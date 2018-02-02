Самый богатый художник мира вломился к соседу. И вышел из кризиса

Английский художник Дэмьен Херст рассказал о случае, который стал поворотным в его карьере. Об этом он написал в The Guardian в четверг, 1 февраля.

По словам Херста, в 1980-х годах он находился в творческом кризисе, из которого вышел после того, как забрался в дом к пожилому соседу. То, что он увидел, когда взломал замки, изменило его жизнь.

Художник рассказал, что жил в сквоте и привык слышать радио с участка соседа. Когда он перестал слышать звуки, забеспокоился и решил наведаться к старику. Он с несколькими друзьями перелез через забор и поднялся на последний этаж, где были единственные жилые комнаты, которые пришлось взломать. Там никого не было, и Херст навел справки в муниципалитете, где ему сообщили, что мужчину переселили.

«Услышав такой ответ, я вернулся, чтобы изучить место — и нашел огромное количество вещей, накопленных за 60 лет. Этот человек был настоящим скопидомом», — подчеркнул артист.

Как отмечает художник, он впервые понял, что сложенные в кучу вещи могут быть произведением искусства. «Это как скульптура, созданная из его собственности», — добавил Херст. После этого, по его признанию, он отвлекся от живописи и стал делать коллажи из вещей.

Дэмьен Херст — самый богатый в мире художник по оценкам Sunday Times. В 2008 году серия его работ ушла с молотка за 198 миллионов долларов.