Сотрудники Госпогранслужбы заявили, что задержали лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и выслали его как нелегала.

Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Сааквили депортирован в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.

Он был задержан сегодня в Киеве около 15.00.