Самые ожидаемые фильмы 2018 года

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Анатолий Тарасов
20:01 01.01.2018
Кино / Новости кино

Портал Deadline опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов наступающего года.

Издание проводило опрос с 18 по 26 декабря. В итоге в тройку лидеров вошли «Мстители: Война бесконечности», «Черная пантера» и «Мир Юрского периода 2».

 

В рейтинге оказались и фильмы «Дэдпул 2», «Соло: Звездные войны. Истории», «Суперсемейка 2», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Излом времени», «Темный Феникс», «8 подруг Оушена».

РИА Новости / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
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