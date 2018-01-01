Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, а еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.
Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.
Как отмечает Минблаг, повышение минимальной зарплаты осуществляется одновременно с существенным снижением налогового бремени на рабочую силу, поэтому не ослабит внешнюю конкурентоспособность предприятий, а также не ухудшит их финансовую ситуацию, что особенно актуально для регионов Латвии, где общий уровень зарплат значительно ниже.
Normāli, man patīk. 50 eiro pielikums pie minimālās algas, nav slikti.« ответить
САМОЕ СМЕШНОЕ,« ответить
ЭТО ТО,ЧТО в ЛАТВИИ ПЕНСИИ НАЗНАЧАЮТ МЕНЬШЕ
ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ...
В КАКОЙ ЕВРОСОЮЗ ВЫ,ЛАТЫШИ,ВСТУПИЛИ?!
ВАМ АМЕРИКАНЦЫ ОБЕЩАЛИ ЖИЗНЬ КАК
В
ИРИИ,ШВЕЦИИ,ДАНИИ,ФИНЛЯНДИИ....ЕСЛИ ВЫ ВЫЙДЕТЕ
ИЗ
СССР...
ПРОШЛО 27 ЛЕТ...ПО-МОЕМУ ВАС ОПЯТЬ НАЕБАЛИ -
ПРИ
АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИИ ВЫ СТАЛИ ЖИТЬ ХУЖЕ,
ЧЕМ
В СОСТАВЕ СССР....
ВАША ЛАТЫШСКАЯ
НЕАТКАРИГА ОКАЗАЛАСЬ в ОГРОМНЫХ ВОНЮЧИХ АТМУДЯХ...
Un tev kāda daļa? Sēdu sūdainajā Pleskavā un nedirs.« ответить
Тупость неизчезает только потому что пишешь большими буквами..« ответить
Похоже, санитары псковской дурки плохо следят за пациентами.« ответить
проснетесь: вы обосрались« ответить
Tu to par sevi, nabadziņ..« ответить
ЛАТЫШЕЙ HA XyЙ, BMECTE C ИX COБAЧЬИM Я3ЫKOM,пусть друг перед другом Bыe6ывaютcЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Tev arī ar to pašu galu pa to pašu vietu..pajoliņ..« ответить