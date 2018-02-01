Сбитый пешеход в Риге: полиция просит помощи(2)

Лента новостей
Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Депутата отправят на детектор! В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Израильский министр разведки потребовал отозвать посла из Польши Впервые в мире хирурги пересадили уши, напечатанные на 3D принтере Любовь не может быть в «футляре»… СМИ США: новое российское оружие сможет сбить с орбиты все наши спутники Как правильно чистить нос грудничку?
Eще в разделе
В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Лиепая: мужчина конфетами пытался заманить к себе мальчика Рижан предупреждают о появлении очередного мошенника Глава больницы «Айнажи”: Мы детей морили голодом и пытали? Это глупости! История высаженного в Саулкалне ребенка: водитель рассказал свою версию
Виталий Вавилкин
12:15 01.02.2018
Наша Латвия / Социум

4 января, около 17:22 в Риге, на улице Дзирциема 52/2 произошло ДТП, во время которого автомобиль “Toyota Avensis” серого цвета сбил женщину.

В результате инцидента женщина получила телесные повреждения.

 

Госполиция просит откликнуться свидетелей ДТП – людей, которые могут дать полезную информацию по данному делу. Просьба звонить в полицию по телефонам 67219847, 26653637 или 110.

 

LETA / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Так 12:19 01:02:2018

На фото ул. Элизабетес.

« ответить
Profile_default
Janka 12:32 01:02:2018

vam za cto zarplatu platjat? iscite. njuhaite. sled berite.

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)