Саакашвили задержали и выдворили из Украины(12)

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Владимир Бучельников
18:11 12.02.2018
В мире / Украина

Сотрудники Госпогранслужбы заявили, что задержали лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и выслали его как нелегала.

Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Сааквили депортирован в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.

 

Он был задержан сегодня в Киеве около 15.00.

Гордон / Фото
Комментарии (12)
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Саня 18:14 12:02:2018

на вусраине безпридел, то впускают нелегала, все знали об этом ничего не делали, спустя пару месяцев выгнали, во скаклы кловны, бухахаха

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Latviešu patriots 18:15 12:02:2018

Sen bija laiks! Nav ko traucēt Ukrainas likumīgajai valdībai!

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Саня 18:18 12:02:2018

бугага
жертва варзилова меня клонировать вздумала?
Грамматика хромает, чмырь :)

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Саня 18:21 12:02:2018

В Латвии есть масса людей, незаконно прибывшая с востока.
Неплохо бы в 24 часа перевести через границу с вещами.

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Саня 18:39 12:02:2018

давай скакол в АТО свою вусраину защищай, вся граница дырявая как и твоя кастрюлеголовая бошка

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Латвия в шоке 18:38 12:02:2018

Саакашвили орден трех звезд на грудь повесили. С украинцами братья на век. ))) подождем, что скажет ПИД по этому вопросу.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)