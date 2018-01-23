Samsung уличили в тайном замедлении старых смартфонов(1)

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Герман Бергер
18:43 22.01.2018
Техно / Гаджеты

Итальянская антимонопольная служба расследуют намеренное замедление старых смартфонов Samsung для увеличения продаж новых аппаратов. Ведомство также подозревает Apple в нарушении закона, пишет Independent.

Служба обвинила компании в создании «общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии».

 

Ведомство отмечает, что обе компании выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях и не предоставляли достаточной информации «для поддержания адекватного уровня производительности этих устройств». При этом в Samsung ранее сообщили, что не уменьшают производительность процессора за счет обновления прошивки.

 

В конце декабря 2017 года Apple призналась, что после выхода iOS 10.2.1 в системе появилась скрытая возможность замедлить скорость работы процессора. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7. Вскоре после этого компания снизила цену на замену аккумулятора смартфонов до 30 долларов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Стива Джобса уволили из созданного им Аппле 20:54 22:01:2018

Это реальная история из жизни покойного создателя Аппле. Кстати, на старых устройствах уже давно отключили многие приложения, не дают обновить систему и эти устройства просто не тянут современные ёмкие страницы. Это бизнес, ничего личного как говорят буржуи. Историю фирмы Ауди рассказать? Хорьха тоже уволили из его же компании и даже запретили использовать свою фамилию в названии новой фирмы. Именно по-этому новую фирму он назвал Ауди, что значить «слушай» по-латыни и «хорьх» по-немецки :-) Фирмы создают гении и трудоголики, а топят и разоряют алчные до наживы компаньёны. Сам ни раз это проходил теряя друзей. Творцам деньги не нужны, это не самоцель. А никчёмные бараны дорвавшись до больших денег сходят с ума и теряют рассудок. Вот и Аппле уже экраны у Самсунга покупает, когда сам Самсунг зашёл в тупик. Смешно, нет? Китайцы безрамочники выпустили раньше и дешевле «флагманов», а сами зашли в тупик своего развития. Лет 10 назад я был уверен, что к 2010-му году телефоны будут с несколькими динамиками, проекторам преобразовывающими изображение в галограмму и совместимыми с любым другим устройством начиная с ТВ. Но тут как всегда победила жадность. Это я к тому, что электричество до сих пор по проводам и люди жгут жижу отравляя атмосферу. Любой школьник знает, что простая вода состоит из кислорода которым мы дышим и водорода являющимся экологичным топливом. Так вот производимая в пустынях солнечная энергия может производить бесплатное экологичное топливо для стран с меньшей солнечной активностью. При этом «вечная мерзлота» в пустыне под куполами солнечных электростанцый способна превратить пустыни в райские сады. Нет необходимости голодать миллиардам человек перерабатывая продовольствие в биотопливо. Но. Это вопрос времени. После предречённой Марксом неминуемой мировой социалистической революции земляне смогут обжить всю Солнечную Систему, хватит всем с лихвой и ещё останется для бартерной торговли с представителями других цывилизаций. А они неприменно должны быть. Смотрят на нас наверно как на неандертальцев в телескопы, закидывающих друг друга камнями и жгущими костры. Нет идей. Знаете почему? А буржуазия просто ненавидит и презирает человечество. Откуда новые вирусы и болезни на планете? Это просто бизнес сначала травить, а потом лечить получая баснословные прибыли. Вспомните эпидемию «курительных смесей» убивших более двух тысяч латвийских школьников и десятки тысяч сделавшие инвалидами. Так вот в производство, создание, логистику всей этой отравы вложены миллионы и планируется получить миллиарды. Капитализм ведёт мир к полному разрушению. Ещё библейский Каин убил брата Авеля и пошёл самым лёгким путём скотовода вытаптывающего чужие земли превращая их в пустыни. Вот и финал буржуазия сама себе избрала. Умрут их потомки от жажды и нехватки кислорода в безжизненной пустыне, если никто им не помешает. Деньги не может быть самацель существования, человек не биоробот, а одушевлённое творение Создателя :-)

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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