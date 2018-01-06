С увеличением акцизного налога в первую неделю 2018 года в Риге бензин 95 марки стал самым дорогим в странах Балтии.

Самый дорогой бензин в первую неделю был именно в Риге, с которой следует Таллин. Самая низкая цена на бензин была в Вильнюсе.

В свою очередь, самая высокая цена на дизель была зарегистрирована на этой неделе в Таллине. Вильнюс и по этому показателю оказался в самым выгодным местом для приобретения топлива.

Сравнивая данные с первой неделей прошлого года, рост цен заметен во всех трех странах Балтии. В Риге бензин стал дороже на 4,8%, в Таллине – на 39,9%, а в Вильнюсе – на 4,2%. В свою очередь цена на дизельное топливо увеличились в Риге на 4,2%, в Таллине – на 5,1%, а в Вильнюсе – на 5,4%.

В первую неделю года на заправках «Circle K» цена на бензин составила 1,262 евро за литр, а за дизель латвийцы платили 1,182 евро.