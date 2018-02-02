Самый логичный из логиков

Профессору, одному из создателей Балтийской международной академии Валерию Никифорову исполняется 70!

«Не нужно тут философствовать», — иногда слышим мы от родителей или говорим кому–то сами, словно считая, что философия — это сугубо теоретическая наука, не имеющая никакого прикладного (реального) применения. Так вот наш уважаемый юбиляр — профессор Валерий Никифоров, — давно показал и доказал, что философия имеет самое что ни на есть реальное применение.

Ученики Валерия Евгеньевича, а их, наверное, за почти 44 года (!) преподавательской работы накопились десятки тысяч, достигли успехов и в бизнесе, и в управлении, и в науке, и в педагогике, и, кстати, в политике тоже. Среди выпускников Балтийской Международной академии — бывшие и действующие депутаты, министры и высокопоставленные чиновники. К слову сказать, по стопам отца пошел и сын — Никита Никифоров, который стал одним из самых молодых докторов наук в Латвии и который тоже преподает в альма–матер. При этом Никита еще и преуспел в политике, став вице–мэром Юрмалы.

Студенты за глаза называют Валерия Никифорова «самым логичным из всех логиков». Да, настоящая страсть Валерия Евгеньевича — это логика. Именно ее как предмет он преподает уже долгие годы.

А начинал профессор Никифоров с получения… инженерного образования! И это тот редкий случай, когда в одном человеке «уживаются» и техническая жилка, и гуманитарная. Валерий Евгеньевич «всеяден» и, кажется, одинаково талантлив и в естественных науках, и в гуманитарных. Это заметили и его учителя еще в начале 70–х годов, когда недавний выпускник Рижского политехнического института после победы на всесоюзных конкурсах был зачислен в аспирантуру Латвийского госуниверситета, где он проработал более 20 лет! В начале 90–х, когда все менялось, а очень многое — рушилось, Валерий Евгеньевич доказал, что логик имеет очень даже прикладное значение. Он вместе с профессором Станиславом Букой, другими единомышленниками создали в Латвии первый частный вуз — Балтийский русский институт! Уже позднее этот вуз по количеству студентов стал самым большим негосударственным вузом во всей Балтии.

Валерий Евгеньевич всегда «держал нос по ветру», то есть чувствовал грядущие перемены. Понимая, что и в Латвии наступает эпоха интернационализации образования, профессор Никифоров и его партнер С. Бука решили переименовать вуз в Балтийскую международную академию и создать три потока — русский, латышский и английский. БМА становится популярным вузом и у иностранных студентов.

Одна из любимых научных тем Валерия Евгеньевича — методология проблемы. Говоря простым языком, это означает умение формулировать проблему и предлагать четкие способы ее решения. Ох как зачастую этого умения не хватает нашим государственным деятелям!

Что ж, им только остается поучиться у профессора Никифорова! Ваш покорный слуга в свое время это сделал и тоже может с гордостью сказать, что Валерий Евгеньевич и его преподаватель!

У профессора Никифорова есть и еще один большой плюс — он наш преданный читатель! И мы, конечно, искренне поздравляем его с 70–летием и говорим, что 70 лет — это не срок! И и с физиологической точки зрения, и с логической, и с философской!

Цитата

«Моя академическая карьера сложилась таким образом, что на протяжении более 35 лет, сначала в Латвийском университете, затем в Балтийской международной академии я сотрудничал с автором этого сборника — профессором Валерием Евгеньевичем Никифоровым. Мы сотрудничаем с ним и сегодня, а наши научные и преподавательские интересы всегда были либо совместными, либо пересекались, либо развивались параллельно. А началось все это с нашего знакомства в 1979 году. Осенью того года я от предприятия «Ригас модес» был откомандирован в Институт повышения квалификации специалистов народного хозяйства Латвийской ССР, где преподавал В. Е. Никифоров. Помню, как он уже на первой лекции привлек внимание всех слушателей, включая и меня, своими оригинальными для тех времен идеями».

Профессор Всеволод Качан.

Абик ЭЛКИН.