Она добавила, что предприятие признает заражение сальмонеллезом в дошкольных учреждениях, которым оно поставляло питание. «Что-то не было сделано как следует. Мы допускаем, что источником инфекции мог стать омлет, но не на 100%», — сказала Желве, добавив, что и анализы не показывают причину заболевания.
По ее словам, «Kindercatering» полностью отдает себе отчет в ситуации и делает все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись. В частности, недавно куплен термошкаф, где продукты можно хранить при определенной температуре до фасовки в контейнеры. Это исключает возможность развития бактерий. Также предприятие планирует сменить половину своих работников, в том числе технолога и повара.
Желве исключает, что причиной сальмонеллеза могла стать грязь в помещениях предприятия. «Кухня такая, какой она должна быть. Нет антисанитарных условий и каких-то несоответствий», — сказала представитель предприятия.
По ее словам, некоторые дошкольные учреждения после случившегося больше не хотят сотрудничать с «Kindercatering», но сколько таких детских учреждений, Желве не сказала. Другие детские сады, напротив, проявляют понимание и поддерживают фирму.
На время проверки ответственных органов «Kindercatering» переселилось в другое помещение, но на следующей неделе намерено вернуться. Сумму понесенного ущерба предприятие пока не назвало.
Ранее в 2016 году «Kindercatering» уже обвинялось в заражении сальмонеллезом дошкольных учреждений, и в январе прокуратура передала суду дело о применении к предприятию принудительных мер воздействия. Тогда сальмонеллезом заболели 94 ребенка и трое взрослых в 13 учреждениях.
РУССКИЕ ВИНОВАТЫ,НЕ?!« ответить
родители за, пускай их детишки травятся сново« ответить
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Также предприятие планирует сменить половину своих работников, в том числе технолога и повара.
может стоит сменить руководство которые не закупают вовремя термошкаф и не контролирует финонсирование на закупку необходимых для чистоты средств кухон
опять ищут виноватых ток не себя, не умеете контролировать за своей кухней, не травите детей
Младший расказал, чем сегодня кормили в садике. Водичка, кусочек хлебушка, творог который есть было невозможно. А виноват Ушаков отдавший «своим» все отрасли жизни рижан. А все эти микрики-однодневки набирают спитых старух на минималку, которые даже свою одежду не стирают и санитарные книжки оформляют без проверок. Кстати, прикол! Жена-технолог оформляла саитарную. 40€ и получила. А «мазок»? И 3 дня в лаборатории? Просто спросили, всё ли с ней в порядке.. У детей тем временем после садика животы болят постоянно. А какие воспитатели! Дети сами по себе, а они в планшетах сидят за столом как статуи.« ответить