«С Володей мы навсегда!»

Накануне 80–летнего юбилея со дня рождения Владимира Высоцкого газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» побывала в гостях у его близкого друга — известного золотодобытчика Вадима Туманова

Высоцкий посвятил Вадиму Туманову целый ряд песен — «Был побег на рывок», «В младенчестве нас матери пугали…» и другие. А по мотивам его рассказов было создано немало поэтических произведений.

Легендарный золотопромышленник прославился тем, что добыл советскому государству свыше 500 тонн драгоценного металла. Однако у предпринимателя, который 1 сентября прошлого года отметил свое 90–летие, была нелегкая судьба. Он 8 лет провел в тюрьмах и колымских лагерях. И восемь раз бежал…

В 2006 году режиссер Владимир Яканин снял фильм «Фартовый», который был создан по мотивам книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». Праобразом главного героя, которого сыграл актер Владимир Епифанцев, был именно Туманов. А чуть ранее, в 2004 году, вышла знаменитая автобиографическая книга Вадима Ивановича «Все потерять — и вновь начать с мечты…», где он рассказывает о годах, проведенных на Колыме, о создании крупнейших старательских артелей, о ярких и интересных людях, включая, разумеется, Высоцкого.

Дом Булгакова

С Вадимом Ивановичем я хотел пообщаться еще до 1 сентября, чтобы сделать материал к юбилею. Неоднократно ему звонил, однако всякий раз наша встреча откладывалась. Типичная московская история, когда тебя просят перезвонить на следующей неделе. Потом — еще на следующей. И так далее — вплоть до тех пор, как настырному журналисту не надоест…

Но я упорный. Новый год начал с очередного звонка Туманову. Мне помогло то, что удалось достать его личный телефон. Тут мне помогла Ольга Михайловна Ногинова, директор рижского музея Высоцкого. «Хорошо, приезжайте!» — сдался наконец Вадим Иванович, диктуя адрес.

Оказалось, он живет неподалеку от станции метро «Спортивная», на ул. Большая Пироговская в знаменитом «Доме Мастера», автора романа «Мастер и Маргарита». Именно здесь Булгаков собственными руками бросил в печку черновик своего культового произведения. Сюда же, на Пироговку, 35, писателю неожиданно позвонил сам Иосиф Сталин с вопросом: «Мы вам так сильно надоели?». Здесь Булгаков создал пьесы «Бег» и «Кабала святош», тут он писал неоконченный «Театральный роман». А совсем неподалеку — Новодевичье кладбище, где сейчас покоится литератор.

Чтобы мне было легче ориентироваться, Вадим Туманов как раз сказал, что проживает рядом со знаменитым московским погостом. Правда, его друга Высоцкого, неожиданно скончавшегося 25 июля 1980 года, похоронили все–таки на Ваганьковском кладбище. Владимир Семенович скончался во время проходивших тогда в Москве XXII летних Олимпийских игр. Последняя, третья супруга барда Марина Влади в автобусе, направившемся в сторону Ваганькова, сказала тогда Туманову: «Вадим, я видела, как хоронили принцев, королей, но ничего подобного не видела!»

В самом деле, тогда, летом 1980 года, людской поток был нескончаемый. Казалось, Высоцкого хоронила вся Москва.

Тем не менее, конечно же, каждый, наверное, задавал один–единственный вопрос: «Почему он умер так рано?» Ведь всенародно любимому артисту было каких–то 42 года. Самый расцвет творческий жизни. Обычно пишут, что Владимир скончался во сне в своей московской квартире от острой сердечной недостаточности. Хотя непосредственная причина смерти по–прежнему остается спорной, поскольку вскрытие по настоянию отца актера произведено не было. А значит, тайна навсегда спрятана в могиле. По словам доктора Анатолия Федотова (личного врача Высоцкого, как его называют), между тремя и половиной пятого утра наступила остановка сердца на фоне инфаркта. «Судя по клинике, это был был острый инфаркт миокарда». Позже Марина Влади честно призналась в том, что ее супруга убили наркотики.

В своей книге «Владимир, или Прерванный полет» она так написала о Туманове: «Друг Высоцкого, лагерник, останется с ним навсегда..» По словам Вадима Ивановича, Марина Влади права: «С Володей мы навсегда!»

«Сидело» окружение

— Вадим Иванович, в своей книге вы пишете о том, что во время первой встречи подумали, что Владимир Высоцкий сидел в тюрьме — настолько «лагерными» вам показались его песни. Однако он ни разу не был в местах не столь отдаленных.

— Но большое значение имеет окружение. Оно точно «сидело». Скажем, двоюродный брат. Так что он и очень много знал. Вовка был одним из самых интересных людей, которых я повстречал в своей жизни. Он никогда не сидел без дела.

Постоянно был чем–то занят. Очень много читал. И, конечно же, много творил. Просто так, праздно, он не мог существовать. Мы с ним столько переговорили! Не было, наверное, темы, которую мы с ним не поднимали. Обсуждали, конечно, и творческие проблемы. Как–то спал. И тут он меня разбудил. Его всего трясло. Он был очень сильно расстроен. Оказалось, в Театре на Таганке был просмотр. Когда появлялись его коллеги, их очень тепло принимали. А когда пришел он, воцарилась гробовая тишина. Вот такое отношение. «Как будто я у них «медседес» украл!» — сказал расстроенный Володя.

— Чем он вас привлек как человека?

— Для меня любой человек прежде всего должен быть личностью. Конечно, важно, чтобы у него было желание что–то сделать в жизни. Большое значение имеет ум. Однако на первое место я бы поставил доброту. Если в человека нет доброты, то какой бы он ни был личностью, в нем сидит уже страшный недостаток. Володя был добрым, очень добрым. Но при этом, как я написал, мог быть по–настоящему жестким. Имею в виду, что он не прощал подлости, предательства. Знаю людей, с которыми он продолжал здороваться, вместе работать, однако, если он за какую–нибудь низость вычеркнул человека из своей жизни, то это навсегда. В целом, я знал Володю совершенно другим. Кстати, мы с ним никогда на напивались. Никогда! Хотя часто пишут, что он от одного застолья переходил к другому. Вранье! У него были периоды, когда он вообще не пил. Причем эти периоды были очень большие.

Зарыл свой талант

— Но выпивку Высоцкий поменял на наркотики. Недаром говорят, что в действительно он умер от передозировки.

— Насчет наркотиков согласен. Когда у него все началось, я ему сказал: «Ты что, обалдел?» (при этом использовал более грубое слово). Конечно, было обидно, что ради наркотиков он зарывает свой талант. Однако Володя с возмущением мне заявил: «Чего ты меня с кем–то ровняешь?» Он имел в виду других наркоманов. Я ему ответил: мол, тебя ни с кем не ровняю. Но очевидно, что эти ребята–наркоманы не могут писать стихи так, как ты. «Хотя, уверяю тебя, Володька, некоторые из них были намного крепче и сильнее тебя. Но они не могли с собой справиться». Высоцкий мне не раз говорил: «Вадим, если я захочу, то всегда брошу!» Но он продолжал, продолжал и продолжал употреблять. Чем это закончилось, всем известно.

— Вы написали, что «временами Володя срывался, это была его болезнь. Болезнь свободного человека в несвободном государстве, изъеденном ложью, притворством, лицемерием. Мягкий и деликатный, он задыхался в атмосфере, совершенно чуждой его натуре. Срывы случались чаще всего от обиды, от усталости, от бессилия что–то доказать. В определенном смысле они были вызовом власти, ставившей себя выше личности». Получается, что советская власть виновата в том, что Высоцкий стал наркоманом?

— Нет, конечно. Скажем, я даже не курю. Тут ведь как бывает: один употребляет, а другой — нет. Но система тоже виновата. Как и окружение. У меня сын Вадим. Очень интересный парень. Он снимался в фильме «Место встречи изменить нельзя». И вдруг начал курить. Никак не может бросить. Хотя и хочет. Конечно, если человек начинает колоться, то он редкостный мудак. Иначе и не назовешь. Иной раз говорят: я же только раз попробовал. Но этого часто вполне достаточно. Самое страшное — героин. Человек моментально привыкает… Помню, мы спали. Проснулись. Володя пошел в душ. Выходит. «Ты чего такой грустный?» — спросил. «Знаешь, я тебе давно уже хотел сказать, но как–то все уходил и уходил. Сегодня долго не мог уснуть. Не знаю, говорить тебе или нет. Но все–таки скажу: кажется, я не могу с собой справиться», — признался он мне тогда.

Друг — наркоман

— Что вы почувствовали, когда узнали, что ваш друг — наркоман?

— Я одурел. По спине пробежало что–то холодное. На душе стало жутко. Мы решили, что он должен уехать на месяц в тайгу, в Республику Коми, чтобы оторваться от этой гадости. Обычно говорят, что нужно продержаться хотя бы 20 дней. Но, к сожалению, вырваться ему так и не удалось. Знаете, когда он мне говорил, что не может с собой справиться, у него были глаза такие напуганные–напуганные. Конечно, это был уже не тот Володька, который мне заявлял: мол, захочу и в один день брошу. Причем обычно наркоманы скрывают от всех свое пристрастие. Он и мне все не решался сказать.

— Откуда Высоцкий брал наркотики? В советское время вроде бы с ними было очень строго.

— Да, было строго, но все равно доставали. В зэковской среде тоже были наркоманы. Однако они принимали очень осторожно. Общество действительно относилось к таким людям крайне презрительно. Иногда говорят, что Высоцкий не боялся смерти. Да, он ее не боялся, однако вовсе к ней не стремился. У него было много планов на будущее. Так, он очень хотел быть напечатанным. Тут его поддерживала, в частности, известная поэтесса Белла Ахмадулина. С ней познакомился на одном из его дней рождения. Она была одной из немногих, кто старался помочь, чтобы он был напечатан. Володя ценил это и с нежностью относился к ней. У меня до сих пор хранится автограф Ахмадулиной: «Дорогой мой, родной Вадим! Спасибо тебе — за Володю, за меня — всегда буду верить, что твоя расточительность охранит твое сердце, твою жизнь. Всегда твоя Белла».

— Вадим Иванович, вы бывали в Латвии?

— И не раз. Один раз с супругой Риммой проехали всю Латвию, Эстонию. Прекрасно провели время. Потом приезжал по приглашению вашего предпринимателя Юлия Круминьша. Воспоминания самые хорошие.

Подарок для Риги

Вадим Иванович передал для рижского музея В. С. Высоцкого свою знаменитую книгу «Все потерять — и вновь начать с мечты…». В прошлом году вышло ее третье издание, дополненное новыми фотографиями. С разрешения автора мы приведем несколько любопытных фрагментов, которые относятся к Высоцкому. Заодно они познакомят читателей «СЕГОДНЯ» с творчеством Туманова.

А продолжение нашей 4,5 часовой (!) беседы читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Романист с гитарой

Высоцкий задумал сделать фильм о лагерной Колыме. Ему очень хотелось проехать с кинокамерой от Магадана до Индигирки. Он собирался сыграть главного героя. В поезде он предложил Лене Мончинскому писать сценарий вместе. Эта идея оказалась на редкость удачной. Мончинский, знаток истории Сибири, ее уголовного мира, к тому же человек творческий, как нельзя лучше подходил для такого содружества. Он убедил Володю начинать не со сценария, а с романа, который затем может стать основой фильма. В 1976 году они принялись за работу. По словам Мончинского, работать с Высоцким было необычайно интересно. Замечательный актер, он удивительно точно проигрывал будущие сцены в лицах, показывал характеры, как он их понимал. «Когда он размышлял о психологии уголовного авторитета или охранника, при этом изображая их, я действительно проникался всем», — рассказывал Леня.

Но работать над романом в полную силу Володя не мог: мешали постоянные гастрольные поездки, занятость в театре и кино. Однажды он позвонил Мончинскому из Зарафшана: «Все! Беремся за дело плотно, больше никаких отступлений!» Но унять бешеный ритм своей жизни не смог. Когда Володи не стало, практически готова была первая честь книги. Мончинский дописал вторую, развивая сюжет в том ключе, который они наметили с Высоцким. Роман был завершен через три года после смерти Володи — в 1984 году. К рукописи проявили интерес «компетентные органы». Мончинскому пришлось ее прятать в доме друга. Через три года он вернулся к ней, и в 1992 году роман В. Высоцкого и Л. Мончинского был издан. Хотя авторы по–своему изложили некоторые эпизоды моей жизни, бесспорное достоинство «Черной свечи» я вижу в том, что это первая и вполне правдивая книга о Колыме уголовной…»

Песня объединяла

Высоцкий очень хотел прилететь на Приполярный Урал… Встречаясь в Москве, мы постоянно возвращались к разговору о новой совместной поездке. У меня была своя цель — хотя бы на время оторвать Володю от привычной ему среды. С годами у людей, самых близких к нему, росло мучительное беспокойство за его здоровье. О его слабости сплетничали в столичных кругах. Я же видел его потрясающе работоспособным, одним из самых умных и глубоких людей, которых встречал в жизни. На многих днях его рождения, я это наблюдал, он за весь вечер не брал в рот ни капли спиртного, взяв в руки гитару, говорил гостям: «Я знаю, как всех вас, таких разных, сейчас объединить…» И начинал петь. Общение с ним было для меня и для многих самым счастливым временем.

До Джуны не добрался

После спектаклей Володя часто приезжал ко мне домой. Я старался не оставлять на виду вино и водку, которые всегда были в доме. Однажды он заметил эту суету и грустно сказал: «Вадим, если захочу, все равно напьюсь».

У нас произошел крупный разговор. Он обещал космонавтам специально спеть для экипажа космического корабля. Но у него дома оказались гости, вместе выпили, поездка к космонавтам не состоялась. Тогда мы в первый раз сильно поругались. Я заговорил с ним о Джуне, не обратиться ли к ней? Все–таки она президент Всемирной академии по нетрадиционной и альтернативной медицине. Володя устало отмахнулся: «А пошли они все…» И рассказал, как в Париже Марина уговорила его поехать к знаменитому экстрасенсу — старому индусу. «Он два часа что–то говорил, говорил, — рассказывал Володя, — а я в тот же вечер напился!»

Сын снялся у Говорухина

В ту пору много сил у него отнимала работа над ролью капитана милиции Жеглова в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Каждый раз, когда я возвращался из Кожима или Березовского в Москву, он просил меня рассказывать еще и еще о криминальной среде 40–50–х годов, об особенностях поведения уголовников и милиционеров, их лексике, манере двигаться, разговаривать, сердиться. Он старался в деталях представить обстоятельства, которые формировали преданного делу, вспыльчивого, ни перед чем не останавливающегося героя. Ему мало было одной краски, какой обычно рисовали на экране положительный персонаж. Хотелось найти полутона, причем столь важные и противоречивые, что способны представить героя с неожиданной стороны. Он хотел многим героям фильма дать подлинные имена моих колымских солагерников, о которых мы много говорили.

Так, имя Фокс он предлагал считать кличкой, а настоящее имя ему дать — Иван Львов, который на самом деле слыл одним из самых крупных воровских авторитетов в те времена. Очень смеялся моему рассказу о Тле–карманнике, как тот шепелявил, и посоветовал одному из актеров перенять эту особенность речи. Говорухин и Высоцкий предложили сыграть эпизодическую роль в одной из ключевых сцен моему сыну Вадиму. Жалею, что не оказался на съемках эпизода, когда Шарапов попадает в банду Горбатого и уверяет собравшихся за столом, будто Фокс ему сказал, что если его не выручат, он всех потащит по делу. Полная чушь! Настоящий блатной, а Фокс был именно таков, ни при каких обстоятельствах не мог так сказать. Сама банда в такую угрозу никогда бы не поверила. Милиционер Шарапов был бы разоблачен в ту же минуту.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.