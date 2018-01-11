В число шести политиков, которые получили наиболее положительную оценку среди латышей и русскоязычных, только две общие фамилии — Вейонис и мэр Вентспилса Айвар Лембергс. При этом рейтинг этих политиков в обеих группах существенно отличается.
Если латыши дали деятельности Вейониса самую высокую оценку, то среди русскоговорящих респондентов он только на третьем месте. Лембергс у респондентов-латышей занимает шестое место среди наиболее положительно оцениваемых политиков, а в группе русскоязычных — второе.
Доля респондентов, которые оценивают деятельность Вейониса отрицательно, в обеих группах почти одинакова — 21,3% и 20,4%, а оценка Лембергса резко отличается. Среди респондентов-латышей его деятельность негативно оценивают 44,5%, среди русскоязычных — всего 9,5%.
Между тем, многие пользователи Twitter скептически комментируют результаты опроса.
Предприниматель Андрис Гайлитис не относится к этой информации серьезно.
«Новый день, новая шутка», — пишет он.
Только шобла латышская сеймовская довольна, выбрала себе спичрайтера, чтобы лечился и нёс бред за счёт нищих налогоплательщиков.« ответить
Э нет, уже самый популярный у нас политик в Латвии, это "некто" АлександрС СливкинС!« ответить
Да Путин, Путин!!!« ответить
Да ладно вам, нет в Латвии популярных политиков, есть различной степени приспособленцы, от очень шустрых до умеренно удолетворённых, вон как они сейчас ринулись из Единства, поняв что Титаник идёт ко дну, за ними согласисты уже сели на мель...:)))« ответить
СЛОВО : СМЕХОТУРА - ЦЕНЗУРА НЕ ПРОПУСКАЕТ!« ответить