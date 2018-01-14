Саакашвили ищет «300 спартанцев» для смены власти на Украине(1)

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Владимир Бучельников
21:29 14.01.2018
В мире / Украина

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер партии «движение новых сил» Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что намерен найти «300 спартанцев» для новой власти в стране.

Саакашвили пишет: «После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы. Адрес: ул. Ермолова, 35, КДЦ Днепропресс, в 18:00».

 

Напомним, Саакашвили лишен гражданства Украины. В страну он вернулся при помощи своих сторонников, прорвавших оцепление на границе в сентябре 2017 года. При этом на Украине политика обвиняют в том, что он незаконно получал деньги из России, на которые проводил митинги с призывом к импичменту действующего президента Петра Порошенко.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (1)
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СССР 23:17 14:01:2018

Кто ищет - тот всегда найдет

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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