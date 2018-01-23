Служба обвинила компании в создании «общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии».
Ведомство отмечает, что обе компании выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях и не предоставляли достаточной информации «для поддержания адекватного уровня производительности этих устройств». При этом в Samsung ранее сообщили, что не уменьшают производительность процессора за счет обновления прошивки.
В конце декабря 2017 года Apple призналась, что после выхода iOS 10.2.1 в системе появилась скрытая возможность замедлить скорость работы процессора. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7. Вскоре после этого компания снизила цену на замену аккумулятора смартфонов до 30 долларов.
Это реальная история из жизни покойного создателя Аппле. Кстати, на старых устройствах уже давно отключили многие приложения, не дают обновить систему и эти устройства просто не тянут современные ёмкие страницы. Это бизнес, ничего личного как говорят буржуи. Историю фирмы Ауди рассказать? Хорьха тоже уволили из его же компании и даже запретили использовать свою фамилию в названии новой фирмы. Именно по-этому новую фирму он назвал Ауди, что значить «слушай» по-латыни и «хорьх» по-немецки :-) Фирмы создают гении и трудоголики, а топят и разоряют алчные до наживы компаньёны. Сам ни раз это проходил теряя друзей. Творцам деньги не нужны, это не самоцель. А никчёмные бараны дорвавшись до больших денег сходят с ума и теряют рассудок. Вот и Аппле уже экраны у Самсунга покупает, когда сам Самсунг зашёл в тупик. Смешно, нет? Китайцы безрамочники выпустили раньше и дешевле «флагманов», а сами зашли в тупик своего развития. Лет 10 назад я был уверен, что к 2010-му году телефоны будут с несколькими динамиками, проекторам преобразовывающими изображение в галограмму и совместимыми с любым другим устройством начиная с ТВ. Но тут как всегда победила жадность. Это я к тому, что электричество до сих пор по проводам и люди жгут жижу отравляя атмосферу. Любой школьник знает, что простая вода состоит из кислорода которым мы дышим и водорода являющимся экологичным топливом. Так вот производимая в пустынях солнечная энергия может производить бесплатное экологичное топливо для стран с меньшей солнечной активностью. При этом «вечная мерзлота» в пустыне под куполами солнечных электростанцый способна превратить пустыни в райские сады. Нет необходимости голодать миллиардам человек перерабатывая продовольствие в биотопливо. Но. Это вопрос времени. После предречённой Марксом неминуемой мировой социалистической революции земляне смогут обжить всю Солнечную Систему, хватит всем с лихвой и ещё останется для бартерной торговли с представителями других цывилизаций. А они неприменно должны быть. Смотрят на нас наверно как на неандертальцев в телескопы, закидывающих друг друга камнями и жгущими костры. Нет идей. Знаете почему? А буржуазия просто ненавидит и презирает человечество. Откуда новые вирусы и болезни на планете? Это просто бизнес сначала травить, а потом лечить получая баснословные прибыли. Вспомните эпидемию «курительных смесей» убивших более двух тысяч латвийских школьников и десятки тысяч сделавшие инвалидами. Так вот в производство, создание, логистику всей этой отравы вложены миллионы и планируется получить миллиарды. Капитализм ведёт мир к полному разрушению. Ещё библейский Каин убил брата Авеля и пошёл самым лёгким путём скотовода вытаптывающего чужие земли превращая их в пустыни. Вот и финал буржуазия сама себе избрала. Умрут их потомки от жажды и нехватки кислорода в безжизненной пустыне, если никто им не помешает. Деньги не может быть самацель существования, человек не биоробот, а одушевлённое творение Создателя :-)« ответить