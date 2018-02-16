С помощью этих трюков можно убрать пыль из любого уголка дома

О таких тонкостях не знает даже свекровь. Теперь вы будет идеальной хозяйкой в доме!

Узкая щелевая насадка, которая прилагается почти ко всем моделям пылесосов, конечно, хороша. Но даже она не способна иногда справиться с узкими щелями. Как, например, вы пылесосите узкую направляющую у раздвижных дверей? Мы подскажем: просто прижмите к трубе пылесоса втулку от туалетной бумаги и вставьте в узкий проем, слегка ее смяв.

Если влажными салфетками долго не пользоваться, они высыхают в открытой упаковке. Наверняка сталкивались. Не выбрасывайте их, а положите пару в мешок для сбора пыли. Когда включите пылесос, от него не будет пахнуть так, будто внутри что-то протухло, а напротив, приятно.

А владельцам домашних животных обязательно нужно думать о мешках для пыли. Когда будете их менять, насыпьте внутрь ложку молотой корицы, и она будет нейтрализовать запахи от кошачьей и собачьей шерсти и другого мелкого мусора.

Когда надумаете пропылесосить крупные вещи, которые сложно, а точнее невозможно засунуть в стиральную машину, такие, как матрасы и ковры, посыпьте их содой. Подержите соду полчаса, чтобы она абсорбировала запахи и грязь, а затем пропылесосьте. (Сода должна быть сухой, не нужно ее смачивать водой).

Собрались делать перестановку? Чтобы избавиться от следов мебели на ковровом ворсе, положите на продавленное место кусочки льда. Лед впитается в ворсинки и даст им немножко расправиться. После этого пропылесосьте ковер, как всегда.

Чулки могут помочь отыскать на полу мелкие предметы. Наденьте чулок на трубу пылесоса, закрепите резинкой и водите по тому месту, где вы думаете, что потеряли ту или иную вещь.

Чистите щетку пылесоса от волос с помощью вспарывателя для одежды. Если волосы запутались и намотались на щетку, если появились клубки и узлы, берите вспарыватель и разрезайте все, что мешает. Затем все волосы и прочую грязь легко будет удалить с щетки.

Не ленитесь менять насадки. Одна из них — насадка для сбора пыли (кругленькая с длинной щетиной) отлично подойдет для абажуров, книг, картин, фоторамок. Ее можно использовать везде, где неудобно вытирать пыль.