Самая трагическая авария года; жизнь девочке тоже не удалось спасти (+ВИДЕО)

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17:30 23.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Как сообщалось, 12 февраля на Даугавпилском шоссе произошла тяжелая авария, в которой погибли три человека – женщина 1954 года рождения, мужчина 1977 года рождения и 3-летняя девочка.

Как сообщает портал jekabpilslaiks.lv, врачи пытались спасть жизнь ребенку, но, увы, девочка умерла на операционном столе в Риге.

 

Данное ДТП является самым тяжелым в этом году. Родственники погибших простят отозваться свидетелей.

 

Если кто-то стал свидетелем трагических событий на дороге Рига-Даугавпилс, просьба звонить по телефону . 26611897 или 110.

Vesti.lv / Фото
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