Самые дорогие автомобили, приобретенные в прошлом году бизнесменами

Bentley motors

DB обобщила данные Дирекции безопасности дорожного движения о 25 самых дорогих автомобилях класса люкс, которые в прошлом году приобрели для себя или своих владельцев латвийские предприятия.

Согласно формулировке Службы государственных доходов, автомобилем представительского класса или класса люкс в Латвии считается легковой автомобиль, стоимость которого без налога на добавленную стоимость превышает 50 тысяч евро.

На первой позиции топа самых дорогих авто — Bentley Bentayga 2017 года выпуска (цена от 300 000 евро), приобретенный SIA Old M. Его новым владельцем при посредничестве SIA Old M стал предприниматель Адыгезал Мамедов, который известен тем, что в свое время был связан с «бизнесом» скорой помощи.

На втором месте — Bentley Mulsanne Speed 2016 года выпуска (цена от 263 000 евро), приобретенный SIA Ultramar. Согласно данным Lursoft, SIA Ultramar принадлежит гражданину России Андрею Бонч-Бруевичу и жительнице Латвии Елене Бонч-Бруевич.

На третьем месте — Mercedes Benz S650 Maybach 2017 года выпуска (цена от 204 000 евро), приобретенный SIA Meierovica 35. Владельцем компании является известный предприниматель, хозяин AS Latvijas balzams Юрий Шефлер.