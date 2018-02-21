Отмечается, что российские военные принимают участие в крупной операции сирийской армии по ликвидации боевиков в этом регионе.
В воскресенье, 18 февраля, войска правительственных сил Сирии начали наносить удары по позициям исламистских группировок в Восточной Гуте под Дамаском. Боевики обстреливают кварталы столицы, передает РИА Новости. По данным агенства, ранения получили больше 20 мирных жителей.
В Восточной Гуте обосновались террористы из группировок «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам».
А, что их замечать? В Псков привезут запаянными, тогда и заметим.« ответить
Тебя быстрее с выпущенными кишками в морг привезут« ответить
Nāksies notriekt, paši vainīgi!« ответить
чем ты будешь сбивать? горохом? хахахаха« ответить
Zenītkompleksi netrūkst!« ответить
Zenītkompleksi "Skābputra"?« ответить
Arī tu tiksi cinka zārkā Ha Ha Ha« ответить
А ты на корм свиньям ибо грешно удобрять тобой землю нашей любимой Латвии« ответить
Krievu okupantus cinka zārkos uz Krieviju! Tā ir svēta lieta iznīcināt untermenšus!« ответить
СУ-34 - не истребитель, а фронтовой бомбер.« ответить
На фото, кстати - истребитель.
v cem sensacija? oni prjatalis i ih zasekli? sideli za oblakom?« ответить
o cem novostj?