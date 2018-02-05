Санкционная война против Украины(11)

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Анатолий Тарасов
11:38 05.02.2018
Экономика / Мировая экономика

За последние четыре года ВВП Украины из-за антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом, сократился наполовину. Депутат Верховной рады Евгений Мураев расценивает это как катастрофу. «Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа — меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого?» — вопрошал Мураев.

Украинцы заплатили слишком большую цену и помимо санкций — за политически мотивированные экономические решения.

 

Неготовность Киева к конструктивному диалогу с Донецком и Луганском лишила украинскую экономику одного из главных конкурентных преимуществ — собственного дешевого угля. Теперь твердое топливо приходится импортировать.

 

В 2016 году, согласно данным Государственной фискальной службы Украины, на закупку угля было потрачено 1,46 миллиарда долларов. В 2017-м — более 2,7 миллиарда долларов. То есть затраты выросли почти в два раза.

 

На Россию (в денежном выражении) пришлось 56,6% импортных поставок — чуть более 1,55 миллиарда долларов. Доля США — почти 25% (682 миллиона долларов), Канады — 6,6% (182,2 миллиона долларов), совокупная доля ЮАР и ряда других государств — менее 12% (327,6 миллиона долларов).

 

Стремление по возможности снизить объемы закупок угля у Москвы за счет контрактов с дальними странами существенно увеличивает издержки Киева. Официально уголь из США обходится в среднем по 113 долларов за тонну. Однако у экспертов несколько другие данные.

 

«США предложили свой уголь по цене чуть более 70 долларов за тонну в 2016 году. Но как только украинские министры доверились и начали покупать топливо, цена взлетела почти в три раза, превысив астрономические 200 долларов за тонну», — говорит экономист Иван Капитонов.

 

В России, как признают в Минэнерго Украины, топливо стоит 70-75 долларов.

 

В ноябре 2015 года Украина отказалась от российского газа и в 2016-м закупала голубое топливо в странах Евросоюза — Словакии, Польше и Венгрии. Поставки по реверсу обошлись «Нафтогазу» в 198 долларов за тысячу кубометров. Прямые поставки из России стоили бы менее 180 долларов за тысячу кубометров.

 

Однако Киев не пожелал включить нормальную экономическую логику, продолжив и в 2017-м покупать газ в Европе себе в убыток. Весной прошлого года Украина могла бы получать российский газ по цене 209 долларов за тысячу кубометров; топливо, поставляемое по реверсным схемам из ЕС, в среднем стоило 248 долларов за тысячу кубометров.

 

Глава украинской общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб подсчитал, что отказ закупать российский газ напрямую у «Газпрома» уже обошелся в миллиард долларов. Он подчеркнул, что по факту Украина приобретает в ЕС российский газ, но только с наценкой европейских поставщиков.

 

От разрыва экономических связей с Россией сильно пострадали и украинские вагоностроительные заводы. Семь-восемь лет назад Украина поставляла в Россию полувагоны, цистерны, зерновозы, вагоны-платформы.

 

Это составляло 60-70% объема экспорта предприятий и было важной статьей доходов украинского бюджета. В 2012 году Россия закупила более 33 тысяч вагонов и цистерн на 2,3 миллиарда долларов.

 

Но потом в Москве сделали приоритетом закупку отечественных вагонов. В результате экспорт подвижного состава с Украины по итогам 2013 года сократился до 1,7 миллиарда долларов, а в 2015-м и вовсе рухнул до 51 миллиона долларов.

 

Пробиться на европейский рынок украинским заводам не удалось. Внутри страны, хотя износ подвижного состава порой достигает 90%, сбыт также не наладился. В итоге объемы производства упали более чем в десять раз. Например, в 2014 году было выпущено всего около шести тысяч вагонов.

РИА Новости / Фото
Комментарии (11)
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ИвАн 11:49 05:02:2018

а что кастрюлеголовые хотели? скачите дальше

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хуторянен 11:55 05:02:2018

Украинцам пора научится жить по мировым ценам . Дешевая халява долго не продлится

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Надо же!! 12:21 05:02:2018

Ай , ай, ай, Украина не хочет покупать уголь и газ в России, не хочет зависеть от неё, какие негодяи.:))

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Ай , ай , ай 12:42 05:02:2018

Не хочет, но ведь покупает.)))))

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ин-на 11:56 05:02:2018

подпиндосовских шавок надо пинать под дыхало, чтобы знали, кто они есть. тупые выродки!

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Latviešu patriots 11:58 05:02:2018

atbalstu 100%

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народ Латвии 11:59 05:02:2018

Отличные новости!

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Прояснение 12:02 05:02:2018

До братьев-скаклопитаков, канэшна жа, даходить, но вотчинная медлива.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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