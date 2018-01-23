Сахар губит ваши сосуды

Чрезмерное употребление сахара негативно влияет на кровеносную систему и может приводить к нарушению работы внутренний органов. К такому выводу пришли диетологи из Копенгагенского университета, их работу публикует The Copenhagen Post.

В исследовании приняли участие мужчины, которые ежедневно на протяжении двух недель употребляли по 225 грамм сахара. В начале и в конце эксперимента медики замеряли у добровольцев уровень кровоснабжения ног.

Результаты работы показали, что поступление крови в конечности снизилось на 17%. При этом диетологи уверены, что от недостаточного притока крови также страдают важные внутренние органы вроде мозга и сердца.

Медики подчеркивают, что крайне важно следить за тем, что человек ест и пьет. «Пол-литра колы время от времени не причинит вам никакого вреда, если вы едите здоровую пищу и имеете сбалансированную диету», — говорит соавтор исследования Юлва Хеллстен.

«Однако, если вы будете злоупотреблять сахаром, как наши испытуемые, за 14 дней ваше кровообращение будет соответствовать тому, что мы наблюдаем у некоторых мужчин старше 65 лет», — подчеркнул профессор.