Недавняя вспышка сальмонеллеза в дошкольных учреждениях Риги, поставщиком еды которым было предприятие «Kindercatering», могла произойти из-за человеческого фактора, ошибки, допущенной одним из работников предприятия, сказала агентству ЛЕТА представитель «Kindercatering» Гита Желве.

Она добавила, что предприятие признает заражение сальмонеллезом в дошкольных учреждениях, которым оно поставляло питание. «Что-то не было сделано как следует. Мы допускаем, что источником инфекции мог стать омлет, но не на 100%», — сказала Желве, добавив, что и анализы не показывают причину заболевания.

По ее словам, «Kindercatering» полностью отдает себе отчет в ситуации и делает все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись. В частности, недавно куплен термошкаф, где продукты можно хранить при определенной температуре до фасовки в контейнеры. Это исключает возможность развития бактерий. Также предприятие планирует сменить половину своих работников, в том числе технолога и повара.

Желве исключает, что причиной сальмонеллеза могла стать грязь в помещениях предприятия. «Кухня такая, какой она должна быть. Нет антисанитарных условий и каких-то несоответствий», — сказала представитель предприятия.

По ее словам, некоторые дошкольные учреждения после случившегося больше не хотят сотрудничать с «Kindercatering», но сколько таких детских учреждений, Желве не сказала. Другие детские сады, напротив, проявляют понимание и поддерживают фирму.

На время проверки ответственных органов «Kindercatering» переселилось в другое помещение, но на следующей неделе намерено вернуться. Сумму понесенного ущерба предприятие пока не назвало.

Ранее в 2016 году «Kindercatering» уже обвинялось в заражении сальмонеллезом дошкольных учреждений, и в январе прокуратура передала суду дело о применении к предприятию принудительных мер воздействия. Тогда сальмонеллезом заболели 94 ребенка и трое взрослых в 13 учреждениях.