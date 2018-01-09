Целью этой строго засекреченной разработки было уменьшить отметку самолета на экране радара до размеров птицы. Во время холодной войны из-за появления зенитных ракет США опасались потерять свое превосходство в воздухе над войсками Варшавского пакта. По крайней мере такой сценарий угрожал им в тех сценариях, которые уже были разработаны ими.
Стратегические разведывательные самолеты U-2, а позднее также и SR-71 «Blackbird» были покрыты краской, поглощающей лучи радара, к тому же форма самолета SR-71 уменьшала поперечное сечение радара. Это затрудняло возможность обнаружить самолеты, но они ни в коем случае не были невидимками. Они рассчитывали уйти от зенитных ракет, благодаря высоте полета и, как это было в случае с SR-71, благодаря большой скорости.
Ненамеренная помощь из СССР
По иронии судьбы американские ученые смогли практически создать самолет с технологией Stealth, благодаря давнишней исследовательской работе русского ученого Петра Яковлевича Уфимцева. Он разработал математическую модель, используя которую можно было рассчитать отражение луча радара геометрической формы. Ведущий разработчик США Бен Рич (Ben Rich) позднее назвал это уравнение «прорывом в технологии Stealth».
Военное превосходство США в воздухе и поныне основывается на технологии Stealth. Великие державы-конкуренты Китай и Россия лишь в 2017 году продемонстрировали прототипы.
Бессильный противник
Благодаря технологии Stealth, самолеты снова получили превосходство, которое у них было в начале Второй мировой войны, когда еще не было радаров. Нынешнее превосходство отличается от предыдущего тем, что радары неизменно обнаруживают самолеты противника. Неравенство дает самолетам США уникальное преимущество. Это как если бы боевые самолеты Второй мировой войны применялись против обтянутых материей бипланов Первой мировой войны.
Уже второй опытный самолет программы, HB1002, смог во время практических испытаний с использованием радиолокационных станций и систем противовоздушной обороны показать убедительные результаты. Самолет HB1002 вообще не был обнаружен стороной защиты. Оба прототипа разбились, но программы была продолжена.
На этой концепции был основан первый боевой самолет с технологией Stealth, F-117A Nighthawk. Безобразный дизайн опытных образцов самолетов и самолета F-117A был похож на вытянутые в длину отшлифованные кристаллы алмаза. К тому же безобразные формы были нужны не для того, чтобы уменьшить отражение лучей радаров. Причина была совсем другая: тогдашние компьютеры не могли рассчитать отражение круглой и сложной формы. Не случайно они выглядели как трехмерные объекты первых компьютерных игр.
Разработка прототипов проходила в атмосфере полной секретности. Общественность узнала о технологии Stealth лишь, когда F-117 были использованы во время вторжения в Панаму в 1989 году и во время войны в Персидском заливе в 1990 году. Сегодня эта технология применяется в стратегическом бомбардировщике Northrop B-2, боевом самолете Lockheed Martin F-22 Raptor и в вариантах семейства F-35. Принципиально не легко выполнять требования дизайна Stealth, аэродинамика должна уступать место той форме, которая необходима для ухода от радаров.
Грядет ли конец эры?
В последние годы появились признаки того, что эра самолетов-невидимок может закончиться. Технология Stealth может поглощать только лучи обычных радиолокационных станций. Теперь кажется, что в военных целях возможно использовать так называемую пассивную радарную технологию. Или что удалось получить боевые сигналы отражения на других до сих пор бывших бесполезными частотах. Во время кризиса в Сирии у официального представителя российского Министерства иностранных дел Игоря Конашенкова (в действительности официальный представитель Министерства обороны, прим. переводчика) вырвалось заявление о том, что все иллюзии этих любителей по поводу существования «невидимых» самолетов могут столкнуться с суровой действительностью.
Однако, видимо, лишь непосредственные конкуренты вооруженных сил США обладают технологией, которая нейтрализует технологию Stealth. До тех пор пока не произойдет конфликт между этими державами, все подобные предположения являются в высшей степени спекулятивными. С другой стороны, самолеты с технологией Stealth до сегодняшнего дня превосходили своих технологически сильно отстающих от них противников.
Американские самолёты-невидимки были невидимы только для их радаров. Наши радары их прекрасно засекали. Но об этом американцы помалкивали, потому что продавали эти летающие гробы, как самолёты-невидимки, по нескромным ценам...« ответить
Сербским военным в марте 1999 года удалось уничтожить самый «секретный» самолёт ВВС США - F-117А. О том, как проходила эта операция, рассказал её участник, Драган Матич:
«24 марта 1999 года мы покинули нашу воинскую часть, где дислоцировались, и переместились в район пригорода Белграда. Три дня провели относительно спокойно. Мы работали по команде, обычная процедура, которую мы осуществляли по заданию нашего командира. Главное - не попасть под радары АВАКСов, которые обычно сопровождают натовские самолёты. Особенно такие, как F-117A.
Мы стояли у села Шимановцы. 27 марта ближе к вечеру вся наша бригада была на дежурстве. Коллега из службы слежения сообщил, что есть сильные помехи в эфире. И что каждую секунду сигнал всё ближе к нашей позиции. Буквально через 5 минут радиоразведка передала, что к нашему расчёту приближается цель. Наш командир внимательно смотрел на монитор и получал указания радиоразведки. Цель шла на нас. Мы её обнаружили. Я посмотрел на монитор и увидел чёткий сигнал цели. Мы стали следить за целью, она была видна очень отчётливо. Я доложил командиру, что цель зафиксирована нашими приборами и мы готовы к её поражению. После команды «огонь» через 17 секунд цель была поражена нашей ракетой. Первая ракета оторвала «Стелсу» крыло, а второй мы сбили сам самолёт. Пилот катапультировался, а самолёт упал на землю.
Это фантазия американских инженеров и лётчиков, что F-117A - невидимка. Все технологии «Стелс» обеспечивают его «невидимость» только в высокочастотном радиодиапазоне. Для радиолокаторов, работающих на низких частотах, он вполне заметен. Поэтому мы засекли его ещё в 50 километрах от нас и ждали, когда он пройдёт мимо нашего расчёта, чтобы уничтожить.
Да, у него сигнал излучения слабее, чем у обычных самолётов, но он всё равно появляется на экранах радаров. Может быть, пилот ошибся, может быть заблудился, но он летел на высоте всего 5 километров и попал в наш прицел. Мы сбили страшную, фантастическую машину - самый засекреченный самолёт ВВС США. Пилот катапультировался, скрывался в лесах. Через пять часов группа американского спецназа прилетела на нескольких вертолётах и увезла его. Уже на следующий день он был на базе «Авиано», неподалёку от Венеции.
Когда нам удалось сбить самолёт, мы тут же покинули позицию вместе с техникой. Чем быстрее передислоцируешься, тем больше шансов у всего расчёта остаться в живых. Так мы делали 24 раза за эти три месяца агрессии. И это спасло наш расчёт. Никто из команды не пострадал. Хотя в нашей бригаде ПВО погибло 9 человек».
ну вроде паулса сбили на сверхвысоком разведчике u2,а в сербии и невидимку сбили« ответить