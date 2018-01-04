Это Бенбен – самый грустный кот Интернета. Не так давно он доживал остаток своих дней в приюте: с передавленным позвоночником, глубокими порезами и разорванным ухом. Все изменилось, когда у Бенбена появилась хозяйка…

После нападения какого-то крупного животного, Бенбен, казалось, смирился с неизбежным. В приюте он не ел, не пил и даже двигался редко. Из-за избытка кожи на морде кот всегда выглядел очень грустным.

Однажды его увидела сотрудница ветеринарной клиники и не смогла пройти мимо. За день до планируемого усыпления женщина забрала кота к себе домой.

Как только Бенбен оказался в доме, в течение часа с ним произошла невероятная перемена:

«Он стал мурлыкать, ластиться к людям и как будто даже улыбаться! Мне нравится думать, что он почувствовал себя в безопасности и осознал, что отсюда его никто не выгонит», — говорит хозяйка кота.

И хотя ветеринары уверяли, что Бенбен больше никогда не сможет ходить, теперь он бегает и прыгает. «Самый грустный кот Интернета» стал просто счастливым домашним котом.