Самая рождественская песня в мире оказалась не рождественской

Песня была написана в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом (James Pierpont), называлась One Horse Open Sleigh и повествовала о Дне благодарения. Издание отмечает, что в композиции рассказывается о зимних забавах и шалостях, и, вероятно, в становлении ее в качестве рождественской сыграло упоминание саней.
Кроме того, во втором куплете автор говорит о некой мисс Фанни Брайт, что может указывать скорее на романтичный характер песни.
Одни полагают, что она предназначалась для пения на школьных вечерах, другие настаивают, что песенка исполнялась во время попоек, поскольку в ней прослеживаются непристойные намеки.
В конце ноября музыкант и саунд-инженер Лорд Винетейро опубликовал видео, в котором сыграл на фортепьяно подборку традиционных рождественских мелодий, написанных с XVI до XXI века. В числе прочих он также исполнил и Jingle Bells.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.