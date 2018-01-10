Савицкис о скандале с Юрчиком: не позволю, чтобы Латвией руководили черти(3)

Лента новостей
Дуэль с русским Гамлетом Поле брани духовной В канцелярии президента снова пролился золотой дождь Апелляции россиян рассмотрят все скопом — и это плохо Баскетболистка сборной Латвии женилась на своей подруге (фото) Укололся и заразился Танец в инвалидной коляске Латыши как космическая нация МИД разрешил голосовать за президента России в Латвии
Eще в разделе
Баскетболистка сборной Латвии женилась на своей подруге (фото) Макларен оказался орудием против России Южная Корея нарушает планы США Глава Adidas призывает дружить с Путиным Назван самый дорогой футболист мира
Виталий Вавилкин
15:50 10.01.2018
Спорт / Хоккей

На прошедшей неделе в мире латвийского хоккея произошел неожиданный скандал, связанный с запретом на посещение матчей Рижского “Динамо” Юрию Петерсону, ставшему едва ли не символом клуба в облике Ведьмы Юрчика.

Болельщики клуба выступили строго против подобного решения администрации, угрожая даже бойкотом в виде отказа от посещения матчей, однако председатель правления “Динамо” Юрис Савицкис, похоже, готов идти до конца.

 

“Я не понимаю, почему такая маленькая проблема взлетела до государственного уровня. СМИ делать больше нечего?”, — выразил свое недоумение руководитель клуба в беседе с LNT.

 

По его словам, Юрчик сделал для клуба очень много, но при этом периодически пугал своим видом многих посетителей, к примеру, детей, которые плачут при встрече с ведьмой.

 

Несмотря на слова Савицкиса, хоккейные болельщики тоже не готовы сдаваться, выказывая в соцсетях поддержку отлученного от клуба символа.

 

“Если с ведьмой решит пойти фан-клуб Рижского “Динамо”, то мы создадим новый клуб. Непозволительно, когда Латвией управляют ведьмы и черти”, — отрезал в ответ на это Савицкис.

 

В свою очередь, сам Юрчик считает иначе: “Все с точностью наоборот – дети часто подбегали ко мне, фотографировались и просили автографы.”

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Думающий 16:10 10:01:2018

Чтобы Латвией не правили черти, надо правительство и сейм разогнать, ну или подвергнуть процедуре экзорцизма

« ответить
Profile_default
СССР 17:32 10:01:2018

Глистов и чертей спускать в унитаз!

« ответить
Profile_default
Alex 21:54 10:01:2018

Латвией с1991г руководят ведьмы.

« ответить

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV