Самый богатый художник мира вломился к соседу. И вышел из кризиса

Лента новостей
Что наша жизнь? Селфи! Изваяния, время, идеи… Доцент: эта система власти будет снесена! Россия неуправляема Вице-генсек НАТО в Риге: у Латвии — большие достижения! Гордитесь Обнародовано редкое интервью Ельцина в поезде Москва — Рига (видео) Самый логичный из логиков Директор ЦРУ объяснил встречу с главами спецслужб России Холоп смертельных врагов В Литве арестовали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу России
Eще в разделе
В Сан-Франциско объявили амнистию наркоторговцам Кураев раскрыл «голубые» тайны РПЦ. «Они готовы нанять киллера!» Митрополит Феофан в Совете Федерации: о «сатанистах» и «гей-лобби» Запада Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Назван неожиданный вред подсолнечного масла
Герман Бергер
19:45 01.02.2018
Lifenews / Интересно

Английский художник Дэмьен Херст рассказал о случае, который стал поворотным в его карьере. Об этом он написал в The Guardian в четверг, 1 февраля.

По словам Херста, в 1980-х годах он находился в творческом кризисе, из которого вышел после того, как забрался в дом к пожилому соседу. То, что он увидел, когда взломал замки, изменило его жизнь.

 

 

Художник рассказал, что жил в сквоте и привык слышать радио с участка соседа. Когда он перестал слышать звуки, забеспокоился и решил наведаться к старику. Он с несколькими друзьями перелез через забор и поднялся на последний этаж, где были единственные жилые комнаты, которые пришлось взломать. Там никого не было, и Херст навел справки в муниципалитете, где ему сообщили, что мужчину переселили.

 

 

«Услышав такой ответ, я вернулся, чтобы изучить место — и нашел огромное количество вещей, накопленных за 60 лет. Этот человек был настоящим скопидомом», — подчеркнул артист.

 

Как отмечает художник, он впервые понял, что сложенные в кучу вещи могут быть произведением искусства. «Это как скульптура, созданная из его собственности», — добавил Херст. После этого, по его признанию, он отвлекся от живописи и стал делать коллажи из вещей.

 

Дэмьен Херст — самый богатый в мире художник по оценкам Sunday Times. В 2008 году серия его работ ушла с молотка за 198 миллионов долларов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV