Бывший глава Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что глава украинского государства Петр Порошенко попытался помешать ему провести акцию протеста в центре Киева, намеченную на 4 февраля. Об этом политик рассказал телеканалу NewsOne.

Партия «Рух нових сил» («Движение новых сил»), которую возглавляет Саакашвили, планировала провести на Крещатике акцию с требованием отставки Порошенко с поста президента. По словам лидера партии, на улице вечером 3 февраля начали устанавливать металлические конструкции.

«На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стоять. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку», — сказал Саакашвили.

Несмотря на это, сторонники политика 4 февраля прошли маршем по центру города. Колонна двигалась от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, а затем по улице Михайловской к Европейской площади, где затем прошел митинг. Как уточняет УНИАН, маршрут предыдущих аналогичных акций «Движения новых сил» проходил в том числе по улице Крещатик. Всего участие в шествии приняли около двух тысяч человек.

Саакашвили анонсировал проведение очередной акции за импичмент Порошенко в конце января. «Украине нужен новый путь! Этот путь начинается с выполнения нашего первого требования — отставки Порошенко, который является гарантом коррупции и президентом олигархов», — отмечалось в заявлении возглавляемой им партии.