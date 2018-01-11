LETA

Деятельность президента Раймонда Вейониса жители Латвии оценивают наиболее положительно по сравнению с другими политиками. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного по заказу газеты Neatkarīgā центром изучения общественного мнения SKDS.

В число шести политиков, которые получили наиболее положительную оценку среди латышей и русскоязычных, только две общие фамилии — Вейонис и мэр Вентспилса Айвар Лембергс. При этом рейтинг этих политиков в обеих группах существенно отличается.

Если латыши дали деятельности Вейониса самую высокую оценку, то среди русскоговорящих респондентов он только на третьем месте. Лембергс у респондентов-латышей занимает шестое место среди наиболее положительно оцениваемых политиков, а в группе русскоязычных — второе.

Доля респондентов, которые оценивают деятельность Вейониса отрицательно, в обеих группах почти одинакова — 21,3% и 20,4%, а оценка Лембергса резко отличается. Среди респондентов-латышей его деятельность негативно оценивают 44,5%, среди русскоязычных — всего 9,5%.

Между тем, многие пользователи Twitter скептически комментируют результаты опроса.

Предприниматель Андрис Гайлитис не относится к этой информации серьезно.

«Новый день, новая шутка», — пишет он.