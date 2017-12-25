Несмотря на надежды Дональда Трампа добиться плодотворного сотрудничества с Россией, только за последнюю неделю его администрация успела серьёзно подпортить с ней отношения, пишет CNN.

За прошедшую неделю администрация Трампа успела назвать Россию «конкурирующей державой», наложить санкции на близкого союзника Путина и принять решение о помощи Украине противотанковым вооружением, пишет CNN.

Все эти события, по мнению канала, указывают на то, что Дональд Трамп уже не рассчитывает на установление более теплых отношений с Россией, к которым американский президент призывал во время предвыборной кампании и в начале своего президентского срока.

Это объясняется тем, что с тех пор в планы Трампа вмешалось сразу несколько факторов, в том числе и идущее расследование «российского вмешательства» в выборы, а также общее недоверие разведслужб, дипломатов, военных и законодателей к России и её продолжающимся «кибератакам».

В то же время тем советникам Трампа, которые выступали за сотрудничество с Москвой, «указали на дверь». В итоге ключевые для национальной безопасности США посты заняли люди, отстаивающие более традиционные взгляды на отношения с Россией.

«По прошествии года всё указывает на то, что мы определились с политикой по отношению к России, и эта политика выглядит довольно конфронтационно, — отметил директор Института Кеннана Мэтт Роджански. — Это определённо не та политика, которую можно было бы ожидать от Трампа, когда тот был кандидатом в президенты. Думаю, что даже русские осознали, что сближение между странами уже не обсуждается».

Более того, по мнению эксперта, всё указывает на то, что в 2018 году отношения между Вашингтоном и Москвой будут ещё более напряжёнными.

Ранее Госдепартамент объявил о своём решении обеспечить Украину «усиленными оборонительными возможностями». В тот же день Пентагон обвинил Россию в «намеренном нарушении» соглашения, достигнутом для предотвращения инцидентов в небе Сирии.

«Россия не занимается настоящим урегулированием ситуации в воздушном пространстве Сирии. Некоторые из этих инцидентов — это не ошибки, — заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Что касается решения администрации Трампа разрешить продажу оружия Киеву, то заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что таким образом США «толкают Украину на новое кровопролитие».

На прошлой неделе администрация Трампа также опубликовала стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия стремится ослабить международное влияние Вашингтона и «создать раскол между ним и его союзниками и партнёрами».

Подобная политика, подчёркивает CNN, полностью противоречит ранее сделанным заявлениям Трампа о намерении установить тёплые отношения с Москвой. Тем не менее в отличие от опубликованной версии стратегии национальной безопасности во время своего выступления Трамп опустил те пункты, в которых говорилось о «российском вмешательстве» в выборы. Вместо этого он предпочёл уделить внимание дружеской телефонной беседе с Путиным.

По мнению директора Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Анджелы Стент, такое поведение Трампа говорит о «перетягивании каната» внутри администрации.

На протяжении всего года, как отмечает Стент, можно было видеть двойственную политику Трампа, нацеленного на близкие отношения с Путиным, и трио из министра обороны Мэттиса, советника по национальной безопасности Макмастера и госсекретаря Тиллерсона, которые «стремились проводить довольно жёсткую линию».

«Я не знаю, уверен ли президент по-прежнему в том, что с Путиным нужно сотрудничать, — подытожил Роджански. — Однако совершенно очевидно, что для администрации это точно не центральный вопрос внешней политики».