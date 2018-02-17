Сочинение Полины КАТИНОЙ, 5-й класс рижской средней школы № 53.

«Я живу в большом городе Рига. Мой родной город очень красивый. Особенно сохранившаяся старая его часть. Мне нравится бывать там. Привлекает здесь многое. Площади, украшенные к очередному празднику. Скверики, ухоженные зеленые или заснеженные. Фонтаны, молчаливые или журчащие летом. Узкие улочки, пустынные ранней порой и шумные от скопления туристов. Иногда мне кажется, что я по ним уже гуляла раньше. Но в зависимости от времени года и от настроения, мне открываются новые переулки, закутки с неожиданным пейзажем. Порой я любуюсь домиками с одной стороны улицы. А в другой раз я открываю эти места заново. В этом есть волшебное свойство Старого города. Он живой, и он меняется.

Однажды мы с мамой оказались в незнакомом районе города. Оказалось, что она раньше там жила. Там родилась и ходила в школу. Мама решила показать мне что-то. Обещала, что будет интересно. За рядом пятиэтажных домов скрывался небольшой дворик. Это был дворик с маленькими одноэтажными домиками. С развалинами бывшей котельной. (Я даже не знала, что это за слово такое – «котельная»). На небольшом возвышении были видны остатки детской песочницы с поломанными скамейками вокруг. Кое-где виднелись столбики с обрывками веревки для сушки белья. А в центре этой плачевной картины возвышался старый клен. Он был очень большим. Казалось, что он уже догнал соседние дома. Казалось, что под его кроной мог спрятаться весь дворик от дождя. Мама тогда тоже долго стояла под этой кроной. Молчала. О чем-то думала. К чему-то прислушивалась. Иногда улыбалась. Я же не могла понять, что здесь было интересного? Ни прудика с лягушками. Ни фонтанчика. Цветочки на клумбах не росли. Даже качелей и тех не было. Тоска! А мамочка назвала эту картину своим любимым местом в нашем городе.

Я не могла понять. Задумалась. Какое место в городе у меня любимое? И растерялась. Их было много. Вспомнила о красивой узкой улочке, на которой висит фонарь счастья. На него обратила внимание моя учительница. Она много знает. И часто проводит для нас познавательные экскурсии. По легенде, такие фонари изготавливал кузнец, а они приносили людям счастье. Я верю! Стараюсь чаще приходить сюда и всегда думать о чем-нибудь хорошем и добром. Мечтать и верить, что все исполнится! Еще в одном тихом парке, в парке Кронвальда, находится памятник А. С. Пушкину. Это любимый поэт нашего классного руководителя. Помню, был день рождения поэта. Мы возлагали цветы. Много фотографировались, держа Пушкина за руку. Учительница декламировала нам стихи и рассказывала о его жизни и творчестве. Было хорошо, интересно, даже романтично! А потом нам задали выучить наизусть произведение «Я помню чудное мгновенье…» Как же я тогда рассердилась! Прогулка и уютное место сразу разонравились! (Лень было делать дополнительные уроки.) Но успокоилась, вызубрила и получила хорошую оценку. На выходных пригласила бабушку подышать воздухом, привела в парк Кронвальда к памятнику великого поэта, пересказала школьную экскурсию и гордо продекламировала прекрасное стихотворение. Меня похвалили! Было приятно! Так я полюбила русское место в нашем городе. Место, где звучат стихи на русском языке, можно назвать русским. И это хорошо, что есть в Риге и русские места, и латышские, и немецкие. От этого город становится интереснее.

Но есть места, которые не просто нравятся. Они надолго остаются в памяти! Рядом с моим домом находится Рижская Троице-Задвинская церковь. Меня крестили там, когда я родилась. Когда я подросла, бабушка взяла меня с собой на службу. Там было все необычно. Горело много свечей. Вкусно пахло. Красиво пели певчие. Со стен смотрели лики святых. Было много народу. И очень строгий батюшка. Мне казалось, что он смотрел только на меня и все про меня знал. Мне было неловко. Чудно!! Возникло много вопросов. От бабушки я узнала , что при храме существует церковно-приходская школа. И я стала ходить на воскресные занятия. Их проводил отец Андрей, который оказался совсем не таким уж и сердитым. Простой добрый понимающий дедушка, много знающий обо всем. На уроках я узнала, что храм построен на средства православных христиан Риги. Но пожертвования приходили также из Москвы, Петербурга, Саратова и Омска. А в числе самых первых благотворителей был Иоанн Кронштадский. Наш храм имеет редкое собрание богослужебных книг. Он украшен уникальными произведениями иконописи.

Художественную резьбу по дереву для внутреннего убранства церкви выполнял талантливейший мастер иконостасных дел Н. Муравьев. Достопримечательностью храма является большой колокол. Для его изготовления по Высочайшему указу на Брянском артиллерийском складе были получены медь и бронза старых пушек. Отливали колокол на знаменитом литейном заводе московского фабриканта П. Финландского. Церковь Святой Троицы стала первым храмом в Прибалтике, выстроенном в старомосковском стиле. Этот духовный Православный центр является одним из почитаемых и известных. Каждую деталь этого здания, каждый каменный кокошник, каждый завиток знающие люди называют красиво, напевно ярким русским словом «узорочье».

Но для меня это уже не диковинное место. Не величественное строение. Это место, где я получаю ответы на многие важные для меня вопросы. Строгий батюшка стал родным. Сюда я приношу свои горести, обиды и первые разочарования. Честно прошу прощения за ошибки, шалости, глупые поступки. И мои учителя терпеливо объясняют, поддерживают и направляют меня к добру. Этот храм и учителя воскресной школы уже навсегда поселились в моем сердце. Недавно узнала, что отцу Андрею поручено восстановить снесенный храм Казанской иконы Божией Матери в Дзинтари. Нам придется расстаться. Вместо чувства сожаления испытала радость. Радость за тех детей, которые придут к нему в новую светлую церковь. Она станет их вторым домом. И которых он, как и нас, будет учить добру. И поможет создать светлый храм их души.

И тут мне на память пришли слова одного великого мудреца. Нам цитировала их учительница на одной из экскурсий: «У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание». Я вспомнила мамин дворик детства. Я поняла, почему мама так долго молчала под кроной старого клена. Именно с таких двориков начинается твой город. И хочется верить, что у меня еще впереди много любимых мест в моем любимом городе! И не только в нем!»

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