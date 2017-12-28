Самые стильные российские звёзды 2017 года

Ксения Собчак
Ксения может похвастаться как удачными выходами в классике, так и ультрамодными образами.
Светлана Бондарчук
Главный редактор HELLO! и одна из самых ярких it-girls Москвы экспериментирует со стилем и выгуливает смелые и даже провокационные образы.
Наталья Водянова
Супермодель неизменно радует стильными casual-аутфитами и роскошными вечерними выходами.
Елена Перминова
Елена не устает выгуливать самые актуальные тренды, а ее поклонники — любоваться образами модели.
Полина Гагарина
Полина — одна из немногих российских певиц, у которых не бывает модных провалов. Совсем. Просто магия какая-то!
Наталья Гольденберг
После каждого марафона мировых недель моды отчеты стритстайл-фотографов пестрят фото Наташи, которую без преувеличения можно назвать самой смелой российской модницей.
Анна Чиповская
В этом году Аня резко сменила имидж, удивив всех короткой стрижкой. Новый образ пришелся по вкусу всем, от поклонников актрисы до модных экспертов — присоединяемся к восхищению!
Рената Литвинова
Главная российская дива по‑прежнему верна ретро-стилю: кожаные тренчи, фантазийные вечерние платья, укладка а-ля Марлен Дитрих и неизменная красная помада.
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