Самая сексуальная ведущая оценила свои ягодицы (фото)(9)

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Герман Бергер
18:45 21.02.2018
Lifenews / Интересно

Аргентинка Соло Перез, которая носит негласное звание самой сексуальной ведущей прогноза погоды в родной стране, застраховала ягодицы на 2 миллиона песо (около 5,7 миллиона рублей по текущему курсу). Об этом пишет The Mirror.

24-летняя латиноамериканская звезда рассказывает о погоде на местном телеканале TyC Sports. По словам журналистов, выпуски прогнозов с Перез настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.

 

В социальных сетях у девушки миллионы подписчиков, которые ежедневно оставляют сотни тысяч лайков и комментариев под каждым постом. Центральное место большинства фотографий Перез занимают ее знаменитые ягодицы: именно поэтому она решила застраховать их.

 

Телеведущая недавно рассказала, что приобрела пышные формы с помощью физических упражнений: благодаря интенсивным тренировкам аргентинская звезда набрала более 10 килограммов. «Мне нравится культура фитнеса и атмосфера тренажерного зала», — поделилась Перез.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 18:50 21:02:2018

Apetītlīga pēcpuse! Tādu var lietot!

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Сергей 19:04 21:02:2018

Я так и знал что ты сексуальный маньяк

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Latviešu patriots 19:10 21:02:2018

Un kas, tev skauž Ser-Gej!

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Latviešu patriotam 19:21 21:02:2018

Насмешил,кто ж тебе даст ушлёпок,кроме правой руки?!

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ыыы 22:14 21:02:2018

Latviešu patriots всё о жопах грезит. Пидор однако...

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Александр Шерстобитов 22:33 21:02:2018

Если мужчина имеет духовность, он признаёт лишь только свою жену. Животное и 6ыдло смотрит в сторону другой женщины.

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то латвиешу идиотсу 18:58 21:02:2018

лието саву министру гею

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Latviešu patriots 19:12 21:02:2018

Krievu daunam. Tu jau esi tas gejs, man sievietes patīk, it sevišķi tādas āriešu paskata skaistules!

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то латвиешу пидриотам 20:55 21:02:2018

тев может мейтенес и патик, но приходитсяв очко долбится как министр. главные же по ГОВНУ

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Мнение
1-shvedov-col15
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