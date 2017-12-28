Самые стильные российские звёзды 2017 года

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Люблю!
11:40 28.12.2017
Люблю! / Красота и здоровье

В нашей подборке российские девушки, порадовавшие нас своим стилем в уходящем году.

Ксения Собчак

 

 

Ксения может похвастаться как удачными выходами в классике, так и ультрамодными образами.

 

Светлана Бондарчук

 

  

Главный редактор HELLO! и одна из самых ярких it-girls Москвы экспериментирует со стилем и выгуливает смелые и даже провокационные образы.

 

Наталья Водянова

 

 

Супермодель неизменно радует стильными casual-аутфитами и роскошными вечерними выходами.

 

Елена Перминова

 

 

 

Елена не устает выгуливать самые актуальные тренды, а ее поклонники — любоваться образами модели.

 

Полина Гагарина

 

 

 

Полина — одна из немногих российских певиц, у которых не бывает модных провалов. Совсем. Просто магия какая-то!

 

Наталья Гольденберг

 

 

 

После каждого марафона мировых недель моды отчеты стритстайл-фотографов пестрят фото Наташи, которую без преувеличения можно назвать самой смелой российской модницей.

 

Анна Чиповская

 

 

 

В этом году Аня резко сменила имидж, удивив всех короткой стрижкой. Новый образ пришелся по вкусу всем, от поклонников актрисы до модных экспертов — присоединяемся к восхищению!

 

Рената Литвинова

 

 

 

Главная российская дива попрежнему верна ретро-стилю: кожаные тренчи, фантазийные вечерние платья, укладка а-ля Марлен Дитрих и неизменная красная помада.

 

 

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
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Инна Авина
22.12.2017

Источник радости (1)

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