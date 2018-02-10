Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн грозил переломать ей ноги

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Тимур Пушкарев
16:52 09.02.2018
Lifenews / Светская жизнь

Актриса Сальма Хайек заявила, что продюсер Харви Вайнштейн грозил переломать ей ноги, сообщает Vanity Fair.

Два месяца назад Хайек опубликовала заметку в газете The New York Times, где рассказала о неподобающем поведении Вайнштейна, в том числе во время съемок фильма «Фрида». 

 

Теперь актриса привела дополнительные подробности. «Он говорил мне, что хочет меня убить», — утверждает Хайек.

 

По ее словам, Вайнштейн якобы заявлял режиссеру «Фриды» Джули Тэймор, что намерен переломать актрисе ноги.

 

Пресс-секретарь продюсера, со своей стороны, сообщил, что Вайнштейн приносит глубокие извинения за любую боль, причиненную Хайек его поведением или комментариями, но отрицает утверждения о том, что он угрожал ее жизни.

Газета.ru / Фото 24tv.ua
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