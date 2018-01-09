Business Insider

40 лет назад в декабре 1977 года в воздух поднялся первый опытный образец, самолет «Hopeless Diamond» программы «Have Blue». Он считается первым настоящим самолетом, где была использована технология Stealth, пишет немецкая Stern.

Целью этой строго засекреченной разработки было уменьшить отметку самолета на экране радара до размеров птицы. Во время холодной войны из-за появления зенитных ракет США опасались потерять свое превосходство в воздухе над войсками Варшавского пакта. По крайней мере такой сценарий угрожал им в тех сценариях, которые уже были разработаны ими.

Стратегические разведывательные самолеты U-2, а позднее также и SR-71 «Blackbird» были покрыты краской, поглощающей лучи радара, к тому же форма самолета SR-71 уменьшала поперечное сечение радара. Это затрудняло возможность обнаружить самолеты, но они ни в коем случае не были невидимками. Они рассчитывали уйти от зенитных ракет, благодаря высоте полета и, как это было в случае с SR-71, благодаря большой скорости.

Ненамеренная помощь из СССР

По иронии судьбы американские ученые смогли практически создать самолет с технологией Stealth, благодаря давнишней исследовательской работе русского ученого Петра Яковлевича Уфимцева. Он разработал математическую модель, используя которую можно было рассчитать отражение луча радара геометрической формы. Ведущий разработчик США Бен Рич (Ben Rich) позднее назвал это уравнение «прорывом в технологии Stealth».

Военное превосходство США в воздухе и поныне основывается на технологии Stealth. Великие державы-конкуренты Китай и Россия лишь в 2017 году продемонстрировали прототипы.

Бессильный противник

Благодаря технологии Stealth, самолеты снова получили превосходство, которое у них было в начале Второй мировой войны, когда еще не было радаров. Нынешнее превосходство отличается от предыдущего тем, что радары неизменно обнаруживают самолеты противника. Неравенство дает самолетам США уникальное преимущество. Это как если бы боевые самолеты Второй мировой войны применялись против обтянутых материей бипланов Первой мировой войны.

Уже второй опытный самолет программы, HB1002, смог во время практических испытаний с использованием радиолокационных станций и систем противовоздушной обороны показать убедительные результаты. Самолет HB1002 вообще не был обнаружен стороной защиты. Оба прототипа разбились, но программы была продолжена.

На этой концепции был основан первый боевой самолет с технологией Stealth, F-117A Nighthawk. Безобразный дизайн опытных образцов самолетов и самолета F-117A был похож на вытянутые в длину отшлифованные кристаллы алмаза. К тому же безобразные формы были нужны не для того, чтобы уменьшить отражение лучей радаров. Причина была совсем другая: тогдашние компьютеры не могли рассчитать отражение круглой и сложной формы. Не случайно они выглядели как трехмерные объекты первых компьютерных игр.

Разработка прототипов проходила в атмосфере полной секретности. Общественность узнала о технологии Stealth лишь, когда F-117 были использованы во время вторжения в Панаму в 1989 году и во время войны в Персидском заливе в 1990 году. Сегодня эта технология применяется в стратегическом бомбардировщике Northrop B-2, боевом самолете Lockheed Martin F-22 Raptor и в вариантах семейства F-35. Принципиально не легко выполнять требования дизайна Stealth, аэродинамика должна уступать место той форме, которая необходима для ухода от радаров.

Грядет ли конец эры?

В последние годы появились признаки того, что эра самолетов-невидимок может закончиться. Технология Stealth может поглощать только лучи обычных радиолокационных станций. Теперь кажется, что в военных целях возможно использовать так называемую пассивную радарную технологию. Или что удалось получить боевые сигналы отражения на других до сих пор бывших бесполезными частотах. Во время кризиса в Сирии у официального представителя российского Министерства иностранных дел Игоря Конашенкова (в действительности официальный представитель Министерства обороны, прим. переводчика) вырвалось заявление о том, что все иллюзии этих любителей по поводу существования «невидимых» самолетов могут столкнуться с суровой действительностью.

Однако, видимо, лишь непосредственные конкуренты вооруженных сил США обладают технологией, которая нейтрализует технологию Stealth. До тех пор пока не произойдет конфликт между этими державами, все подобные предположения являются в высшей степени спекулятивными. С другой стороны, самолеты с технологией Stealth до сегодняшнего дня превосходили своих технологически сильно отстающих от них противников.