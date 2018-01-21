Ранее сообщалось, что рижское «Динамо» запретило посещать домашние матчи клуба своему знаменитому болельщику — ведьмаку Юрчику, который уже более 10 лет присутствует на всех крупнейших спортивных соревнованиях в Латвии и поддерживает местные команды
«В понедельник я пригласил всех болельщиков клуба на встречу, чтобы обсудить, на какую сторону они встали и зачем. Если хотят, пусть они создают свой клуб ведьм, снимают помещение, ходят с масками по городу, кричат, что они ведьмы, болеют за кого-нибудь, а мы все-таки «Динамо». Много было жалоб на этого болельщика в маске ведьмака, его дети боятся. Мне говорили: «Когда вы уберете этот маразм?», — сказал Савицкис журналистам.
Охранники арены 4 января на домашнем матче чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» не пустили болельщика в маске ведьмака, посмотреть игру ему разрешили только без нее.
Другие болельщики «Динамо» решили поддержать его и смотрят игры теперь не из фан-сектора, а с верхних ярусов. Руководство клуба заявило, что образ ведьмы негативен и якобы приносит неудачи «Динамо».
А может играть надо лучше?Ведьмак им мешает!« ответить
Правильно!Хватит поклоняться сатане!и всяким языческим свастикам!« ответить
Неудачи клубу приносит сам Савицкий изза своей жадности. Пусть этот старый чекист расскажит как газопровод украл у целой страны. Когда его мерзкую рожу по телевизору показывают, так и хочется экран разбить. А все нормальные спортсмены давно съехали в ту же Канаду.« ответить
nedavno zakon prinjali zaprescajuscij zakrivatj lico.« ответить
a vdrug tam arab terrorist s bomboi sprjatalsa pod maskoi.
nedavno zakon prinjali zaprescajuscij zakrivatj lico.« ответить
a vdrug tam arab terrorist s bomboi sprjatalsa pod maskoi.