Сборная Германии впервые в своей истории вышла в финал Олимпийских игр(7)

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Виталий Вавилкин
16:41 23.02.2018
Спорт / Хоккей

Сборная Германии одержала сенсационную победу в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Канады. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Этот матч имеет историческое значение для команды Марко Штурма. Сборная Германии впервые в своей истории пробилась в финал Олимпийских игр.

 

Выход в полуфинал уже являлся лучшим результатом в истории сборной Германии. В 2002 году в Солт-Лейк Сити немецкая команда играла в четвертьфинале.

 

В 2006 году в Турине сборная Германии не вышла из группы, в 2010-м в Ванкувере команда не сумела преодолеть раунд квалификации, а в 2014-м немецкая команда и вовсе не сумела отобраться на Игры в Сочи.

 

Современная история сборной Германии ведёт свой отсчёт с 1991 года. В 1976 году сборная ФРГ завоевала бронзовые медали.

championat / Фото
Комментарии (7)
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22 16:57 23:02:2018

Молодцы немцы

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фуууу 17:00 23:02:2018

Это Канадский позор какой то.

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Апис 17:27 23:02:2018

Класс! Нет слов.

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ваня 18:32 23:02:2018

Ждем победы германии над мутантами россии..

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Саня 18:40 23:02:2018

Мда, осталось только Германии проиграть для полного абздура.
Дно пробили, продолжаем погружаться.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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