Самый глупый ответ латвийской чиновницы (42)

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Владимир Бучельников
08:49 04.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на объяснение главы Центра содействия сельхозрынку (LTVC) Ингуны Гулбе, которая рассказала, почему в Латвии самые дорогие в Балтии овощи и фрукты.

В Литве и Эстонии овощи и фрукты по-прежнему дешевле, чем в Латвии, — одна южнее с более благоприятным климатом, а в другой ниже качество товара, заявила в интервью Latvijas Radio глава Центра содействия сельхозрынку Ингуна Гулбе. Тем самым она объяснила, почему в Латвии самые дорогие в Балтии овощи и фрукты.

 

Фрукты и овощи

 

Однако такое объяснение, похоже, не сильно убедило прогрессивную латвийскую общественность.

 

«Когда общественное СМИ прекратит транслировать фельетоны главы Центра содействия сельхозрынку Ингуны Гулбе?» — задался риторическим вопросом пользователь Twitter Айгарс Прусис.

 

​»Спасибо LTVC за объяснение! Теперь понятнее, почему, несмотря на 5% PVN, овощи и фрукты в Латвии дороже, чем у соседей. В Литве больше солнца, а в Эстонии хуже качество овощей/фруктов, поэтому продают дешевле», — иронизирует депутат Сейма Андрей Юдин.

 

​»Как долго можно спрашивать мнение у этого «эксперта»? Масло Lidl, теперь овощи! Чем бредовее аргументы, тем лучше. @LLU_lv (Латвийский сельскохозяйственный университет) не стыдно за такого преподавателя? Каким премудростям она учит студентов?» — возмутился Марис Приедниекс.

 

​»Несколько месяцев назад госпожа Г с такой же степенью доверия объясняла, почему масло в Латвии дороже, чем везде в Европе», — уточняет Роналдс Аболс.

 

​»Как чертовски не повезло Латвии. Солнца нет, но качество хорошее, что грех не сорвать! Так привыкли один другого обманывать, что жить без этого не могут. Когда у молока высокая закупочная цена и масло дорогое, это, дорогие, рынок, а когда цены закупочные падают, тогда, миленькие, компенсируйте», — негодует Марекс Гейстартс.

press.lv / Фото
Комментарии (42)
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Гениально! 11:16 04:02:2018

Просто Псаки местного разлива .)))) Печально, что они все такие, дорвавшиеся до власти.

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Александр Шерстобитов 12:24 04:02:2018

Всё она обяснила правильно. Этот д.бил на твитере такой же идиот, как и 99% читателей на вести. В Литве на 2 неделе весна приходит раньше и на 2 неделе осень приходит позже. У них по больше тепла, по меньше надо тратится для отопление теплиц. А в Эстонии овощи на много хуже чем в Латвии. Например помидоры, все, у кого есть деньги, всегда покупают латвийские помидоры, потому, что они самие вкусные. Цену диктует спрос. Магазин цену предлагает как можно по выше, раз уж покупают. Не покупают, цену снижают. Правительство не диктует цены, а спрос покупателей. ВСЁ латвийское лучше, чем загроничная. Нищие покупают голандские - пластмасовые помидоры, а те, у кого дела по лучше - латвийские. П.дор тупой этот блогер и с.ка поганная. И читателя на вести мусор и г.вно.

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Латвийские помидоры тоже пластмассовые 12:29 04:02:2018

Да еще и говнецом отдают.

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В точку! 12:41 04:02:2018

И латвийские бананы, ананасы, авокадо тоже гораздо вкуснее привозных, оттого и дороже, чем в Литве, так как там, на их выращивание , тратится меньше электрибы.)))))))

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Александр Шерстобитов 13:13 04:02:2018

_Гениально! 11:16 04:02:2018
Просто Псаки местного разлива_

А кто ты сам, крысёнок? Какое у тебя должность и какое у тебя имение? Чем ты важен и подезный дя окружающих? Псака чиновник высокого ранга, у неё хорошая зарплата, она представляет страну и руководит договорами и соглашениями. А ты кто? Ты ничтожное особь и пыль, который ничего не решает, ничего не имеет, НЕ УМЕЕТ, и туп, как верблюд. Ничтожество!

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Александр Шерстобитов 13:18 04:02:2018

_В точку! 12:41 04:02:2018
И латвийские бананы, ананасы_

Ты на ферме у латвийца был? Cходи! Ты будешь удивлён, но в Латвии этих овощей не выращивают. Климат слишком холодный. ВОТ ПОЭТОМУ ДОРОГО! Чиновник тебе oбъяснила про латвийских продуктов. Но да, нищим по духу всегда хочется поблевать.

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А обмануть меня не сложно. Я сам обманываться рад. 13:24 04:02:2018

Тетя, правда забыла отметить, что электричество в Литве дешевле, чем в Латвии ... И газ... И топливо. Да и зачем? Мы же из-за своего скудоумия все равно ничего не поймем.))))))). И заметь, шерстобитов, тебя пока никто не оскорблял. Перед тем, как перейти к матюкам - своим самым убойным аргументам, чтобы ты потом не плакал, что кто-то первым начал.))))

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Александру Шерстобитову 13:27 04:02:2018

Интересно узнать кто из вас двоих «Старший Научный Деятель», а кто ассистент: ты или Ингуна Гулбе?
Очень трудно это распознать судя по уровню вашего интеллекта...

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Товарищча 13:40 04:02:2018

пропоносило

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Александр Шерстобитов 13:54 04:02:2018

_А обмануть меня не сложно. Я сам обманываться рад. 13:24 04:02:2018_

Пошёл НАХ, д.бил!

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" Пошёл НАХ, д.бил " 13:59 04:02:2018

Ну вот, наконец-то у Шуры пошли железные аргументы, а то все лирика, да лирика.)))))

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Александр Шерстобитов 14:02 04:02:2018

_Александру Шерстобитову 13:27 04:02:2018_

У тебя соски молюсенькие и у тебя комплекс неполноценности. Но ты не растералась, интелект по выше, чем у среднего люмпена. Ты рисуешь соски какашками собак. Когда твой сожитель пьян, он не замечает вкус г.вна, когда сосёт, якобы, твои соски. Умница! ))))))))))

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Александр Шерстобитов 14:06 04:02:2018

_" Пошёл НАХ, д.бил " 13:59 04:02:2018_

Ты перхоть от з.лупи! ))))) Пошёл НАХ, тв.рь ползучая!

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to Александр Шерстобитов 14:09 04:02:2018

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Так в Латвии делают деньги- это тоже бизнес 14:48 04:02:2018

за такое высказывание хорошо платят....знаю точно.. Ещё пример : у хорошего знакомого на суде полицейский убедительно врал и суд поверил ему !!!!!, а не знакомому...потом в коридоре полицейского спросили : " как вы могли ?" Он быстро ответил: " У меня 3 комнатная квартира, кредит, дети, хорошо заплатили, а почему бы нет?" Полицейский после дела выплатил кредит и купил хорошую машину. Вот так в Латвии.

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Кос 15:51 04:02:2018

Ну ты реально дебил с твоих слов литва прям банановая республика

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Александр Шерстобитов 15:55 04:02:2018

_Кос 15:51 04:02:2018_

Тебе бомж банан в рот засунул и оставил там банановый йогурт.

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Опять российская пропаганда?! 11:19 04:02:2018

Вы посмотрите на ее лицо! Не может эта умнейшая женщина сморозить такой бред!

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вообще то 11:20 04:02:2018

она хорошо смотрелась у ворот свинарника,с вилами

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А 11:28 04:02:2018

вилы ГДЕ??? KOHEЧHO B ЖOПE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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СМЕРШ 11:26 04:02:2018

латыши- это ДИАГОЗ!!!!

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Вы, к сожалению, правы 11:37 04:02:2018

Посмотрите, как она похожа на жену Годманиса. Кровосмешение, в такой маленькой стране, дает о себе знать.

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ДИАГНОЗ 12:20 04:02:2018

жертвы инцеста.

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Они еще хотят, 11:28 04:02:2018

чтобы русские и их дети облатышились?!!!)) Пшли, воооон!!!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (15)

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