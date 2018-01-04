После нападения какого-то крупного животного, Бенбен, казалось, смирился с неизбежным. В приюте он не ел, не пил и даже двигался редко. Из-за избытка кожи на морде кот всегда выглядел очень грустным.
Однажды его увидела сотрудница ветеринарной клиники и не смогла пройти мимо. За день до планируемого усыпления женщина забрала кота к себе домой.
Как только Бенбен оказался в доме, в течение часа с ним произошла невероятная перемена:
«Он стал мурлыкать, ластиться к людям и как будто даже улыбаться! Мне нравится думать, что он почувствовал себя в безопасности и осознал, что отсюда его никто не выгонит», — говорит хозяйка кота.
И хотя ветеринары уверяли, что Бенбен больше никогда не сможет ходить, теперь он бегает и прыгает. «Самый грустный кот Интернета» стал просто счастливым домашним котом.
Pustj vse bezdomnye kotiki popadut v ljubjaschuju semjju i stanut schastlivymi domashnimi kotami...A Benbenu i ego semje krepkogo zdorovjja i schastjja!« ответить
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