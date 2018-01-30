«Сможет ли Владимир Путин похвастаться хорошими экономическими результатами на выборах в марте следующего года?» — задаётся вопросом французское издание Capital. Во всяком случае экономическая ситуация в стране улучшилась, отмечает издание, добавляя, что это «хорошая новость для работающих там французских предприятий».
Как напоминают авторы статьи, российская экономика обрушилась в 2014 году под тяжестью западных санкций, а также из-за снижения цен на нефть, однако в прошлом году вышла из рецессии, продемонстрировав рост на 1,6%. Эксперты уверены, что в 2018 году положительная динамика сохранится.
«Потребление и инвестиции должны держаться на том же уровне», — прогнозирует экономист французского банка BNP Paribas Йоханна Мелка. Как отмечает издание, сокращение бюджетного дефицита «даже позволило выделить помощь пенсионерам».
По прогнозам, международные санкции также могут быть облегчены, в частности, в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», в котором задействованы европейские компании.
Однако, как отмечается в статье, быстрого роста российской экономики ждать пока не стоит.
«Страна нуждается в проведении структурных реформ, в противном случае рост её экономики останется слабым», — приводит Capital мнение эксперта французской страховой компании Coface Гржегорж Силевич.
kak vi nadoeli s svoimi sovetami i reformami!« ответить
ne ziznj a odni reformi neprekrascajusciesja.
reformisti hrenogo. u sebja delaite i ne ucite drugih.
bez soplivih skolzko.
napomnite kogda eto Rossija anlizirovala ih i sovetovala kak im zitj i kakie reformi gde delatj?
Rossija sama razberetsa bez soplivih cto ei nado.
Какое-то особое внимание к процветающей Российской Федерации латышей поганых,. Конченные нацисты прибалты корчась в судоргах не думают о покаянии, только ложь и агрессивная латышская гибридная блевотина вываливается из дырявых латышей. По сути , латыши объявили войну сами себе, и по-тихому убиваю сами себя предлагая суицид нормальным людям. Масс-медиа латышские ностальгируют в сторону РФ, так как латыши разворовали и уничтожили буквально всё - латышского государства де-факто нет, им латышам попрошайкам-нищебродам ничего не остаётся. Латышская "элита" опущенная, как поживает Земгале, Видземе или Латгале? :))) Латыши реально конченные содомиты ничтожные.« ответить
Процветающая Российская Федерация..:))))))))))))))« ответить
У тебя в простынях, что стелешь под копирку, каждое второе слово "латыши", прямо в глазах рябит, это у тебя "пунктик" такой, придурошный?« ответить
Да конечно латышары имён не имеют, исключтельность латышей голимых прямо во лбу грязной жопы латышской. :)))« ответить
Российская сторона на круглом столе в Европарламенте, после демонстрации инвестиционного потенциала, предложила европейцам вкладываться в проекты на территории РФ и Крыма. В худщем случае, импортные товары будут замещены, а ЕС в итоге потеряет не 100 миллиардов долларов дохода из-за санкций, а гораздо больше.« ответить
В прочем, некоторые уже поняли, что Россия не шутит, а потому самые расторопные инвесторы стали вкладываться в покупку российских производств.
И это позитивный момент, так как на российской территории укореняются зарубежные инвесторы, как реальные производители товаров и услуг.
Apmaksāta Kremļa propoganda. Nedrīkst, sankcijas samazinātas netiks, martā būs papildus no ASV puses. Ha Ha Ha« ответить