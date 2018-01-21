Савицкис на пределе: Хотите болеть за Юрчика, создавайте свой клуб!(5)

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Виталий Вавилкин
13:15 20.01.2018
Спорт / Хоккей

Председатель совета директоров ХК «Динамо» (Рига) Юрис Савицкис предложил болельщикам, поддерживающим «ведьмака Юрчика», создать свой клуб ведьм.

Ранее сообщалось, что рижское «Динамо» запретило посещать домашние матчи клуба своему знаменитому болельщику — ведьмаку Юрчику, который уже более 10 лет присутствует на всех крупнейших спортивных соревнованиях в Латвии и поддерживает местные команды

 

«В понедельник я пригласил всех болельщиков клуба на встречу, чтобы обсудить, на какую сторону они встали и зачем. Если хотят, пусть они создают свой клуб ведьм, снимают помещение, ходят с масками по городу, кричат, что они ведьмы, болеют за кого-нибудь, а мы все-таки «Динамо». Много было жалоб на этого болельщика в маске ведьмака, его дети боятся. Мне говорили: «Когда вы уберете этот маразм?», — сказал Савицкис журналистам.

 

Охранники арены 4 января на домашнем матче чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» не пустили болельщика в маске ведьмака, посмотреть игру ему разрешили только без нее.

 

Другие болельщики «Динамо» решили поддержать его и смотрят игры теперь не из фан-сектора, а с верхних ярусов. Руководство клуба заявило, что образ ведьмы негативен и якобы приносит неудачи «Динамо».

 

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (5)
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KOZA 13:24 20:01:2018

А может играть надо лучше?Ведьмак им мешает!

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Справедливый 14:23 20:01:2018

Правильно!Хватит поклоняться сатане!и всяким языческим свастикам!

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ведьмак Савицкий Юрчик 18:16 20:01:2018

Неудачи клубу приносит сам Савицкий изза своей жадности. Пусть этот старый чекист расскажит как газопровод украл у целой страны. Когда его мерзкую рожу по телевизору показывают, так и хочется экран разбить. А все нормальные спортсмены давно съехали в ту же Канаду.

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Janka 19:13 20:01:2018

nedavno zakon prinjali zaprescajuscij zakrivatj lico.
a vdrug tam arab terrorist s bomboi sprjatalsa pod maskoi.

« ответить
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Janka 19:13 20:01:2018

nedavno zakon prinjali zaprescajuscij zakrivatj lico.
a vdrug tam arab terrorist s bomboi sprjatalsa pod maskoi.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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