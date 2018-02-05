Саакашвили рассказал о «железных памперсах» Порошенко(4)

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Герман Бергер
17:30 04.02.2018
В мире / Украина

Бывший глава Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что глава украинского государства Петр Порошенко попытался помешать ему провести акцию протеста в центре Киева, намеченную на 4 февраля. Об этом политик рассказал телеканалу NewsOne.

Партия «Рух нових сил» («Движение новых сил»), которую возглавляет Саакашвили, планировала провести на Крещатике акцию с требованием отставки Порошенко с поста президента. По словам лидера партии, на улице вечером 3 февраля начали устанавливать металлические конструкции.

 

«На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стоять. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку», — сказал Саакашвили.

 

Несмотря на это, сторонники политика 4 февраля прошли маршем по центру города. Колонна двигалась от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, а затем по улице Михайловской к Европейской площади, где затем прошел митинг. Как уточняет УНИАН, маршрут предыдущих аналогичных акций «Движения новых сил» проходил в том числе по улице Крещатик. Всего участие в шествии приняли около двух тысяч человек.

 

Саакашвили анонсировал проведение очередной акции за импичмент Порошенко в конце января. «Украине нужен новый путь! Этот путь начинается с выполнения нашего первого требования — отставки Порошенко, который является гарантом коррупции и президентом олигархов», — отмечалось в заявлении возглавляемой им партии.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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ИвАн 18:39 04:02:2018

Потрох нечего не может сделать с гастукоедом, так как его Омериканцы подослали, даже посадить за нарушение границ не может, хозяин не разрешат

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врет грузинский украинец или украинский грузин, запутался уже 18:54 04:02:2018

у Пэтро печень железная, а не памперсы.

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ну и шо? 19:21 04:02:2018

Ну, уберут Потрошенко, так вместо одного нациста и проходимца придёт другой. Укрия больна нацизмом в фоме бандеровщины. Только полная денацификации спасёт её.

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НЕГРИТЁНОК 19:19 04:02:2018

Мишаня выполняет очередное задание ЦРУ, и никто ему не помешает.... ПоТроху скоро закономерный писец... Вспомните мои слова, я не вангую, я анализирую....

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)