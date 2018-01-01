Самые ожидаемые фильмы 2018 года

Портал Deadline опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов наступающего года.

Издание проводило опрос с 18 по 26 декабря. В итоге в тройку лидеров вошли «Мстители: Война бесконечности», «Черная пантера» и «Мир Юрского периода 2».

В рейтинге оказались и фильмы «Дэдпул 2», «Соло: Звездные войны. Истории», «Суперсемейка 2», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Излом времени», «Темный Феникс», «8 подруг Оушена».