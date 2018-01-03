До субботы, 6 января, сохранится плюсовая температура, в воскресенье на большей части территории страны установится небольшой мороз, который на следующей неделе усилится. Снега будет мало, но на морском побережье возможен снегопад.
С воскресенья в Латвии наступит зима(1)
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В конце недели в Латвию поступят холодные воздушные массы, во многих местах пойдет снег, а температура воздуха опустится ниже нуля, прогнозирует «Global Forecast System».
LETA / Фото
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