Саакашвили запретили выходить ночью из дома(3)

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Виталий Вавилкин
20:30 26.01.2018
В мире

Апелляционный суд Киева выбрал меру пресечения для Михаила Саакашвили в виде домашнего ареста в ночное время. В декабре суд отказался арестовывать экс-главу администрации Одесской области, которого обвиняют в содействии преступной организации и получении финансирования от сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры Украины, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

 

На Украине есть несколько видов домашнего ареста. Прокуратура настаивала на круглосуточном аресте, но суд счел достаточным запретить Саакашвили покидать его жилище с 22:00 до 7:00. Также бывшему губернатору, экс-президенту Грузии нельзя будет покидать Киев без разрешения следователя.

 

Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Печерского суда Киева, который 11 декабря прошлого года решил отпустить Саакашвили под поручительство депутатов Верховной рады Украины.

 

«Я принимаю вызов президента [Украины Петра] Порошенко», — заявил Саакашвили после оглашения решения, которое он назвал «позором». Политик также заявил, что в ближайшие дни объявит о планах продолжать акции протеста против президента.

 

«Петр Алексеевич, не на того нарвались», — добавил он.

 

В чем обвиняют Саакашвили

 

Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям и посягательстве на целостность Украины. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

 

По версии следствия, экс-глава администрации Одесской области получал средства на свои акции протеста против Порошенко от Сергея Курченко — бизнесмена из окружения экс-президента Виктора Януковича, который, как сообщалось, находится в России.

 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывал ранее, что обвинение против Саакашвили строится на ряде перехваченных телефонных разговоров и диалогов, записанных на скрытую камеру. Сам политик категорически отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что вовсе не знаком с Курченко.

 

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ, где он объявил голодовку. Предыдущая попытка задержания окончилась провалом — сторонники политика отбили его, после чего тот провел несколько дней в палаточном городке, развернутом возле Верховной рады.

 

Выступая в суде в декабре, Саакашвили говорил, что считает себя военнопленным, а требование посадить его под домашний арест назвал попыткой отлучить от политической деятельности. Вместе со своими сторонниками он тогда пел в суде гимны Украины и Грузии.

BBC Russian / Фото
Комментарии (3)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 21:14 26:01:2018

Помните, этот персонаж является военным преступником!

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пенсионер 22:06 26:01:2018

molodec Saakasvili, jesli budes zevat galstuk tri goda , to stanes prezidentom Ukraini

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laptop 22:24 26:01:2018

Во время короткой пресс-конференции в Париже премьер-министр Украины Арсений Яценюк признал, что Киев совершает геноцид в отношении жителей.
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