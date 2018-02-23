Сборная Германии одержала сенсационную победу в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Канады. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Этот матч имеет историческое значение для команды Марко Штурма. Сборная Германии впервые в своей истории пробилась в финал Олимпийских игр.

Выход в полуфинал уже являлся лучшим результатом в истории сборной Германии. В 2002 году в Солт-Лейк Сити немецкая команда играла в четвертьфинале.

В 2006 году в Турине сборная Германии не вышла из группы, в 2010-м в Ванкувере команда не сумела преодолеть раунд квалификации, а в 2014-м немецкая команда и вовсе не сумела отобраться на Игры в Сочи.

Современная история сборной Германии ведёт свой отсчёт с 1991 года. В 1976 году сборная ФРГ завоевала бронзовые медали.