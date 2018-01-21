Председатель совета директоров ХК «Динамо» (Рига) Юрис Савицкис предложил болельщикам, поддерживающим «ведьмака Юрчика», создать свой клуб ведьм.

Ранее сообщалось, что рижское «Динамо» запретило посещать домашние матчи клуба своему знаменитому болельщику — ведьмаку Юрчику, который уже более 10 лет присутствует на всех крупнейших спортивных соревнованиях в Латвии и поддерживает местные команды

«В понедельник я пригласил всех болельщиков клуба на встречу, чтобы обсудить, на какую сторону они встали и зачем. Если хотят, пусть они создают свой клуб ведьм, снимают помещение, ходят с масками по городу, кричат, что они ведьмы, болеют за кого-нибудь, а мы все-таки «Динамо». Много было жалоб на этого болельщика в маске ведьмака, его дети боятся. Мне говорили: «Когда вы уберете этот маразм?», — сказал Савицкис журналистам.

Охранники арены 4 января на домашнем матче чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» не пустили болельщика в маске ведьмака, посмотреть игру ему разрешили только без нее.

Другие болельщики «Динамо» решили поддержать его и смотрят игры теперь не из фан-сектора, а с верхних ярусов. Руководство клуба заявило, что образ ведьмы негативен и якобы приносит неудачи «Динамо».