Саласпилс – родина, вероятно, самого идиотского перекрестка в Латвии(7)

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Виталий Вавилкин
15:30 03.02.2018
Lifenews / Курьезы

В Саласпилсе, на дороге A6 находится перекресток, который буквально сводит с ума водителей, рассказывает передача «Zebra».

Перекресток находится в месте, где Даугавпилское шоссе пересекает улица Ригас. Глядя на перекресток, у людей появляется совершить правый поворот – светофор находится чуть дальше, а до него имеется поворот на Саласпилс.

 

Журналисты опросили различные учреждения на тему, как правильно проезжать данный участок дороги, однако получили странные ответы, легче от которых не стало – “скорее, да”, “скорее, нет”, “возможно, да”, “быть может и не надо”.

 

У перекрестка находится светофор и стоп-линия со знаком “Stop”. Это означает, что, если на светофоре горит красный, то останавливаться нужно у линии. Однако, на светофоре также загораются стрелки, что означает, что светофор регулирует, когда нужно ехать прямо. Логически подумав, выходит, что стоп-линия начерчена лишь для тех, кто едет прямо, а желающих повернуть направо светофор не регулирует.

 

Самое важно в этом – безопасность пешеходов. Ведь если во второй или третьей полосе остановится какой-то крупный автомобиль, то водители попросту не увидят тех, кто на свой зеленый решит пересечь дорогу. В такой ситуации небезопасно будет поворачивать направо, когда остальные машины стоят.

 

Ведущие передачи сделали вывод, что данные перекресток, вероятно, самый идиотский в стране – уж точно не безопасный. Водителям рекомендуется быть особо внимательными, чтобы не попасть в ДТП.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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001 17:10 03:02:2018

В иманте перекрёсток курземес слокас тоже был ужасным , сколько было аварий , не счесть, но нашлись умные люди, установили светофоры проблема пропала,

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Антивирус 18:13 03:02:2018

Судя по тому,как в Риге понавтыкали и понавешали знаки и светофоры, то среди дорожных архитекторов не только умных людей нет, но даже просто здравомыслящих. А то,что на этом перекрестке поставили светофоры,так это просто бизнес.

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ан 18:14 03:02:2018

При загорании красного сигнала светофора никаких стрелок нет.А это значит что надо останавливаться перед линией или табличкой стоп.Светофоры стоят на каждую полосу.Пешеходные светофоры тоже есть. Все нормально и понятно

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Пророк 19:45 03:02:2018

"у людей появляется совершить правый поворот" Это по каковски написали?

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Галина Лебедева 19:13 03:02:2018

Саласпилс - родина самого невероятного! Из Екабпилса до Саласпилса на автобусе не продают билеты..надо брать до Доле, потому что такой остановки в автобусных маршрутах нет... Я не могу ехать автобусом из Саласпилса.,.. мне надо ехать до Риги и только тогда ехать до Екабпилса... Ни один автобус не останавливается даже, если голосуешь! Абсурд!!!

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Правда тут 21:54 03:02:2018

Тупые второсортные

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а у нас в стране проектировщики-дибилы!!! 22:19 03:02:2018

Строим элитный супердорогой гособъект в Риге. Реально невозможно построить так, как нарисовано в проекте. Проект принятый и согласованый. Дохожу по цепочке до самого главного генпроектировщика. А он не знает! Знаете какой ответ? «А за меня программа-робот ресует, видимо робот ошибся, я не в курсе...». Это просто пипец!!! По-этому Максимы и рушатся унося десятки жизней невинных людей. Нет виноватых! Робот нарисовал, а они все как бараны не глядя подписали, веть это просто госраспил и коррупция.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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