Правительство Кучинскиса проработало два года и имеет все шансы продержаться до выборов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Нужно признать, что времена, когда правительства в Латвии работали в среднем 8–10 месяцев, ушли в прошлое. В последние годы продолжительность жизни того или иного правительства заметно увеличилась.

Ну очень спокойный премьер

Причины «долгожительства» просты. Во–первых, давно закончилась приватизация (прихватизация), из–за которой правящие партии ломали копья и рушили собственный Кабинет министров. Во–вторых, нынче правящие коалиции состоят максимум из 3 партий, а не из 5–6, как это было в 90–е и в начале 2000–х. Как вы понимаете, чем больше игроков делят пирог власти, тем сложнее сбалансировать интересы и удовлетворить аппетиты всех.

Если взять нынешний сейм, то при нем было два правительства — Лаймдоты Страуюмы и Мариса Кучинскиса. И вот вчера правительству Кучинскиса исполнилось два года. Поскольку до выборов осталось всего 8 месяцев и следующий бюджет будет утверждать уже новый сейм, то рискнем предположить, что это правительство проработает до выборов. Особенно учитывая, что премьер — человек ну совершенно спокойный, заточенный на поиск компромиссов и на умиротворение партнеров по коалиции.

Обратите внимание: за два года работы он не высказал в публичном пространстве ни одного слова критики в адрес своих министров. Единственное исключение — Гунтис Белевичс, который уже окончательно заврался и был вынужден с позором уйти в отставку. Но и в этом случае Кучинскис, критикуя Белевичса, фактически не рисковал разгневать партнеров, поскольку министр здоровья был его однопартийцем.

С реформами — перестарались

Так или иначе, но можно подвести итоги двухлетней работы кабинета Кучинскиса. Сам премьер на пресс–конференции, посвященной как раз этому знаменательному событию, без ложной скромности долго рассказывал о достижениях своего кабмина. Конечно, в период, когда экономика на подъеме, причем не только в Латвии, а во всей Европе, правительству работать намного легче. Главная задача для любой власти в период экономического роста — не мешать предпринимателям и, используя благоприятную ситуацию, пытаться провести те реформы, которые давно откладывались.

Справедливости ради заметим, что правительство Кучинскиса запустило целый ряд реформ. Правда, не все они были необходимы. Например, совершенно очевидно, что министр образования Карлис Шадурскис, пытаясь одновременно провести аж 4 реформы, явно перестарался. Напомним, что минобраз сейчас запустил и реформу по оптимизации школьной сети, и реформу учительских зарплат, и реформу содержания образования, и реформу школ нацменьшинств. Последняя уж точно была не нужна — она является сугубо политизированной. Не случайно даже премьер на упомянутой пресс–конференции признал, что молодые представители нацменьшинств знают латышский хорошо. Однако тут же глава правительства добавил, что перевод школ только на госязык необходим, чтобы еще повысить конкурентоспособность нелатышских детей. «Здесь нет никакой дискриминации», — уверял премьер.

Впрочем, наверняка Кучинскис с его двадцатилетнем стажем в политике прекрасно понимает, что эта реформа, может, и позволит консолидировать латышские голоса, но на голоса русскоязычных избирателей правящим партиям теперь уж точно не стоит рассчитывать.

Если реформа школ нацменьшинств была явно, как говорят дипломаты, контрпродуктивной, то налоговую реформу, скорее всего, следует оценивать со знаком плюс. Если, конечно, власти сдержат свои обещания и по крайней мере в ближайшие два–три года уже оставят реформированную налоговую систему в покое, то есть прекратят менять ставки.

Одной рукой дают, другой забирают

И хотя у реформы, принятой летом минувшего года, и сегодня еще достаточно критиков, тем не менее если внимательно ее проанализировать, то окажется, что минфину удалось сконструировать весьма сбалансированную модель. А именно: государство одной рукой кладет вам в карман дополнительные деньги (снижение подоходного налога и повышение льгот на иждивенцев), а из другого кармана эти же деньги отбирает (повышение ставки соцналога, повышение акцизов, налогов на хозяйственную деятельность).

Пока еще трудно оценить другую реформу, затеянную правительством. Речь идет, разумеется, о реформе здравоохранения. Да, на бумаге все выглядит красиво: бюджет медицины впервые превысил 1 млрд. евро, выделены солидные средства на повышение зарплат медикам, увеличены ассигнования на лечение онкобольных. Как будет на практике — увидим. Но уже сейчас онкологи бьют тревогу: выделенных средств все равно не хватит на закупку самых современных и более эффективных медикаментов для лечения рака.

Буквально на этих днях медработники должны увидеть на своих банковских карточках первую новую зарплату за январь. Тогда мы и сможем судить, выполнили ли власти обещания в части повышения жалованья медикам. Кстати, латвийцев в следующем году (предусмотрительно уже после выборов!) ждет и неприятная часть реформы: те, кто не платит соцналог, должны будут делать ежемесячные взносы в бюджет здравоохранения. В противном случае они смогут рассчитывать только на минимальный пакет медуслуг от государства.

Премьер в зачет своему правительству записал и значительный прирост прямых иностранных инвестиций в латвийскую экономику. По данным Кучинскиса, объем инвестиций вырос почти в 5 раз! В действительности же, конечно, если рост инвестиций и имеет место, то скорее не из–за какой–то фантастической работы правительства, а из–за общего улучшения инвестиционного климата в ЕС.

Будет ли рекорд роста?

Марис Кучинскис, подводя итоги своей работы, снова повторил идею фикс: добиться роста ВВП в размере 5%! Напомним, что по итогам прошлого года общий рост ВВП составил 4,2%. Эксперты в один голос утверждают, что если в этом году удастся удержать рост хотя бы на уровне 3,5–4%, то это уже было бы здорово. И то сей рост у нас происходит главным образом за счет использования еврофондов.

Себе в актив премьер занес и увеличение с этого года ассигнований на оборону до уровня 2% от ВВП. Разумеется, далеко не все латвийцы эти действия властей считают достижением.

А с восточным соседом — все хуже

На пресс–конференции премьер лишь мельком затронул внешнюю политику. Видимо, потому, что в этой области у правительства весьма скромные достижения. Так, например, в отношения с большим восточным соседом единственное светлое пятно — завершение процесса демаркации границы. В остальном отношения с Россией катятся по наклонной. Причем, увы, власти ЛР придумывают все новые и новые ходы, чтобы эти отношения еще обострить. Последний пример — принятие «списка Магнитского».

Единственное утешение: по крайней мере, с еще одним соседом — Белоруссией — у нас наметился своего рода прорыв. Впервые за долгие годы состоялся официальный визит премьера в эту страну, и Марис Кучинскис даже был принят президентом Александром Лукашенко. Цель визита латвийского премьера понятна: попытаться наладить сотрудничество с Белоруссией в области привлечения и в наши порты, и на нашу железную дорогу китайских партнеров.

Десять евро — и ни в чем себе не отказывайте

Особо следует сказать о социальной политике правительства.

Кабинет Кучинскиса, начиная свою работу, много говорил о необходимости сокращать социальное неравенство. Но, как обычно, у наших правых партий от разговоров до конкретных дел в социальной сфере огромная дистанция.

Да, повышение минимальной зарплаты, снижение подоходного налога и дифференцированный необлагаемый минимум — это те шаги, которые в этом году могут обеспечить людям с маленькими доходами небольшую прибавку к жалованью. Речь идет, впрочем, всего о 7–10 евро в месяц дополнительно.

Конечно, это лучше, чем ничего, но, согласитесь, о реальном сокращении социального неравенства говорить не приходится.

Маленькие подарки пенсионерам

Впрочем, было бы еще хуже, если бы не выборы, которые заставляют политиков принимать хоть какие–то решения в социальной сфере. Так Марис Кучинскис напомнил, что с 1 июля сего года увеличится размер прибавки к пенсии тем пожилым людям, которые ушли на заслуженный отдых еще до пенсионной реформы, то есть до 1996 года. Новая индексация позволит этим пенсионерам при наличии большого трудового стажа получить дополнительно аж до 20–25 евро в месяц. С 1 октября увеличится объем индексации всем пенсионерам с большим трудовым стажем.

Пока лишь на словах власти заботятся об улучшении демографической ситуации. Так, едва ли можно считать серьезной помощью увеличение семейного пособия на двоих детей в размере 10 евро в месяц. А ведь именно семей с одним и двумя детьми у нас в процентном соотношении больше всего.

Минус, еще один минус

Еще одна серьезная недоработка правительства Кучинскиса — система КОЗ. И хотя рост этого пресловутого обязательного закупочного компонента «зеленой энергии» заморожен, тем не менее полностью эту абсурдную систему отменить не удалось.

Провалом закончились и попытки нынешнего правительства спасти некогда флагман латвийской промышленности — «Лиепаяс металлургс». Власти не смогли найти общий язык с единственным инвестором, и в итоге принято решение распродавать завод по частям. Таким образом, металлургическая промышленность в ЛР перестает существовать.

И наконец, еще один минус правительство Кучинскиса получает за слишком медленные действия по наведению порядка в системе неплатежеспособности. Да, очередная порция поправок к закону отправлена в сейм, но мы видим, что предлагаемых мер по–прежнему недостаточно.

Так какую же оценку мы можем поставить правительству Кучинскиса? Если бы не запуск провокационной языковой реформы, то нынешний кабинет вполне мог бы заслужить твердой четверки по пятибалльной системе. А пока — ну разве что три с плюсом.

Факт

Марис Кучинскис является 13–м по счету премьером после восстановления независимости. Из всех предыдущих 12 премьеров в активной политике остались лишь двое — Лаймдота Страуюма (депутат сейма) и Валдис Домбровскис (комиссар ЕС). Совсем недавно о своем желании вернуться на политическую сцену после длительной паузы заявил Гунтарс Крастс, который присоединился к Региональному объединению

Цитата

«Как и до сих пор, правительство должно продолжать работать единой командой. Чтобы достичь поставленных целей, правительство и в 2018 году продолжит диалог с предпринимателями, профсоюзами, неправительственными организациями и другими представителями общества».

«Постепенный переход на обучение на госязыке будет способствовать чувству принадлежности к государству и конкурентоспособности. Это вопрос не о дискриминации — политику государственного языка нужно укреплять, потому что язык — это объединяющий элемент. Отступать нельзя, так как это закономерный шаг в укреплении власти закона».

Марис Кучинскис, премьер–министр.

Абик ЭЛКИН.