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Истребитель Су-34 и штурмовик Су-24М Воздушно-космических сил России были замечены в небе над Восточной Гутой в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, и публикует фото самолетов.