С воскресенья в Латвии наступит зима(1)

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Виталий Вавилкин
08:26 03.01.2018
Наша Латвия

В конце недели в Латвию поступят холодные воздушные массы, во многих местах пойдет снег, а температура воздуха опустится ниже нуля, прогнозирует «Global Forecast System».

До субботы, 6 января, сохранится плюсовая температура, в воскресенье на большей части территории страны установится небольшой мороз, который на следующей неделе усилится. Снега будет мало, но на морском побережье возможен снегопад.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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CCCP 09:43 03:01:2018

Глисты замёрзли от одной только новости!

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Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)