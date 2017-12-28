Самые стильные российские звёзды 2017 года

В нашей подборке российские девушки, порадовавшие нас своим стилем в уходящем году.

Ксения Собчак

Ксения может похвастаться как удачными выходами в классике, так и ультрамодными образами.

Светлана Бондарчук

Главный редактор HELLO! и одна из самых ярких it-girls Москвы экспериментирует со стилем и выгуливает смелые и даже провокационные образы.

Наталья Водянова

Супермодель неизменно радует стильными casual-аутфитами и роскошными вечерними выходами.

Елена Перминова

Елена не устает выгуливать самые актуальные тренды, а ее поклонники — любоваться образами модели.

Полина Гагарина

Полина — одна из немногих российских певиц, у которых не бывает модных провалов. Совсем. Просто магия какая-то!

Наталья Гольденберг

После каждого марафона мировых недель моды отчеты стритстайл-фотографов пестрят фото Наташи, которую без преувеличения можно назвать самой смелой российской модницей.

Анна Чиповская

В этом году Аня резко сменила имидж, удивив всех короткой стрижкой. Новый образ пришелся по вкусу всем, от поклонников актрисы до модных экспертов — присоединяемся к восхищению!

Рената Литвинова

Главная российская дива по‑прежнему верна ретро-стилю: кожаные тренчи, фантазийные вечерние платья, укладка а-ля Марлен Дитрих и неизменная красная помада.