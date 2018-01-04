«Самый грустный кот в мире» попал в любящую семью и вот что из этого вышло(2)

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Люблю!
15:40 04.01.2018
Люблю! / Животные

Это Бенбен – самый грустный кот Интернета. Не так давно он доживал остаток своих дней в приюте: с передавленным позвоночником, глубокими порезами и разорванным ухом. Все изменилось, когда у Бенбена появилась хозяйка…

После нападения какого-то крупного животного, Бенбен, казалось, смирился с неизбежным. В приюте он не ел, не пил и даже двигался редко. Из-за избытка кожи на морде кот всегда выглядел очень грустным.

 

 

Однажды его увидела сотрудница ветеринарной клиники и не смогла пройти мимо. За день до планируемого усыпления женщина забрала кота к себе домой.

 

Как только Бенбен оказался в доме, в течение часа с ним произошла невероятная перемена:

 

«Он стал мурлыкать, ластиться к людям и как будто даже улыбаться! Мне нравится думать, что он почувствовал себя в безопасности и осознал, что отсюда его никто не выгонит», — говорит хозяйка кота.

 

 

И хотя ветеринары уверяли, что Бенбен больше никогда не сможет ходить, теперь он бегает и прыгает. «Самый грустный кот Интернета» стал просто счастливым домашним котом.

 

 

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (2)
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!!! 20:39 04:01:2018

Pustj vse bezdomnye kotiki popadut v ljubjaschuju semjju i stanut schastlivymi domashnimi kotami...A Benbenu i ego semje krepkogo zdorovjja i schastjja!

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Варвара 22:09 04:01:2018

+1000

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Инна Авина
03.01.2018

С Новым годом! (4)

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