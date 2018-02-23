Как сообщает портал jekabpilslaiks.lv, врачи пытались спасть жизнь ребенку, но, увы, девочка умерла на операционном столе в Риге.
Данное ДТП является самым тяжелым в этом году. Родственники погибших простят отозваться свидетелей.
Если кто-то стал свидетелем трагических событий на дороге Рига-Даугавпилс, просьба звонить по телефону . 26611897 или 110.
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