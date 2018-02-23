Этот матч имеет историческое значение для команды Марко Штурма. Сборная Германии впервые в своей истории пробилась в финал Олимпийских игр.
Выход в полуфинал уже являлся лучшим результатом в истории сборной Германии. В 2002 году в Солт-Лейк Сити немецкая команда играла в четвертьфинале.
В 2006 году в Турине сборная Германии не вышла из группы, в 2010-м в Ванкувере команда не сумела преодолеть раунд квалификации, а в 2014-м немецкая команда и вовсе не сумела отобраться на Игры в Сочи.
Современная история сборной Германии ведёт свой отсчёт с 1991 года. В 1976 году сборная ФРГ завоевала бронзовые медали.
Молодцы немцы« ответить
Это Канадский позор какой то.« ответить
Класс! Нет слов.« ответить
Ждем победы германии над мутантами россии..« ответить
Мда, осталось только Германии проиграть для полного абздура.« ответить
Дно пробили, продолжаем погружаться.