На прошедшей неделе в мире латвийского хоккея произошел неожиданный скандал, связанный с запретом на посещение матчей Рижского “Динамо” Юрию Петерсону, ставшему едва ли не символом клуба в облике Ведьмы Юрчика.

Болельщики клуба выступили строго против подобного решения администрации, угрожая даже бойкотом в виде отказа от посещения матчей, однако председатель правления “Динамо” Юрис Савицкис, похоже, готов идти до конца.

“Я не понимаю, почему такая маленькая проблема взлетела до государственного уровня. СМИ делать больше нечего?”, — выразил свое недоумение руководитель клуба в беседе с LNT.

По его словам, Юрчик сделал для клуба очень много, но при этом периодически пугал своим видом многих посетителей, к примеру, детей, которые плачут при встрече с ведьмой.

Несмотря на слова Савицкиса, хоккейные болельщики тоже не готовы сдаваться, выказывая в соцсетях поддержку отлученного от клуба символа.

“Если с ведьмой решит пойти фан-клуб Рижского “Динамо”, то мы создадим новый клуб. Непозволительно, когда Латвией управляют ведьмы и черти”, — отрезал в ответ на это Савицкис.

В свою очередь, сам Юрчик считает иначе: “Все с точностью наоборот – дети часто подбегали ко мне, фотографировались и просили автографы.”