Сучжоу решили отметить вместе с рижанами, для чего в Мюнстерском зале гильдии развернули свои мастерские по традиционным национальным и родом из Сучжоу ремеслам и искусствам.

За одним столом мастера старательно выводили тушью иероглифы, и мало кто из посетителей–рижан решался к ним присоединиться, поучиться самому — уж очень затейливое это искусство. За другим вырезали ножницами красные бумажные аппликации, буквально превращая бумагу в кружевные картины: традиционные животные зодиакального круга (как их изображают в Китае), люди, исторические сценки. Другие делали красные бумажные фонарики, которые потом развешивали повсюду и дарили гостям. А были и мастера–вышивальщицы, материалом для которых вместо ниток служил… человеческий волос. Вышивка — традиционное искусство в Сучжоу, и гостям страны часто преподносят в подарок изделия, на которых вышивка одинаково смотрится и с лицевой, и с изнаночной сторон. Это особое искусство.

На этажах Большой гильдии можно было осмотреть фотовыставку красот Сучжоу, а в соседнем Белом зале — угоститься традиционными блюдами от многочисленных рижских китайских бистро и ресторанов.

«Калинка–малинка» на гучжэне

А затем приглашенная публика перешла в концертный зал, где нас ожидало выступление камерной группы Шанхайского оркестра народной музыки.

— Мы от всей души дарим вам искусство одного из самых лучших наших музыкальных коллективов, — сказал со сцены посол КНР Хуан Юн. — Чтобы этот праздник удался, объединили усилия местные власти и организации города–побратима Риги Сучжоу и Шанхая, посольство и содружества китайской культуры и образования в Латвии. Мы желаем вам в наступающем году Собаки здоровья, долголетия, процветания и мира.

Это были лучшие музыканты — ведь в 24–миллионном Шанхае есть из кого выбрать. Красивые девушки в сверкающих народных костюмах и мужская часть оркестра сели за инструменты. Девушки играли на традиционных, пришедших из глубины веков щипковых и струнных инструментах: гучжэне, напоминающем гусли, кокле и цитру, пипе, похожей на лютню, и эрху с двумя струнами и смычком, закрепленными на длинном грифе. Мужчины играли на духовых инструментах — шэне со множеством вертикальных трубочек, закрепленных на одной горизонтальной, и флейте ди. Были и барабаны, и другие традиционные ударные. На заднике сцены полыхала алая заря.

Звучала китайская народная музыка — естественно, более адаптированная для европейского музыкального слуха. Можно только себе представить, как нелегко исполнить на совсем не приспособленных для такой музыки инструментах подобный репертуар! А на закуску, подводя итог выступлению, музыканты ударили по струнам в «Калинке–малинке». Зал горячо аплодировал культовой русской песне.

Были номера и на бис, и братание с публикой по окончании концерта, и, конечно, общее фото музыкантов и зрителей на память.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.