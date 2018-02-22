24-летняя латиноамериканская звезда рассказывает о погоде на местном телеканале TyC Sports. По словам журналистов, выпуски прогнозов с Перез настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.
В социальных сетях у девушки миллионы подписчиков, которые ежедневно оставляют сотни тысяч лайков и комментариев под каждым постом. Центральное место большинства фотографий Перез занимают ее знаменитые ягодицы: именно поэтому она решила застраховать их.
Телеведущая недавно рассказала, что приобрела пышные формы с помощью физических упражнений: благодаря интенсивным тренировкам аргентинская звезда набрала более 10 килограммов. «Мне нравится культура фитнеса и атмосфера тренажерного зала», — поделилась Перез.
Apetītlīga pēcpuse! Tādu var lietot!« ответить
Я так и знал что ты сексуальный маньяк« ответить
Un kas, tev skauž Ser-Gej!« ответить
Насмешил,кто ж тебе даст ушлёпок,кроме правой руки?!« ответить
Latviešu patriots всё о жопах грезит. Пидор однако...« ответить
Если мужчина имеет духовность, он признаёт лишь только свою жену. Животное и 6ыдло смотрит в сторону другой женщины.« ответить
лието саву министру гею« ответить
Krievu daunam. Tu jau esi tas gejs, man sievietes patīk, it sevišķi tādas āriešu paskata skaistules!« ответить
тев может мейтенес и патик, но приходитсяв очко долбится как министр. главные же по ГОВНУ« ответить