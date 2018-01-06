Самый дорогой бензин в первую неделю был именно в Риге, с которой следует Таллин. Самая низкая цена на бензин была в Вильнюсе.
В свою очередь, самая высокая цена на дизель была зарегистрирована на этой неделе в Таллине. Вильнюс и по этому показателю оказался в самым выгодным местом для приобретения топлива.
Сравнивая данные с первой неделей прошлого года, рост цен заметен во всех трех странах Балтии. В Риге бензин стал дороже на 4,8%, в Таллине – на 39,9%, а в Вильнюсе – на 4,2%. В свою очередь цена на дизельное топливо увеличились в Риге на 4,2%, в Таллине – на 5,1%, а в Вильнюсе – на 5,4%.
В первую неделю года на заправках «Circle K» цена на бензин составила 1,262 евро за литр, а за дизель латвийцы платили 1,182 евро.
Все для развития экономики и для удержания народа в стране.)))))« ответить
Второсортные« ответить
В Германии бензин 1,5 еврея минимум. Нехрен плакать. Я предлагаю все легковые автомобили старше 5 лет арестовывать и пускать под пресс вместе с водителями.Заодно решим проблему пробок.« ответить
В такой богатой стране, как Латвия, и двухлетние машины нужно под пресс, ибо нефиг ездить на старье.)))« ответить
А при чем здесь Германия? Или уже из Германии к нам бегут на заработки?« ответить
в германии зарплата выше в три, а то и пять раз.« ответить
Ты когда был в Германии ? Вчера залил 95 по 1,36 !« ответить
to Стесняюсь спросить Равняйся на лидера, дерево!« ответить
но при этом она все равно останется помойкой, ибо музеем управляют интеллектуалы, а помойкой мусорщики.« ответить
Не вижу высеров по теме от ИвАна и Latviešu patriots!« ответить
Или по выходным не работаете.
Они пьяные в Даугаву пошли купаться. Ждём, когда всплывут, как г0вно.« ответить