С увеличением налога бензин в Риге стал самым дорогим в странах Балтии(13)

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Виталий Вавилкин
09:16 06.01.2018
Экономика / Транспорт

С увеличением акцизного налога в первую неделю 2018 года в Риге бензин 95 марки стал самым дорогим в странах Балтии.

Самый дорогой бензин в первую неделю был именно в Риге, с которой следует Таллин. Самая низкая цена на бензин была в Вильнюсе.

 

В свою очередь, самая высокая цена на дизель была зарегистрирована на этой неделе в Таллине. Вильнюс и по этому показателю оказался в самым выгодным местом для приобретения топлива.

 

Сравнивая данные с первой неделей прошлого года, рост цен заметен во всех трех странах Балтии. В Риге бензин стал дороже на 4,8%, в Таллине – на 39,9%, а в Вильнюсе – на 4,2%. В свою очередь цена на дизельное топливо увеличились в Риге на 4,2%, в Таллине – на 5,1%, а в Вильнюсе – на 5,4%.

 

В первую неделю года на заправках «Circle K» цена на бензин составила 1,262 евро за литр, а за дизель латвийцы платили 1,182 евро.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (13)
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Ай да молодцы! 09:31 06:01:2018

Все для развития экономики и для удержания народа в стране.)))))

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Правда тут 09:35 06:01:2018

Второсортные

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мах 09:37 06:01:2018

В Германии бензин 1,5 еврея минимум. Нехрен плакать. Я предлагаю все легковые автомобили старше 5 лет арестовывать и пускать под пресс вместе с водителями.Заодно решим проблему пробок.

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Не ограничивайся полумерами 09:42 06:01:2018

В такой богатой стране, как Латвия, и двухлетние машины нужно под пресс, ибо нефиг ездить на старье.)))

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Стесняюсь спросить 09:45 06:01:2018

А при чем здесь Германия? Или уже из Германии к нам бегут на заработки?

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ин-на 10:29 06:01:2018

в германии зарплата выше в три, а то и пять раз.

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Bugor 10:56 06:01:2018

Ты когда был в Германии ? Вчера залил 95 по 1,36 !

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мах 09:50 06:01:2018

to Стесняюсь спросить Равняйся на лидера, дерево!

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Помойка может равняться хоть на музей изобразительных искусств, 10:03 06:01:2018

но при этом она все равно останется помойкой, ибо музеем управляют интеллектуалы, а помойкой мусорщики.

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Latviešu obsos 09:55 06:01:2018

Не вижу высеров по теме от ИвАна и Latviešu patriots!
Или по выходным не работаете.

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г0вно не тонет 10:12 06:01:2018

Они пьяные в Даугаву пошли купаться. Ждём, когда всплывут, как г0вно.

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