Самые распространенные фобии: откуда берутся и как бороться

Список объектов займет не одну страницу. Темнота, высота или замкнутое пространство — это еще цветочки. Которых, кстати, тоже можно бояться. А еще — детей и стариков, определенных слов и чисел, овощей и пуговиц или, например, того, что за вами следит… утка (мы не шутим). В чем причина фобий и как с ними справиться?
Откуда они взялись
1. Первая, самая очевидная причина — травмирующая ситуация. Например, легендарный страх Маяковского перед инфекцией вполне может объясняться смертью его отца. Тот случайно укололся, сшивая бумаги, и умер от заражения крови.
2. Генетическая предрасположенность. Очень чувствительный человек остро воспринимает даже незначительное событие. Будь то бьющаяся о стекло ночная бабочка или на минуту застрявший лифт.
3. Существует точка зрения, связывающая фобии и проблемную сепарацию (отделение) от родителей. Если ребенок долго находился в тесной связи с матерью, которая слишком его опекала, в дальнейшем он воспринимает мир как место, полное опасностей.
Считается, что женщины в два раза чаще подвержены фобиям, чем мужчины. Как обычно, дело в родовой памяти и гендерных отличиях. У древних мачо, боявшихся резких звуков и острых зубов, в первобытном обществе было мало шансов завоевать авторитет.
Как бороться?
Фобии поддаются если не полному излечению, то укрощению и контролю. И первый шаг в борьбе с ними — не поддаваться.
Не надо избегать кабинок колеса обозрения, если у вас клаустрофобия или акрофобия. Вредно обходить стороной парки и луга, если боитесь бабочек, или годами спать при свете, лишь бы не остаться одной в темноте. Опасно отдавать страху бразды правления, иначе ваша жизнь полностью ему подчинится.
Кроме того, специалисты советуют изучить предмет своей фобии подробнее — прочитать книгу о летучих мышах и многоножках, понять, как возникает молния, изучить статистику гибели людей в лифтах (близка к нулю).
Третий важный шаг — научиться расслабляться. Контролировать дыхание и тело, уметь вовремя представить ситуацию, в которой вам было хорошо и спокойно.
Встретиться со страхом лицом к лицу. Начиная с малого — сначала посмотреть на картинку с лягушкой, потом, когда она перестанет вызывать стойкий ужас, перейти на фильмы об амфибиях, затем сходить в зоопарк.
Самые популярные фобии:
Никтофобия — боязнь темноты. Ночью, знаете ли, не только кошки серы.
Акрофобия — страх высоты. Никаких тебе обзорных площадок и американских горок.
Аэрофобия — ни за что не сяду в самолет. И близким не позволю!
Аквафобия — и плавать не пойду, ни в море, ни в бассейн.
Клаустрофобия — маленькие комнаты, лифты и даже тесная одежда вызывают приступ паники.
Офидиофобия — почти гарантирует обморок при виде змеи. И да, маленький ужик — это тоже змея!
Гематофобия — панический ужас при виде крови. Главное, чтобы у врачей не было подобной фобии. Согласны?
Танатофобия — патологическая боязнь смерти.
Аутофобия — страх оставаться в одиночестве.
Глоссофобия — навязчивый страх публичных выступлений. По негласной статистике, боится каждый второй…
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