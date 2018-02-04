В Литве и Эстонии овощи и фрукты по-прежнему дешевле, чем в Латвии, — одна южнее с более благоприятным климатом, а в другой ниже качество товара, заявила в интервью Latvijas Radio глава Центра содействия сельхозрынку Ингуна Гулбе. Тем самым она объяснила, почему в Латвии самые дорогие в Балтии овощи и фрукты.
Фрукты и овощи
Однако такое объяснение, похоже, не сильно убедило прогрессивную латвийскую общественность.
«Когда общественное СМИ прекратит транслировать фельетоны главы Центра содействия сельхозрынку Ингуны Гулбе?» — задался риторическим вопросом пользователь Twitter Айгарс Прусис.
»Спасибо LTVC за объяснение! Теперь понятнее, почему, несмотря на 5% PVN, овощи и фрукты в Латвии дороже, чем у соседей. В Литве больше солнца, а в Эстонии хуже качество овощей/фруктов, поэтому продают дешевле», — иронизирует депутат Сейма Андрей Юдин.
»Как долго можно спрашивать мнение у этого «эксперта»? Масло Lidl, теперь овощи! Чем бредовее аргументы, тем лучше. @LLU_lv (Латвийский сельскохозяйственный университет) не стыдно за такого преподавателя? Каким премудростям она учит студентов?» — возмутился Марис Приедниекс.
»Несколько месяцев назад госпожа Г с такой же степенью доверия объясняла, почему масло в Латвии дороже, чем везде в Европе», — уточняет Роналдс Аболс.
»Как чертовски не повезло Латвии. Солнца нет, но качество хорошее, что грех не сорвать! Так привыкли один другого обманывать, что жить без этого не могут. Когда у молока высокая закупочная цена и масло дорогое, это, дорогие, рынок, а когда цены закупочные падают, тогда, миленькие, компенсируйте», — негодует Марекс Гейстартс.
Просто Псаки местного разлива .)))) Печально, что они все такие, дорвавшиеся до власти.« ответить
Всё она обяснила правильно. Этот д.бил на твитере такой же идиот, как и 99% читателей на вести. В Литве на 2 неделе весна приходит раньше и на 2 неделе осень приходит позже. У них по больше тепла, по меньше надо тратится для отопление теплиц. А в Эстонии овощи на много хуже чем в Латвии. Например помидоры, все, у кого есть деньги, всегда покупают латвийские помидоры, потому, что они самие вкусные. Цену диктует спрос. Магазин цену предлагает как можно по выше, раз уж покупают. Не покупают, цену снижают. Правительство не диктует цены, а спрос покупателей. ВСЁ латвийское лучше, чем загроничная. Нищие покупают голандские - пластмасовые помидоры, а те, у кого дела по лучше - латвийские. П.дор тупой этот блогер и с.ка поганная. И читателя на вести мусор и г.вно.« ответить
Да еще и говнецом отдают.« ответить
И латвийские бананы, ананасы, авокадо тоже гораздо вкуснее привозных, оттого и дороже, чем в Литве, так как там, на их выращивание , тратится меньше электрибы.)))))))« ответить
_Гениально! 11:16 04:02:2018« ответить
Просто Псаки местного разлива_
А кто ты сам, крысёнок? Какое у тебя должность и какое у тебя имение? Чем ты важен и подезный дя окружающих? Псака чиновник высокого ранга, у неё хорошая зарплата, она представляет страну и руководит договорами и соглашениями. А ты кто? Ты ничтожное особь и пыль, который ничего не решает, ничего не имеет, НЕ УМЕЕТ, и туп, как верблюд. Ничтожество!
_В точку! 12:41 04:02:2018« ответить
И латвийские бананы, ананасы_
Ты на ферме у латвийца был? Cходи! Ты будешь удивлён, но в Латвии этих овощей не выращивают. Климат слишком холодный. ВОТ ПОЭТОМУ ДОРОГО! Чиновник тебе oбъяснила про латвийских продуктов. Но да, нищим по духу всегда хочется поблевать.
Тетя, правда забыла отметить, что электричество в Литве дешевле, чем в Латвии ... И газ... И топливо. Да и зачем? Мы же из-за своего скудоумия все равно ничего не поймем.))))))). И заметь, шерстобитов, тебя пока никто не оскорблял. Перед тем, как перейти к матюкам - своим самым убойным аргументам, чтобы ты потом не плакал, что кто-то первым начал.))))« ответить
Интересно узнать кто из вас двоих «Старший Научный Деятель», а кто ассистент: ты или Ингуна Гулбе?« ответить
Очень трудно это распознать судя по уровню вашего интеллекта...
пропоносило« ответить
_А обмануть меня не сложно. Я сам обманываться рад. 13:24 04:02:2018_« ответить
Пошёл НАХ, д.бил!
Ну вот, наконец-то у Шуры пошли железные аргументы, а то все лирика, да лирика.)))))« ответить
_Александру Шерстобитову 13:27 04:02:2018_« ответить
У тебя соски молюсенькие и у тебя комплекс неполноценности. Но ты не растералась, интелект по выше, чем у среднего люмпена. Ты рисуешь соски какашками собак. Когда твой сожитель пьян, он не замечает вкус г.вна, когда сосёт, якобы, твои соски. Умница! ))))))))))
_" Пошёл НАХ, д.бил " 13:59 04:02:2018_« ответить
Ты перхоть от з.лупи! ))))) Пошёл НАХ, тв.рь ползучая!
Rīgas psihiatrijas, narkoloģijas centrs - psihiatra, narkologa pakalpojumi« ответить
Психиатрическая больница · Tvaika iela 2
Круглосуточно
за такое высказывание хорошо платят....знаю точно.. Ещё пример : у хорошего знакомого на суде полицейский убедительно врал и суд поверил ему !!!!!, а не знакомому...потом в коридоре полицейского спросили : " как вы могли ?" Он быстро ответил: " У меня 3 комнатная квартира, кредит, дети, хорошо заплатили, а почему бы нет?" Полицейский после дела выплатил кредит и купил хорошую машину. Вот так в Латвии.« ответить
Ну ты реально дебил с твоих слов литва прям банановая республика« ответить
_Кос 15:51 04:02:2018_« ответить
Тебе бомж банан в рот засунул и оставил там банановый йогурт.
Вы посмотрите на ее лицо! Не может эта умнейшая женщина сморозить такой бред!« ответить
она хорошо смотрелась у ворот свинарника,с вилами« ответить
вилы ГДЕ??? KOHEЧHO B ЖOПE!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
латыши- это ДИАГОЗ!!!!« ответить
Посмотрите, как она похожа на жену Годманиса. Кровосмешение, в такой маленькой стране, дает о себе знать.« ответить
жертвы инцеста.« ответить
чтобы русские и их дети облатышились?!!!)) Пшли, воооон!!!« ответить