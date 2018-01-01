С сегодняшнего дня минимальная зарплата составляет 430 евро(9)

Лента новостей
Лидеры мира демонстрируют щедрость Назван самый богатый человек планеты НАТО вводит в заблуждение Откажитесь от водки! Пьянство ведет к гомофобии Американские ракеты угрожают Польше Великобритания отворачивается от газа России Евро ждет катастрофический обвал Самые ожидаемые фильмы 2018 года Девушка вышла замуж и умерла
Eще в разделе
Назван самый богатый человек планеты Великобритания отворачивается от газа России Евро ждет катастрофический обвал Глубокий кризис Латвии будет еще хуже С 1 января богатые будут платить больше налогов
Владимир Бучельников
11:46 01.01.2018
Экономика / Финансы

С 1 января минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее.

Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, а еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.

 

Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.

 

Как отмечает Минблаг, повышение минимальной зарплаты осуществляется одновременно с существенным снижением налогового бремени на рабочую силу, поэтому не ослабит внешнюю конкурентоспособность предприятий, а также не ухудшит их финансовую ситуацию, что особенно актуально для регионов Латвии, где общий уровень зарплат значительно ниже.

LETA / Фото
Комментарии (9)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 13:17 01:01:2018

Normāli, man patīk. 50 eiro pielikums pie minimālās algas, nav slikti.

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 13:23 01:01:2018

САМОЕ СМЕШНОЕ,
ЭТО ТО,ЧТО в ЛАТВИИ ПЕНСИИ НАЗНАЧАЮТ МЕНЬШЕ
ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ...
В КАКОЙ ЕВРОСОЮЗ ВЫ,ЛАТЫШИ,ВСТУПИЛИ?!
ВАМ АМЕРИКАНЦЫ ОБЕЩАЛИ ЖИЗНЬ КАК
В
ИРИИ,ШВЕЦИИ,ДАНИИ,ФИНЛЯНДИИ....ЕСЛИ ВЫ ВЫЙДЕТЕ
ИЗ
СССР...
ПРОШЛО 27 ЛЕТ...ПО-МОЕМУ ВАС ОПЯТЬ НАЕБАЛИ -
ПРИ
АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИИ ВЫ СТАЛИ ЖИТЬ ХУЖЕ,
ЧЕМ
В СОСТАВЕ СССР....
ВАША ЛАТЫШСКАЯ
НЕАТКАРИГА ОКАЗАЛАСЬ в ОГРОМНЫХ ВОНЮЧИХ АТМУДЯХ...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 13:32 01:01:2018

Un tev kāda daļa? Sēdu sūdainajā Pleskavā un nedirs.

« ответить
Profile_default
! 13:35 01:01:2018

Тупость неизчезает только потому что пишешь большими буквами..

« ответить
Profile_default
Доктор 13:55 01:01:2018

Похоже, санитары псковской дурки плохо следят за пациентами.

« ответить
Profile_default
атмандуи 15:15 01:01:2018

проснетесь: вы обосрались

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 15:28 01:01:2018

Tu to par sevi, nabadziņ..

« ответить
Profile_default
BCEX 15:50 01:01:2018

ЛАТЫШЕЙ HA XyЙ, BMECTE C ИX COБAЧЬИM Я3ЫKOM,пусть друг перед другом Bыe6ывaютcЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:17 01:01:2018

Tev arī ar to pašu galu pa to pašu vietu..pajoliņ..

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV