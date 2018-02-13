Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Сааквили депортирован в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.
Он был задержан сегодня в Киеве около 15.00.
Сотрудники Госпогранслужбы заявили, что задержали лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и выслали его как нелегала.
Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Сааквили депортирован в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.
Он был задержан сегодня в Киеве около 15.00.
на вусраине безпридел, то впускают нелегала, все знали об этом ничего не делали, спустя пару месяцев выгнали, во скаклы кловны, бухахаха« ответить
Sen bija laiks! Nav ko traucēt Ukrainas likumīgajai valdībai!« ответить
бугага« ответить
жертва варзилова меня клонировать вздумала?
Грамматика хромает, чмырь :)
В Латвии есть масса людей, незаконно прибывшая с востока.« ответить
Неплохо бы в 24 часа перевести через границу с вещами.
давай скакол в АТО свою вусраину защищай, вся граница дырявая как и твоя кастрюлеголовая бошка« ответить
Саакашвили орден трех звезд на грудь повесили. С украинцами братья на век. ))) подождем, что скажет ПИД по этому вопросу.« ответить