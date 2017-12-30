Самый смертоносный за 25 лет пожар в Нью-Йорке произошел по вине ребенка

Власти Нью-Йорка установили, что причиной крупного пожара в жилом пятиэтажном здании Бронкса стали действия маленького ребенка, который играл со спичками у плиты. По последней информации, в результате пожара погибли 12 человек. Еще четверо пострадавших остаются госпитализированными, передает Newsru.

Как установили в пожарной службе Нью-Йорка, мальчик трех с половиной лет играл с огнем в квартире, расположенной на первом этаже здания. Малышу вместе с его мамой и еще одним ребенком удалось выбежать на улицу. Однако из-за того, что они оставили открытой входную дверь, огонь в считанные минуты перенесся на верхние этажи здания.

«У людей было очень мало времени, чтобы среагировать. Спасатели приехали спустя три минуты после получения сигнала. Они вошли в здание и сделали все от них зависящее. Мы спасли нескольких жителей», — заявили в пожарной службе.

Пожар в жилом доме по Проспект-авеню начался около семи вечера по местному времени в четверг, 28 декабря. Возгорание произошло на первом этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах.