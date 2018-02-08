Коалиция неожиданно поддержала приезд в Латвию «интеллигентных» гастарбайтеров, то бишь специалистов высокой квалификации, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Если мы не будем способствовать цивилизованной миграции, экономически обоснованной миграции, если не будем привлекать гастарбайтеров в те отрасли, где не хватает местных специалистов, то тогда к нам приедут другие мигранты — Равшан и Джамшут! Вместо специалистов с Украины, из Белоруссии, России мы будем принимать беженцев из Эритреи — людей с совершенно другим менталитетом, без нормального образования и без знания европейских языков», — ровно год назад на заседании комиссии сейма предупреждал коллег один из оппозиционных депутатов.

И тут националы передумали

Тогда это предупреждение на правящих не подействовало и никакого конкретного решения комиссия по вопросу о либерализации миграционного законодательства не приняла. Более того, представители ТВ–Visu Latvijai и на уровне правительства фактически заблокировала попытки сперва МВД, а потом и минэкономики добиться облегченного режима привоза в страну иностранных специалистов.

И вот в понедельник вечером, спустя ровно год с момента начала дискуссий по этому вопросу, коалиция внезапно договорилась о продвижении поправок, облегчающих приглашение в страну гастарбайтеров!

Что же случилось? Почему вдруг националы в год выборов согласились с позицией «Единства» и Союза зеленых и крестьян по вопросам трудовой миграции?

Во–первых, видимо, и спонсоры националов уже ощутили на себе острую нехватку рабочих рук и мозгов. И попросили своих любимых политиков чуть поумерить пыл и не препятствовать облегчению режима завоза в страну иностранных специалистов.

Во–вторых, нельзя исключить, что партнеры националов по правительству что–то тоже им пообещали взамен — например, поддержку какой–то определенной законодательной инициативы.

Требуются астрономы

К тому же важно подчеркнуть, что либерализация политики в отношении трудовой миграции не затронет… гастарбайтеров низкой квалификации. Иными словами, процедура ввоза в страну малоквалифицированной рабочей силы останется прежней — то есть весьма жесткой.

Послабления в порядке ввоза в страну иностранцев сделаны только в отношении специалистов высокой квалификации. В списке минэкономики представители аж 322 профессий! Любопытно, что в первоначальном списке, подготовленном в октябре прошлого года, было 303 профессии. Видимо, за три месяца ситуация на рынке труда еще ухудшилась и пришлось список недостающих специалистов срочно расширить.

Как бы то ни было, рынок труда Латвии остро нуждается в физиках, химиках, инженерах различного направления, не хватает даже ученых, включая астрономов!

Хотя в маленькой Латвии врачей готовят аж два вуза, тем не менее узких специалистов критически не хватает — в стране наблюдается дефицит иммунологов, радиологов, эндокринологов, физиотерапевтов, спортивных врачей, патологоанатомов, уже ощущается нехватка хирургов, в том числе детских, реаниматологов–анестезиологов, дерматовенерологов… Многие медучреждения были бы рады, если бы к нам приехали на временную работу иностранные медсестры и санитары.

Разумеется, не хватает программистов, технологов, морских капитанов и штурманов…

Приезд за неделю

Минэкономики предложило значительно облегчить процедуру ввоза в страну высококвалифицированных специалистов — в частности, предлагается установить, что иностранного специалиста уже можно завозить через неделю после того, как не удалось заполнить конкретную вакансию местным специалистом. Сейчас работодатели вынуждены ждать минимум месяц, и только потом у них есть шанс получить добро на начало процедуры ввоза гастарбайтера.

Судя по всему, одобренные коалицией поправки скоро примет Кабинет министров. Но велика вероятность, что у этих поправок появятся новые противники. Теперь уже не в лице националов, а в лице… профсоюзов.

В частности, лидер профсоюза работников здравоохранения Валдис Керис уже выразил недоумение желанием минэкономики завозить в страну иностранных медиков. По его мнению, власти должны не иностранных эскулапов привлекать, а пытаться возвратить на родину тех врачей и медсестер, которые покинули Латвию в поисках лучшей зарплаты и условий труда.

Чужие медики здесь не ходят

В чем–то, конечно, господин Керис прав. Особенно учитывая, что нынешнее законодательство фактически не позволяет иностранным врачам «вот так просто» работать в Латвии. Им сперва нужно пройти сертификацию в профессиональной ассоциации врачей. Причем сделать это на латышском языке!

Затем необходимо будет сдать экзамен по госязыку на высшую категорию. И только потом они смогут рассчитывать на работу.

Как вы понимаете, для иностранных врачей это почти невыполнимое условие. Во всяком случае, на изучение языка им потребуется минимум года два, ведь речь идет о владении латышским в совершенстве.

А может, привлечем к работе своих?

И еще один нюанс. Даже в случае, если правительство эти послабления в миграционное законодательство введет, это не решит проблему острой нехватки специалистов. Поэтому правы те, кто рекомендует в нынешних условиях разработать механизм возвращения на рынок труда местных жителей — людей предпенсионного возраста и длительных безработных.

Парадокс: с одной стороны, у нас острая нехватка рабочих рук и мозгов, с другой — средняя безработица по стране достигает почти 7 процентов. А в Латгалии вообще кризисный уровень безработицы — 15,8%!

Абик ЭЛКИН.