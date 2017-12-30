Самый смертоносный за 25 лет пожар в Нью-Йорке произошел по вине ребенка

Как установили в пожарной службе Нью-Йорка, мальчик трех с половиной лет играл с огнем в квартире, расположенной на первом этаже здания. Малышу вместе с его мамой и еще одним ребенком удалось выбежать на улицу. Однако из-за того, что они оставили открытой входную дверь, огонь в считанные минуты перенесся на верхние этажи здания.
«У людей было очень мало времени, чтобы среагировать. Спасатели приехали спустя три минуты после получения сигнала. Они вошли в здание и сделали все от них зависящее. Мы спасли нескольких жителей», — заявили в пожарной службе.
Пожар в жилом доме по Проспект-авеню начался около семи вечера по местному времени в четверг, 28 декабря. Возгорание произошло на первом этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.