В Саласпилсе, на дороге A6 находится перекресток, который буквально сводит с ума водителей, рассказывает передача «Zebra».

Перекресток находится в месте, где Даугавпилское шоссе пересекает улица Ригас. Глядя на перекресток, у людей появляется совершить правый поворот – светофор находится чуть дальше, а до него имеется поворот на Саласпилс.

Журналисты опросили различные учреждения на тему, как правильно проезжать данный участок дороги, однако получили странные ответы, легче от которых не стало – “скорее, да”, “скорее, нет”, “возможно, да”, “быть может и не надо”.

У перекрестка находится светофор и стоп-линия со знаком “Stop”. Это означает, что, если на светофоре горит красный, то останавливаться нужно у линии. Однако, на светофоре также загораются стрелки, что означает, что светофор регулирует, когда нужно ехать прямо. Логически подумав, выходит, что стоп-линия начерчена лишь для тех, кто едет прямо, а желающих повернуть направо светофор не регулирует.

Самое важно в этом – безопасность пешеходов. Ведь если во второй или третьей полосе остановится какой-то крупный автомобиль, то водители попросту не увидят тех, кто на свой зеленый решит пересечь дорогу. В такой ситуации небезопасно будет поворачивать направо, когда остальные машины стоят.

Ведущие передачи сделали вывод, что данные перекресток, вероятно, самый идиотский в стране – уж точно не безопасный. Водителям рекомендуется быть особо внимательными, чтобы не попасть в ДТП.