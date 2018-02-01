В результате инцидента женщина получила телесные повреждения.
Госполиция просит откликнуться свидетелей ДТП – людей, которые могут дать полезную информацию по данному делу. Просьба звонить в полицию по телефонам 67219847, 26653637 или 110.
4 января, около 17:22 в Риге, на улице Дзирциема 52/2 произошло ДТП, во время которого автомобиль “Toyota Avensis” серого цвета сбил женщину.
В результате инцидента женщина получила телесные повреждения.
Госполиция просит откликнуться свидетелей ДТП – людей, которые могут дать полезную информацию по данному делу. Просьба звонить в полицию по телефонам 67219847, 26653637 или 110.
На фото ул. Элизабетес.« ответить
vam za cto zarplatu platjat? iscite. njuhaite. sled berite.« ответить