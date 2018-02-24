Самые распространенные фобии: откуда берутся и как бороться

Бассейн с крокодилами или мчащийся по встречке автомобиль покажутся опасными кому угодно. А вот обладатели фобий боятся самых неожиданных вещей. Проверь, какие страхи есть у тебя.

Список объектов займет не одну страницу. Темнота, высота или замкнутое пространство — это еще цветочки. Которых, кстати, тоже можно бояться. А еще — детей и стариков, определенных слов и чисел, овощей и пуговиц или, например, того, что за вами следит… утка (мы не шутим). В чем причина фобий и как с ними справиться?

Откуда они взялись

1. Первая, самая очевидная причина — травмирующая ситуация. Например, легендарный страх Маяковского перед инфекцией вполне может объясняться смертью его отца. Тот случайно укололся, сшивая бумаги, и умер от заражения крови.

2. Генетическая предрасположенность. Очень чувствительный человек остро воспринимает даже незначительное событие. Будь то бьющаяся о стекло ночная бабочка или на минуту застрявший лифт.

3. Существует точка зрения, связывающая фобии и проблемную сепарацию (отделение) от родителей. Если ребенок долго находился в тесной связи с матерью, которая слишком его опекала, в дальнейшем он воспринимает мир как место, полное опасностей.

Считается, что женщины в два раза чаще подвержены фобиям, чем мужчины. Как обычно, дело в родовой памяти и гендерных отличиях. У древних мачо, боявшихся резких звуков и острых зубов, в первобытном обществе было мало шансов завоевать авторитет.

Как бороться?

Фобии поддаются если не полному излечению, то укрощению и контролю. И первый шаг в борьбе с ними — не поддаваться.

Не надо избегать кабинок колеса обозрения, если у вас клаустрофобия или акрофобия. Вредно обходить стороной парки и луга, если боитесь бабочек, или годами спать при свете, лишь бы не остаться одной в темноте. Опасно отдавать страху бразды правления, иначе ваша жизнь полностью ему подчинится.

Кроме того, специалисты советуют изучить предмет своей фобии подробнее — прочитать книгу о летучих мышах и многоножках, понять, как возникает молния, изучить статистику гибели людей в лифтах (близка к нулю).

Третий важный шаг — научиться расслабляться. Контролировать дыхание и тело, уметь вовремя представить ситуацию, в которой вам было хорошо и спокойно.

Встретиться со страхом лицом к лицу. Начиная с малого — сначала посмотреть на картинку с лягушкой, потом, когда она перестанет вызывать стойкий ужас, перейти на фильмы об амфибиях, затем сходить в зоопарк.

Самые популярные фобии:

Никтофобия — боязнь темноты. Ночью, знаете ли, не только кошки серы.

Акрофобия — страх высоты. Никаких тебе обзорных площадок и американских горок.

Аэрофобия — ни за что не сяду в самолет. И близким не позволю!

Аквафобия — и плавать не пойду, ни в море, ни в бассейн.

Клаустрофобия — маленькие комнаты, лифты и даже тесная одежда вызывают приступ паники.

Офидиофобия — почти гарантирует обморок при виде змеи. И да, маленький ужик — это тоже змея!

Гематофобия — панический ужас при виде крови. Главное, чтобы у врачей не было подобной фобии. Согласны?

Танатофобия — патологическая боязнь смерти.

Аутофобия — страх оставаться в одиночестве.

Глоссофобия — навязчивый страх публичных выступлений. По негласной статистике, боится каждый второй…