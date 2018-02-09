Сальмонеллез в рижских детских садах: компания-поставщик увольняет сотрудников(3)

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Виталий Вавилкин
18:10 08.02.2018
Экономика / Компании

Недавняя вспышка сальмонеллеза в дошкольных учреждениях Риги, поставщиком еды которым было предприятие «Kindercatering», могла произойти из-за человеческого фактора, ошибки, допущенной одним из работников предприятия, сказала агентству ЛЕТА представитель «Kindercatering» Гита Желве.

Она добавила, что предприятие признает заражение сальмонеллезом в дошкольных учреждениях, которым оно поставляло питание. «Что-то не было сделано как следует. Мы допускаем, что источником инфекции мог стать омлет, но не на 100%», — сказала Желве, добавив, что и анализы не показывают причину заболевания.

 

По ее словам, «Kindercatering» полностью отдает себе отчет в ситуации и делает все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись. В частности, недавно куплен термошкаф, где продукты можно хранить при определенной температуре до фасовки в контейнеры. Это исключает возможность развития бактерий. Также предприятие планирует сменить половину своих работников, в том числе технолога и повара.

 

Желве исключает, что причиной сальмонеллеза могла стать грязь в помещениях предприятия. «Кухня такая, какой она должна быть. Нет антисанитарных условий и каких-то несоответствий», — сказала представитель предприятия.

 

По ее словам, некоторые дошкольные учреждения после случившегося больше не хотят сотрудничать с «Kindercatering», но сколько таких детских учреждений, Желве не сказала. Другие детские сады, напротив, проявляют понимание и поддерживают фирму.

 

На время проверки ответственных органов «Kindercatering» переселилось в другое помещение, но на следующей неделе намерено вернуться. Сумму понесенного ущерба предприятие пока не назвало.

 

Ранее в 2016 году «Kindercatering» уже обвинялось в заражении сальмонеллезом дошкольных учреждений, и в январе прокуратура передала суду дело о применении к предприятию принудительных мер воздействия. Тогда сальмонеллезом заболели 94 ребенка и трое взрослых в 13 учреждениях.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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ПЕДУАРДАМ 18:24 08:02:2018

РУССКИЕ ВИНОВАТЫ,НЕ?!

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Другие детские сады, напротив, проявляют понимание и поддерживают фирму. 18:28 08:02:2018

родители за, пускай их детишки травятся сново
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Также предприятие планирует сменить половину своих работников, в том числе технолога и повара.
может стоит сменить руководство которые не закупают вовремя термошкаф и не контролирует финонсирование на закупку необходимых для чистоты средств кухон
опять ищут виноватых ток не себя, не умеете контролировать за своей кухней, не травите детей

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а какая зарплата повара забыли сказать? 19:11 08:02:2018

Младший расказал, чем сегодня кормили в садике. Водичка, кусочек хлебушка, творог который есть было невозможно. А виноват Ушаков отдавший «своим» все отрасли жизни рижан. А все эти микрики-однодневки набирают спитых старух на минималку, которые даже свою одежду не стирают и санитарные книжки оформляют без проверок. Кстати, прикол! Жена-технолог оформляла саитарную. 40€ и получила. А «мазок»? И 3 дня в лаборатории? Просто спросили, всё ли с ней в порядке.. У детей тем временем после садика животы болят постоянно. А какие воспитатели! Дети сами по себе, а они в планшетах сидят за столом как статуи.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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