Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на объяснение главы Центра содействия сельхозрынку (LTVC) Ингуны Гулбе, которая рассказала, почему в Латвии самые дорогие в Балтии овощи и фрукты.

В Литве и Эстонии овощи и фрукты по-прежнему дешевле, чем в Латвии, — одна южнее с более благоприятным климатом, а в другой ниже качество товара, заявила в интервью Latvijas Radio глава Центра содействия сельхозрынку Ингуна Гулбе. Тем самым она объяснила, почему в Латвии самые дорогие в Балтии овощи и фрукты.

Фрукты и овощи

Однако такое объяснение, похоже, не сильно убедило прогрессивную латвийскую общественность.

«Когда общественное СМИ прекратит транслировать фельетоны главы Центра содействия сельхозрынку Ингуны Гулбе?» — задался риторическим вопросом пользователь Twitter Айгарс Прусис.

​»Спасибо LTVC за объяснение! Теперь понятнее, почему, несмотря на 5% PVN, овощи и фрукты в Латвии дороже, чем у соседей. В Литве больше солнца, а в Эстонии хуже качество овощей/фруктов, поэтому продают дешевле», — иронизирует депутат Сейма Андрей Юдин.

​»Как долго можно спрашивать мнение у этого «эксперта»? Масло Lidl, теперь овощи! Чем бредовее аргументы, тем лучше. @LLU_lv (Латвийский сельскохозяйственный университет) не стыдно за такого преподавателя? Каким премудростям она учит студентов?» — возмутился Марис Приедниекс.

​»Несколько месяцев назад госпожа Г с такой же степенью доверия объясняла, почему масло в Латвии дороже, чем везде в Европе», — уточняет Роналдс Аболс.

​»Как чертовски не повезло Латвии. Солнца нет, но качество хорошее, что грех не сорвать! Так привыкли один другого обманывать, что жить без этого не могут. Когда у молока высокая закупочная цена и масло дорогое, это, дорогие, рынок, а когда цены закупочные падают, тогда, миленькие, компенсируйте», — негодует Марекс Гейстартс.