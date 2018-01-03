Сайт, предсказавший смерть 17 знаменитостей, назвал тех, кто умрет в 2018 году(3)

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Виталий Вавилкин
16:38 03.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Сайт, который называется The DeathList, существует с 1987 года и каждый год публикует списки знаменитостей, мировых лидеров и членов королевских семей, которые скорее всего, умрут в течение года, пишет Лайф.

У DeathList есть правила, которые заключаются в следующем:

 

«Кандидаты должны быть достаточно знамениты, чтобы их смерть была замечена СМИ. Каждый год из списка предыдущего года могут повторятся только 25 кандидатов.», — говорится на сайте DeathList.

 

В 2017 году сайт предсказал смерть основателя Playboy Хью Хефнера, легенды телевидения Брюса Форсайт, актрисы Лиз Рассн (роль Веры Дакворт), убийцы Иэна Брэйди, певца Фатса Домино, боксера Джейк Ламотта и других знаменитостей Великобритании.

 

В 2016 году сайт DeathList правильно предсказал 12 смертей: Дэвид Боуи, Мухаммад Али, Виктория Вуд, Алан Рикман, сэр Терри Воган, Ронни Корбетт, Принц, Джордж Майкл, Кэрри Фишер, Кэролайн Аерн, Джин Уайлдер.

 

В этом году в список 50 имен вошли (в скобках указан возраст, актуальный для 2018-го года):

 

Актёр Кирк Дуглас (102 года), муж королевы Елизаветы II принц Филипп (97 лет), американский политик Джон Маккейн (82 года), модельер Пьер Карден (96 лет), создатель комиксов Стэн Ли (96 лет), экс-президент США Джимми Картер (94 года), диктатор Роберт Мугабе (94 года), экс-президент США Джордж Буш — старший, певец Шарль Азнавур (94 года), американский политик Генри Кессинджер (95 лет), бывший папа римский Бенедикт XVI (91 год), экс-президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), актер Шон Коннери (88 лет), учёный Стивен Хоккинг (76 лет) и музыкант «Ролинг Стоунз» Ронни Вуд (71 год).

Life.ru / Фото
Комментарии (3)
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Janka 16:51 03:01:2018

zasunj sebe v zopu reklamu vsjakih levih saitov. naidi druzei i s nimi delis "otkritiem". ili druzja tebja davno nakuj poslali i ti odin teperj?
))

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ин-на 17:14 03:01:2018

надеюсь, маккейн порадует

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;klnm; 17:33 03:01:2018

))))

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)