Самый богатый художник мира вломился к соседу. И вышел из кризиса

По словам Херста, в 1980-х годах он находился в творческом кризисе, из которого вышел после того, как забрался в дом к пожилому соседу. То, что он увидел, когда взломал замки, изменило его жизнь.
Художник рассказал, что жил в сквоте и привык слышать радио с участка соседа. Когда он перестал слышать звуки, забеспокоился и решил наведаться к старику. Он с несколькими друзьями перелез через забор и поднялся на последний этаж, где были единственные жилые комнаты, которые пришлось взломать. Там никого не было, и Херст навел справки в муниципалитете, где ему сообщили, что мужчину переселили.
«Услышав такой ответ, я вернулся, чтобы изучить место — и нашел огромное количество вещей, накопленных за 60 лет. Этот человек был настоящим скопидомом», — подчеркнул артист.
Как отмечает художник, он впервые понял, что сложенные в кучу вещи могут быть произведением искусства. «Это как скульптура, созданная из его собственности», — добавил Херст. После этого, по его признанию, он отвлекся от живописи и стал делать коллажи из вещей.
Дэмьен Херст — самый богатый в мире художник по оценкам Sunday Times. В 2008 году серия его работ ушла с молотка за 198 миллионов долларов.
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