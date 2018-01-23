С ней говорила Вечность?..

Открывшаяся в галерее Rietumu (ул Весетас, 7) выставка «Мир искусства Дайны Скадмане» — это дань памяти молодой художнице, чья жизнь трагически оборвалась в 23 года — она вместе с отцом Янисом погибла под обломками торгового центра «Максима» в Золитуде в 2013 году, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Румбула и «Аушвиц»

Поэтому на открытии экспозции царила необычная атмосфера — память и печаль, грустные воспоминания, как и гордость за то, что такая девочка жила на свете… В галерею пришла семья Скадманисов. А те, кто знал Дайну, говорили, что кажется, будто она где–то рядом.

Акварели и масляная живопись, гравюры и эскизы — Дайна работала во многих техниках. Иные работы выписаны с ученической тщательностью, пристальным вниманием к деталям, молодой, чуть наивной радостью и любовью к миру, другие — с осмыслением такой мировой трагедии, как Холокост. Как это сочеталось в одном сознании и почему художница обратилась к такой теме?.. Ведь это вещи, с одной стороны, противоположные, а с другой — смыкающиеся в Вечности. Может быть, она уже тогда говорила с Дайной?..

И экспозиция тоже разделена на две части — передняя выгородка в большом зале посвящена второй теме. Это исключительно акварели — «На пути в Рижское гетто» (2004), «Румбула» (2003), «Последний взгляд» (2003), «Фрида» (2004), «Еврейский мальчик» (2003), «Концлагерь «Аушвиц» (2004) и многие другие.

Диву даешься, как 13–15–летняя художница не только осмыслила, но и передала чувства людей, оказавшихся невинными жертвами той войны. А возраст, в котором Дайна это написала, никак не соответствует глубине и мастерской технике визуальной картины. Откуда сие?..

Эффект присутствия

— Я не могу ответить на это вопрос — могу только зафиксировать, что это сделано, — поясняет газете «СЕГОДНЯ» зампредседателя Еврейской общины Латвии Беньямин Каем, инициатор выставки. — Почему это сделано — это только мои догадки.

Дайна росла в замечательной и дружной многодетной семье, училась вместе со своей сестрой–близнецом Андой с пяти лет изобразительному искусству. И вот однажды вместе со своей учительницей Тамарой Зицеле, которой тоже уже нет на свете, они пришли к нам, обществу Latvijas dialogi, с идеей создать список узников Рижского гетто. И предложили свой метод поиска — достаточно современный, научный. Инициатором идеи был старший брат двойняшек Марцис.

Ребята вместе с учительницей изучили все домовые книги Рижского гетто тех лет. К счастью, 98% домовых книг сохранилось, они составлялись и хранились с немецкой тщательностью — орднунг!

Там было зафиксировано все «движение народонаселения» в домах. В одном из них явно жила акушерка, потому что там на свет появилось девять младенцев — даже известны имена некоторых из них, даты рождения. Конечно, практически все они погибли…

Мало того что списки были составлены, девочки решили иллюстрировать их! Они где–то нашли старую бумагу, которая была выпущена 60–80 лет назад, и подготовили художественный цикл «Холокост» в акварельной технике. Благодаря этому качеству бумаги создается непередаваемое ощущение присутствия!

Мы направили их работы в центры культуры и институты, посвященные памяти Холокоста, — в США, Израиль, Чехию, Россию Германию. А девочки постоянно пополняли свой цикл новыми работами. Появились акварели, иллюстрирующие биографическую книгу Фриды Михельсон «Я выжила в Румбуле». Работы Дайны демонстрируются и в документальном фильме «Мелодии Рижского гетто», снятом в 2006 году.

Если бы все были такими, как семья Скадманисов, то Холокоста бы не произошло.

Анде и Дайне было тогда по 13–15 лет. Откуда у них такая душа? Теряюсь в догадках и не хочу в этом копаться — это тайна.

Я подружился с этой замечательной семьей, помог Марцису выучиться, а практику он проходил в нашей компании. А потом я поддерживал его во время его учебы в Лондоне.

Полтора года назад Марцис пришел в наш офис, а у меня на столе случайно оказался альбом с рисунками гениальной художницы Нади Рушевой, которая тоже погибла в юном возрасте. И я сказал Марцису: «Нужно так же увековечить память о твоей сестре. Давай подумаем, как это сделать». И я написал концепцию того, как мы это видим. Сначала решили сделать выставку. Я обратился к моему товарищу и партнеру Аркадию Сухаренко, председателю Еврейской общины Латвии и члену правления банка Rietumu. Он предоставил нам помещение этой замечательной галереи.

А сейчас уже думаем об оцифровке акварелей, о книге — конечно, нужно будет привлечь к этой работе искусствоведов.

Беньямин признался, что не хотел ходить в шапкой по кругу и сам поддержал финансами организацию выставки.

Ель на ветру

А работам Дайны суждена долгая жизнь. Две из них заняли свое место в частной коллекции российского режиссера–документалиста Владимира Молчанова (Россия), работу Skyline Christmas купила для своей персональной коллекции Камилла, супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуэльская.

Произведения Дайны Landscape scene (2006) и «Румбула» (2003) пополнили архив лауреата Нобелевской премии, пережившего Холокост, Эли Визеля, который находится в Центре архивных исследований Говарда Готлиба при Бостонском университете США.

На выставке в галерее можно увидеть и большого формата работы Анды Скадмане, которая сейчас оканчивает Латвийскую академию художеств — это триптих Ainava («Среда»).

— Это часть ее полотен маслом, которые она подготовила для своего дипломного проекта, — поясняет экс–ректор академии, преподаватель живописи, профессор Алексей Наумов. — Этот цикл немного жутковат, особенно часть триптиха, являющая высокий лестничный пролет, с которого смотришь вниз, — создается совершенно реальное ощущение, что ты можешь туда упасть…

Обе сестры участвовали во многих международных конкурсах, до 2013 года состоялось и нескольких персональных выставок Дайны. Ее последним творением стала в 2013 году инсталляция «Ель ветра». Эскиз к этой работе тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш использовал в открытке, которая рассылалась от его имени к Рождеству главам других государств. Открытка была включена в обзор рождественских поздравлений руководителей стран британского издания Telegraph. Тогдашний президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес включил «Ель ветра» в свою личную коллекцию рождественских поздравлений.

6 декабря 2013 года, вскоре после золитудской трагедии, в Риге у Дома конгрессов в парке Кронвальда была показана последняя работа Дайны — инсталляция «Ель ветра». Она выглядела по–разному с различных ракурсов, но, обходя ее вокруг, можно было уловить момент, когда подвешенные серебряные шары создавали силуэт ели.

В 2014 году Почта Латвии, откликнувшись на просьбу общества «Золитуде», выпустила памятный конверт, посвященный памяти жертв трагедии–2013. В дизайне этого конверта использован мотив «Ели ветра» Дайны Скадмане…

Наталья ЛЕБЕДЕВА.