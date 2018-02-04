Перекресток находится в месте, где Даугавпилское шоссе пересекает улица Ригас. Глядя на перекресток, у людей появляется совершить правый поворот – светофор находится чуть дальше, а до него имеется поворот на Саласпилс.
Журналисты опросили различные учреждения на тему, как правильно проезжать данный участок дороги, однако получили странные ответы, легче от которых не стало – “скорее, да”, “скорее, нет”, “возможно, да”, “быть может и не надо”.
У перекрестка находится светофор и стоп-линия со знаком “Stop”. Это означает, что, если на светофоре горит красный, то останавливаться нужно у линии. Однако, на светофоре также загораются стрелки, что означает, что светофор регулирует, когда нужно ехать прямо. Логически подумав, выходит, что стоп-линия начерчена лишь для тех, кто едет прямо, а желающих повернуть направо светофор не регулирует.
Самое важно в этом – безопасность пешеходов. Ведь если во второй или третьей полосе остановится какой-то крупный автомобиль, то водители попросту не увидят тех, кто на свой зеленый решит пересечь дорогу. В такой ситуации небезопасно будет поворачивать направо, когда остальные машины стоят.
Ведущие передачи сделали вывод, что данные перекресток, вероятно, самый идиотский в стране – уж точно не безопасный. Водителям рекомендуется быть особо внимательными, чтобы не попасть в ДТП.
В иманте перекрёсток курземес слокас тоже был ужасным , сколько было аварий , не счесть, но нашлись умные люди, установили светофоры проблема пропала,« ответить
Судя по тому,как в Риге понавтыкали и понавешали знаки и светофоры, то среди дорожных архитекторов не только умных людей нет, но даже просто здравомыслящих. А то,что на этом перекрестке поставили светофоры,так это просто бизнес.« ответить
При загорании красного сигнала светофора никаких стрелок нет.А это значит что надо останавливаться перед линией или табличкой стоп.Светофоры стоят на каждую полосу.Пешеходные светофоры тоже есть. Все нормально и понятно« ответить
"у людей появляется совершить правый поворот" Это по каковски написали?« ответить
Саласпилс - родина самого невероятного! Из Екабпилса до Саласпилса на автобусе не продают билеты..надо брать до Доле, потому что такой остановки в автобусных маршрутах нет... Я не могу ехать автобусом из Саласпилса.,.. мне надо ехать до Риги и только тогда ехать до Екабпилса... Ни один автобус не останавливается даже, если голосуешь! Абсурд!!!« ответить
Тупые второсортные« ответить
Строим элитный супердорогой гособъект в Риге. Реально невозможно построить так, как нарисовано в проекте. Проект принятый и согласованый. Дохожу по цепочке до самого главного генпроектировщика. А он не знает! Знаете какой ответ? «А за меня программа-робот ресует, видимо робот ошибся, я не в курсе...». Это просто пипец!!! По-этому Максимы и рушатся унося десятки жизней невинных людей. Нет виноватых! Робот нарисовал, а они все как бараны не глядя подписали, веть это просто госраспил и коррупция.« ответить