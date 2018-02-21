Самолеты РФ замечены в зоне крупной военной операции в Сирии(12)

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Герман Бергер
22:10 20.02.2018
В мире / Война

Истребитель Су-34 и штурмовик Су-24М Воздушно-космических сил России были замечены в небе над Восточной Гутой в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, и публикует фото самолетов.

Отмечается, что российские военные принимают участие в крупной операции сирийской армии по ликвидации боевиков в этом регионе.

 

В воскресенье, 18 февраля, войска правительственных сил Сирии начали наносить удары по позициям исламистских группировок в Восточной Гуте под Дамаском. Боевики обстреливают кварталы столицы, передает РИА Новости. По данным агенства, ранения получили больше 20 мирных жителей.

 

В Восточной Гуте обосновались террористы из группировок «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (12)
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Саня 22:17 20:02:2018

А, что их замечать? В Псков привезут запаянными, тогда и заметим.

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русский 22:32 20:02:2018

Тебя быстрее с выпущенными кишками в морг привезут

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Latviešu patriots 22:22 20:02:2018

Nāksies notriekt, paši vainīgi!

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Саня™ 22:49 20:02:2018

чем ты будешь сбивать? горохом? хахахаха

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Latviešu patriots 23:11 20:02:2018

Zenītkompleksi netrūkst!

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ыыы 23:42 20:02:2018

Zenītkompleksi "Skābputra"?

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Latviešu patriots 23:59 20:02:2018

Arī tu tiksi cinka zārkā Ha Ha Ha

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ыыы 00:05 21:02:2018

А ты на корм свиньям ибо грешно удобрять тобой землю нашей любимой Латвии

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Latviešu patriots 22:31 20:02:2018

Krievu okupantus cinka zārkos uz Krieviju! Tā ir svēta lieta iznīcināt untermenšus!

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СУ-34 23:16 20:02:2018

СУ-34 - не истребитель, а фронтовой бомбер.
На фото, кстати - истребитель.

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janka 01:18 21:02:2018

v cem sensacija? oni prjatalis i ih zasekli? sideli za oblakom?
o cem novostj?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

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